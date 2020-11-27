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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5, Xbox Series X'i ikiye katladı: İşte satış rakamları

    VGChartz, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'in çıkış günü satış rakamlarını açıkladı. PlayStation 5'in tahmin edildiği gibi rakibini önemli bir farkla geride bıraktığı ortaya çıktı.
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    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS5, Xbox Series X'i ikiye katladı: İşte satış rakamları
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    Yeni nesil oyun konsolları için ilk satış rakamları gelmeye başlıyor. VGChartz'ın kaynaklarından aldığı veriye göre, PlayStation 5 çıkış gününde dünya genelinde tahmini 2,1 milyon ila 2,5 milyon arasında bir satış rakamı yakalamayı başardı. PS5 böylece tarihin en büyük açılış yapan konsolu oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5 ve Xbox Series X'ten ilk satış rakamları gelmeye başladı

    Sony'nin bir önceki konsolu PlayStation 4 çıkış gününde 1 milyon adet satabilmişti. 2 milyon rakamını yakalaması ise iki haftayı bulmuştu. PlayStation 5 bu anlamda çok açık bir farkla PlayStation 4'ü geride bırakmayı başarmış. Sony de bildiğiniz gibi dün PS5 için "tarihimin en hızlı satan konsolu" açıklaması yapmış ve daha önce eşi benzeri görülmemiş bir talep aldıklarını açıklamıştı.

    PS5 satışlarının yarısı ABD'de

    Konsol satışlarının adeta cenneti olan ABD yeni nesilde de pazarı domine etti. PlayStation 5 satışlarının 1 milyondan fazlasının sadece ABD'den geldiği belirtildi. Konsolun anavatanı Japonya'da ise yaklaşık 120 bin seviyesinde satış gerçekleşti. Avrupa'da da İngiltere (230-280 bin arası), Almanya (115-140 bin) ve Fransa (105-125 bin) en çok satış yapılan ilk üç ülke oldu.

    PlayStation 5'in satış rakamlarını rakibi Xbox Series X|S ile karşılaştırdığımızda ise beklendiği gibi PS5'in açık ara önde olduğunu görüyoruz. Yeni Xbox konsolları dünya genelinde 1,1 milyon ila 1,4 milyon arasında tahmini bir satış gerçekleştirmiş. PS5, Xbox Series'in iki katı oranında satmayı başarmış.

    Dünya genelindeki satışlarda ayrıca PS5'in diskli versiyonun dijital versiyona oranla çok daha fazla sattığı belirtiliyor. Toplam satışların yaklaşık %75'i diskli versiyona ait. Yurt dışında, 500 dolara satılan standart konsolların çok daha fazla talep gördüğü açıklanmıştı.



    https://www.vgchartz.com/article/446429/ps5-sold-an-estimated-21-to-25-million-units-worldwide-on-launch-day/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    trooe199 (Skinoski Sama) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rakamlar bu seviyelerde giderse Xbox için gayet iyi önce seride PS4 4-5 kat fark atmıştı diye hatırlıyorum. Haberler neden bir önceki satışlar eşitmişte yeni seride bu fark PS lehine gitmiş gibi yapılıyor anlamadım.
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    HayNur (Hayrullah Sen) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Series S ile ilgili olabilir mi bu durum
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    Mokıta (Berat Darıcı) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) HayNur
    tek sebebi pc ye çıkmayan oyunlar. bir konsol bir pc yapıyorlar. ps daha ağır basıyor böyle olunca. Oyun fiyatları bizdeki kadar sorun değil.
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