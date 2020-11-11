Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, 'talep olursa' PS5'e 1440p çözünürlük desteği eklemeyi planlıyor

    Sony önceliğin televizyonlar olduğunu ancak yüksek talep olursa ileride 1440p çözünürlük desteğinin de eklenebileceğini söyledi.
    1 gün
    1,9b
    5
    19
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Sony, 'talep olursa' PS5'e 1440p çözünürlük desteği eklemeyi planlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 bildiğiniz doğal 1440p çözünürlük desteği sunmuyor. Geçtiğimiz günlerde bu konu resmileşmiş ve bazı oyunseverlerin tepkisini çekmişti. Sony şimdi 1440p desteğiyle ilgili ilk kez bir açıklama yaptı. 

    İlginizi Çekebilir Avatar IGN: PlayStation 5, 1440p çözünürlüğü desteklemiyor

    Sony başkan yardımcısı Hideaki Nishino'ya göre 1440p çözünürlüğünün desteklenmemesinin nedeni PS5'te önceliğin tamamıyla TV'ler olması. Oyun konsollarının genel anlamıyla daha çok televizyonlara bağlanıyor olması nedeniyle Sony 1440p'yi pek göz önünde bulundurmamış. Ancak Nishino yine de yüksek talep olursa 1440p'nin gelecekte PS5'e eklenebileceğini söylüyor."

    "Teknik bir sorun yok, güncellemeyle çözülebilir"

    Sony'de donanım mühendisliği ekibinin lideri olan Masayasu Ito ise, 1440p desteğinin teknik bir sorun olmadığını ve bu durumun sadece bir güncellemeyle çözülebileceğini belirtti. Yani konsolun 1440p çıkış verememesi için aslında pek bir engel bulunmuyor.

    Sony'den gelen bu açıklamalar elbette olumlu ancak yine de madem donanımsal bir engel yok neden 1440p desteği doğrudan eklenmedi sorusu da akıllara geliyor. Ayrıca "talep olursa ekleriz" ön koşulu da burada ilginç olmuş diyebiliriz. Konsol oyunculuğunda çok popüler bir tercih olmadığı için 1440p'yi görmezden gelmek çok mantıklı ve tüketici merkezli bir yaklaşım değil.

    Sony'nin yeni konsolu PlayStation 5 ABD ve Japonya gibi bazı bölgelerde 12 Kasım'da, Türkiye ve Avrupa'da ise 19 Kasım'da piyasaya sürülecek. Şu anda ön sipariş stokları Türkiye de dahil olmak üzere neredeyse tüm dünyada tükenmiş durumda.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    BAE'nin dev Mars sondası, 9 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e varacak
    9 sa.
    SpaceX ikinci kez uzaya astronot gönderiyor: İlk operasyonel misyon
    17 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kesinlikle eklemeleri gerekir. Şimdiden ps 4'teki gibi başladılar dinamik 4k dalaverelerine. Millette diyor ki "baaaak 4k". 4k değil dinamik 4k. Yani fps gibi. 4K'yı sadece ana menüdeyken ya da oyun içi sinematiklerde gösteriyor olabilir. Biraz geniş alana gelince 2K, Çok kalabalık, patlama efektleri mi var, hop full hd, öyle gider de gider. Kutunun üstüne o zaman 4K değil dinamik 4K yazacaksın. Nvidia kalkıp ekran kartının üstüne 300fps diye yazıyor mu? CoD'un ana menüsündeyken 300 verebilir, ama oyuna başlayınca bu 50-60'a düşmeyecek mi? Ana menü de 300 bastı diye şimdi bu ekran kartı CoD'da dinamik 300fps veriyor mu diyeceğiz. Tam düzenbazlık. Ps4 te de senelerce aynı dalavereyi yaptılar, millet full hd oyun oynadığını sandı.
    Kesinlikle eklemeleri gerekir. Şimdiden ps 4'teki gibi başladılar dinamik 4k dalaverelerine. Millette diyor ki "baaaak 4k". 4k değil dinamik 4k. Yani fps gibi. ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ridvan1903 (Rıdvan Yaman) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    1440p Olayı o kadar basite alınmasın 2k monitörü olan arkadaşlar DENEMESİ bedava, 1080p açın bakın 2k ile arasında ne kadar netlik farkı var.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    konsoldede 1 gün ( Mesaj Silindi )
    kalite ortada ,sony bir japon cakalidir ve halen ps one daki dünyayi saniyor sene olmus 2020 ve 2k monitorlara destek yok , ms her yönden daha üstün hem hardware olarak hem yazilimsal olarak ,mesala ben diyelim ki 300 dolara series s aldim aninda gamepassde 200 oyunu oynayabiliyorum uyeligimle bu sony de yok
    kalite ortada ,sony bir japon cakalidir ve halen ps one daki dünyayi saniyor sene olmus 2020 ve 2k monitorlara destek yok , ms her yönden daha üstün hem hardwar...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    nevrans (Hakan nurettin Cengiz) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ps5 pro 1440p özellikli çıkar bir sene sonrada ps5 pro çıkar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eylül kabus 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    1440p 2K ya tekabül ediyor, bilmeyen arkadaşlar için. Ben bile biraz kafa yordum hangisiydi diye.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ozkan_tpc (Özkan T) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Talep olursa ne demek ya. Sony bu kafaya girdiğinden beri hep kaybediyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ok yaydan çıktı 4k altındaki çözünürlükte oyunlarda ağızlarda ekşi bir tat bırakır bu saatten sonra konsol üreticilerinin yapacakları her hareket göze batar bu nesilde beklenti 4k oyun severler bunu bekliyor zaten ps5 1080p
    ekranda oynayan adamada nedesem bilemiyorum benim tavsiyem ps4 pro yola devam etsin gerek yok ps5 almasına
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    xreaLy (Yakup UZ) 23 sa. ( Mesaj Silindi ) joven
    Abi yeni aldık full HD 144hz 1ms curved monitör. Çöpe mi atalım şimdi. :( Ps5 te aldık.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    konsoldede 1 gün ( Mesaj Silindi )
    kalite ortada ,sony bir japon cakalidir ve halen ps one daki dünyayi saniyor sene olmus 2020 ve 2k monitorlara destek yok , ms her yönden daha üstün hem hardware olarak hem yazilimsal olarak ,mesala ben diyelim ki 300 dolara series s aldim aninda gamepassde 200 oyunu oynayabiliyorum uyeligimle bu sony de yok
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E.R.W. (Evan Rachel Wood) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) konsoldede
    Ne oynuyorsun?,sacmasapan ubisoft ve ea oyunlarını mı?.
    Gamepass güzel sistem laf yok ancak sony exclusive konsolun konsol oldugunu hatırlatıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Roark (10uncukoylu ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ps5 pro ile gelir. oyun sektörü oyuncuları bızıklamak üzerine kurulu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ridvan1903 (Rıdvan Yaman) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    1440p Olayı o kadar basite alınmasın 2k monitörü olan arkadaşlar DENEMESİ bedava, 1080p açın bakın 2k ile arasında ne kadar netlik farkı var.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Laazzz 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Söylemiştim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    xreaLy (Yakup UZ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şimdi benim fullhd oyuncu monitörüm var. Ben ps5 te aldım. Oynayamayacak miyim bu monitörde ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ninja342 (tarık yılıkoğlu) 1 gün ( Mesaj Silindi ) xreaLy
    Full HD'de sorun yok sorun 2k'da o da oynatamama degil de native olarak 2k vermiyor da olceklendiriyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kesinlikle eklemeleri gerekir. Şimdiden ps 4'teki gibi başladılar dinamik 4k dalaverelerine. Millette diyor ki "baaaak 4k". 4k değil dinamik 4k. Yani fps gibi. 4K'yı sadece ana menüdeyken ya da oyun içi sinematiklerde gösteriyor olabilir. Biraz geniş alana gelince 2K, Çok kalabalık, patlama efektleri mi var, hop full hd, öyle gider de gider. Kutunun üstüne o zaman 4K değil dinamik 4K yazacaksın. Nvidia kalkıp ekran kartının üstüne 300fps diye yazıyor mu? CoD'un ana menüsündeyken 300 verebilir, ama oyuna başlayınca bu 50-60'a düşmeyecek mi? Ana menü de 300 bastı diye şimdi bu ekran kartı CoD'da dinamik 300fps veriyor mu diyeceğiz. Tam düzenbazlık. Ps4 te de senelerce aynı dalavereyi yaptılar, millet full hd oyun oynadığını sandı.
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eylül kabus 21 sa. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    PS 5 in, 4K değil de dinamik 4K olduğunu nereden anlıyorsun?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    carter +150 realblade +120 _Emir +103 Mütercim Bey +91 drjacob +88 Ceqa +86 Cem300 +83 _ESvED_ +78 fhrstw +65 NOSTOY +57
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 lazer__ 3. kez +308 2 Alqu 2. kez +297 3 Sabriye Baaas ilk kez +223
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    5 Kişi Okuyor (2 Üye, 3 Misafir) 4 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1934 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ps5, PlayStation 5 ve
    2 etiket daha ps5 1440p Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası250,4b
    Twitter Profili92,9b
    YouTube Kanalı306b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 sa. GeForce RTX 3050 iddiaları gündemde 19 sa. Microsoft, Türkiye'de xCloud altyapı çalışmalarına başladı: xCloud nedir? 19 sa. Microsoft; ülkemizde aylık ödemeli Xbox hizmetini başlatıyor 19 sa. Get Out ve Us filmlerinin yönetmeni Jordan Peele'nin yeni korku filminin vizyon tarihi paylaşıldı 19 sa. Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler harici ekran kartı desteği sunmuyor 20 sa. Kiralık Xbox ister misiniz? Xbox'ın Türkiye özel planları ve fazlası 20 sa. Boston Dynamics girişimi Hyundai’ye satılabilir 20 sa. Fantastic Beasts serisinden ayrılan Johnny Depp yerine Mads Mikkelsen ile görüşülüyor 21 sa. Makyajlı Hyundai Kona Electric, yenilenen yüzü ve teknolojileriyle geldi 21 sa. MediaTek’ten Chromebook modelleri için iki yeni yonga seti 22 sa. James Donkey 008 7.1 Surround RGB Oyuncu Kulaklığı - İnceleme 22 sa. Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime giriyor 22 sa. iPhone 12’lerin pil değişim ücreti açıklandı 22 sa. Eski Vertu çalışanları yeni bir lüks telefon şirketi kurdu 23 sa. Makyajlı Opel Insignia Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Call of Duty: Black Ops Cold War ve NBA 2K21'in yeni nesil konsollarda istediği boş depolama alanı çok büyük 1 gün İnsangiller ailesine ait 2 milyon yıllık kafatası keşfedildi 1 gün Yılın merakla beklenen oyunu Assassin's Creed Valhalla çıkışını gerçekleştirdi 1 gün Mobil oyun Rush Rally 3'ün yeni eklenti paketi Gravel Tracks 19 Kasım'da geliyor 1 gün Biyolojik olarak bozunabilir gaz sensörü geliştirildi 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Sony, 'talep olursa' PS5'e 1440p çözünürlük desteği eklemeyi planlıyor Sonraki AMD Ray Tracing için 2K çözünürlüğü hedef alıyor 1 gün Michael Scofield'ı canlandıran Wentworth Miller Prison Break dizisinden ayrıldığını açıkladı 1 gün Huawei Mate X2, ilk sertifikasını aldı: 66W hızlı şarj desteği sunacak 1 gün Netflix'in sevilen süper kahraman dizisi The Umbrella Academy üçüncü sezon onayını aldı 1 gün YouTube Music'e birçok farklı çalma listesi geldi: Spotify ile rekabette yeni adım 1 gün M1 işlemcili yeni Apple Mac ailesinin Türkiye fiyatları belli oldu 1 gün OnePlus Nord SE, 65W hızlı şarj ve Snapdragon 765G ile gelecek 1 gün M1 işlemcili MacBook Pro tanıtıldı 1 gün En hızlı MacBook Air karşınızda 1 gün AMD Zen 2 tabanlı V2000 gömülü yongalarını duyurdu: %100’e varan performansı artışı sunacak 1 gün Apple, M1 işlemcili yeni Mac mini'yi tanıttı 1 gün Apple M1 watt başına en performanslı işlemci olma iddiasında 1 gün Sanal gerçekliği vücudunuzda hissedebileceksiniz 1 gün Çizimleriyle dikkat çeken macera oyunu Inked'in iOS cihazlar için çıkış tarihi açıklandı 1 gün MediaTek, Snapdragon 865 ile rekabet edebilecek işlemci geliştiriyor 1 gün Bridge Constructor: The Walking Dead'in iOS ve Android için çıkış tarihi açıklandı 1 gün Yeni Hyundai Tucson N Line'ın ilk görüntüleri paylaşıldı 1 gün Zoom platformu güvenliği iyileştiremezse tazminat ödeyecek 1 gün 2018 yılının sevilen filmlerinden A Quiet Place'in üçüncü filmi duyuruldu 1 gün Türkiye'nin Oscar adayı 7. Koğuştaki Mucize seçildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız