PlayStation 5 ve PlaYStation 4'ün yeni sistem yazılımı güncellemesi yayınlandı. PS5 tarafında boyut yaklaşık 1GB, PS4 tarafında ise yaklaşık 500MB. Güncellemelerin düm detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.
PS4 Güncelleme Detayları
Sürüm 9.50
Grup bölümünde şu güncellemeler yapıldı:
- Artık bir grup kurduğunuzda açık bir grup veya kapalı bir grup seçebilirsiniz.
- Açık grup, arkadaşlarınızın davetsiz katılmasına izin verir. Grup üyelerinin arkadaşları da katılabilir.
- Kapalı bir grup sadece davet ettiğiniz oyunculara özeldir.Artık bir gruptaki her oyuncunun sesli sohbet ses seviyesini ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.
- Ukraynaca dil desteği ekledik.
PS5 Güncelleme Detayları
Sürüm: 22.01-05.00.00
(Game Base) bölümünde şu güncellemeler yapıldı:
- Sesli sohbetlerin adı artık gruplar oldu.
- Daha kolay erişim için Game Base'i üç sekmeye ayırdık: [Arkadaşlar], [Gruplar] ve [Mesajlar].
- Artık Game Base kontrol menüsünden ve kartlardan şunları yapabilirsiniz:
- Kontrol menüsündeki [Arkadaşlar] sekmesi altında tüm arkadaşlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
- Doğrudan sesli sohbet kartından Paylaşımlı Oyun başlatabilirsiniz. Paylaşımlı Oyun'u kullanabilmek için artık Paylaşımlı Ekran'ı başlatmanıza gerek yok.
- Bir gruba oyuncu ekleyebilir veya doğrudan mesaj kartından yeni bir grup oluşturabilirsiniz. Ayrıca bu karttan video klipler, resimler, hızlı mesajlar gönderebilir ve bir grubun paylaşılan medya içeriklerini görüntüleyebilirsiniz.
- Artık gruptaki biri ekranını paylaştığında, canlı yayın simgesini göreceksiniz. Bunu [Gruplar] sekmesinde kontrol edebilirsiniz.
- Oyuncu arama özelliği ve arkadaşlık istekleri artık [Arkadaşlar] sekmesinin altında yer alacak.
- Arkadaşlık istekleri listenize bir [Reddet] düğmesi ekleyerek arkadaşlık isteklerini reddetmeyi kolaylaştırdık.
(Erişilebilirlik) bölümünde şu güncellemeler yapıldı:
- Ekran okuyucu için şu güncellemeler yapıldı: Ekran okuyucu artık altı dilde daha desteklenmektedir: Rusça, Arapça, Felemenkçe, Brezilya Portekizcesi, Lehçe ve Korece.
- Ekran okuyucu artık bildirimleri sesli okuyabiliyor.
- Artık kulaklıklar için tek sesi etkinleştirerek hem sol hem de sağ kulaklıktan aynı sesin çalınmasını sağlayabilirsiniz.
- Kulaklığınız bağlıyken [Ayarlar] > [Ses] > [Ses Çıkışı] bölümüne gidin, ardından [Kulaklıklar İçin Tek Ses] özelliğini açın. Alternatif olarak, [Ayarlar] > [Erişilebilirlik] > [Ekran ve Ses] bölümüne gidin, ardından [Kulaklıklar İçin Tek Ses] özelliğini açın.
- Artık etkinleştirilmiş ayarlarda bir onay işareti gösterebilir, böylece bunların etkin olduğunu kolayca görebilirsiniz.
- [Ayarlar] > [Erişilebilirlik] > [Ekran ve Ses] bölümüne gidin, ardından [Etkin Ayarlarda İşaret Göster] özelliğini açın.
(Kupalar) bölümünde şu güncellemeler yapıldı:
- Kupa kartlarının görsel tasarımı ve kupa listesi güncellendi.
- Artık oyun oynarken kupa takip aracında hangi kupaların kazanılabileceğine dair öneriler görebilirsiniz.
Oluştur menüsünde bulunan özelliklerde şu güncellemeler yapıldı:
- Artık Paylaşımlı Ekran'ı başlatabilir ve oyun deneyiminizi açık bir gruba aktarabilirsiniz.
Yeni bir özellik ekledik: Sesli Komut (Önizleme).
- Sesli Komut (Önizleme), oyunları, uygulamaları ve ayarları bulma ve açmanın yanı sıra medya içerikleri oynatmayı kontrol eden sesli komutları anlar.
- Başlamak için [Ayarlar] > [Sesli Komut] bölümüne gidin ve [Sesli Komutu (Önizleme) Etkinleştir] özelliğini açın. Ardından "Hey, PlayStation!" diye seslenin ve PS5'inizden bir şey yapmasını isteyin.
- Bu özelliği, oyunları, uygulamaları ve ayarları bulup açmanıza, medya içeriklerinizi tek bir düğmeye bile dokunmadan kontrol etmenize ve çok daha fazlasına yardımcı olması için kullanabilirsiniz.
- Şu anda Sesli Komut (Önizleme) yalnızca ABD ve Birleşik Krallık'ta PSN hesapları olan oyuncular için İngilizce dilinde sunulmaktadır.
Ukraynaca dil desteği ekledik.
Güncellenen diğer özellikler
- Oyun kütüphanesinde şu iyileştirmeler yapıldı:
- [Koleksiyonunuz] sekmesi altında, oynamak istediğiniz oyunları daha hızlı bulmak için artık oyunlarınızı türe göre filtreleyebilirsiniz.
- PlayStation Plus'ı oyun ana ekranının sol kenarına sabitledik.
- Artık aylık oyunları daha hızlı edinebilirsiniz.
- Ana ekranınızdan PS Plus oyun koleksiyonlarına daha kolay erişebilirsiniz.
- Size internet tarayıcısını kullanırken nasıl yeniden yükleyebileceğinizi ve yakınlaştırabileceğinizi göstermek için bir düğme rehberi ekledik.
- Bir gruptan birinin söylediği bir şeyi bildirmek istiyorsanız artık kimin konuştuğunu belirlemenize yardımcı olacak görsel göstergeler var. Bu sayede PlayStation Safety, bildiriminize göre uygun işlemi yapabilir.
- Konsolu çocuk hesapları için daha güvenli hale getirdik:
- Satın alınan veya yüklenen bir oyunu görüntülerken oynamaları kısıtlanır ve oyunun arka plan görüntüsü gizlenir.
- Kontrol merkezinde veya oyun merkezinde gösterilenler gibi etkinlik kartları, yaş kısıtlamalı oyunlar için gösterilmez.
- Artık seçtiğiniz oyunları veya uygulamaları ana ekranınızda tutabilirsiniz.
- Bir oyuna veya uygulamaya odaklandığınızda, seçenekler menüsünü açmak için Options düğmesine basın ve [Ana Ekranda Tut] öğesini seçin. Tutmayı seçtiğiniz oyunlar ve uygulamalar ana ekranınızda kalır.
- Her ana ekranda en fazla 5 oyun ve uygulama tutabilirsiniz.
- Artık ana ekranınızda gösterilen üç oyun ve uygulamanız daha olabilir.
- Görüntülemeyi kolaylaştırmak için Kullanım Kılavuzu'nun görünümünü değiştirdik. Eski görünümü tercih ederseniz geri değiştirebilirsiniz.
- Artık daha fazla emojiyi destekliyoruz.
- Lehçe için klavye düzenini değiştirdik.
- Kararlılığı iyileştirmek için DualSense kablosuz kontrol cihazı yazılımını güncelledik.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
"yerli uçağımız göklerde"