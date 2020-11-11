Sony, 'talep olursa' PS5'e 1440p çözünürlük desteği eklemeyi planlıyor

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Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 bildiğiniz doğal 1440p çözünürlük desteği sunmuyor. Geçtiğimiz günlerde bu konu resmileşmiş ve bazı oyunseverlerin tepkisini çekmişti. Sony şimdi 1440p desteğiyle ilgili ilk kez bir açıklama yaptı.

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Sony başkan yardımcısı Hideaki Nishino'ya göre 1440p çözünürlüğünün desteklenmemesinin nedeni PS5'te önceliğin tamamıyla TV'ler olması. Oyun konsollarının genel anlamıyla daha çok televizyonlara bağlanıyor olması nedeniyle Sony 1440p'yi pek göz önünde bulundurmamış. Ancak Nishino yine de yüksek talep olursa 1440p'nin gelecekte PS5'e eklenebileceğini söylüyor."

"Teknik bir sorun yok, güncellemeyle çözülebilir"

Sony'de donanım mühendisliği ekibinin lideri olan Masayasu Ito ise, 1440p desteğinin teknik bir sorun olmadığını ve bu durumun sadece bir güncellemeyle çözülebileceğini belirtti. Yani konsolun 1440p çıkış verememesi için aslında pek bir engel bulunmuyor.

Sony'den gelen bu açıklamalar elbette olumlu ancak yine de madem donanımsal bir engel yok neden 1440p desteği doğrudan eklenmedi sorusu da akıllara geliyor. Ayrıca "talep olursa ekleriz" ön koşulu da burada ilginç olmuş diyebiliriz. Konsol oyunculuğunda çok popüler bir tercih olmadığı için 1440p'yi görmezden gelmek çok mantıklı ve tüketici merkezli bir yaklaşım değil.

Sony'nin yeni konsolu PlayStation 5 ABD ve Japonya gibi bazı bölgelerde 12 Kasım'da, Türkiye ve Avrupa'da ise 19 Kasım'da piyasaya sürülecek. Şu anda ön sipariş stokları Türkiye de dahil olmak üzere neredeyse tüm dünyada tükenmiş durumda.

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