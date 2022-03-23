Paris Saint-Germain, metaverse'e adım attı

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Fransız futbol kulübü Paris Saint Germain (PSG), metaverse'e girmek için ilk adımını attı. Kulüp, NFT destekli multimedya, kripto cüzdanları, kripto para işlemlerini yönetme, sanal giyim, spor malzemeleri ve elektronik alanlarını kapsayan bir ticari marka başvurusunda bulundu.

Paris Saint-Germain’den Metaverse İçin Ticari Marka Başvurusu

NFT ve metaverse kavramları gelişmeye devam ettikçe birçok kurum ve şirket bu alandaki marka başvurularını hızlandırdı. Son olarak ticari marka başvurusunda bulunan isim Fransız futbol kulübü Paris Saint Germain oldu.

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Söz konusu açıklama lisanslı metaverse marka avukatı Michael Kondoudis’in Twitter üzerinden şu şekilde yapıldı:

“Paris Saint-Germain dünyanın en tanınmış futbol kulüplerinden biri ve takımın adına ve markasına verilen değer çok büyük. Bu dosyalama, markayı Metaverse’e girerken korumak için bir sonraki mantıklı adımı temsil ediyor. Açıkçası, PSG Metaverse’in potansiyelini görüyor ve kendisine hakim olacak sanal ekonomi için ticari markasını hazırlıyor. Bu dosyalamanın diğer profesyonel spor markalarının Metaverse’e katılma hazırlıklarına başlama eğilimini takip ediyor.”

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