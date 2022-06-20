PSG'nin yeni metaverse projesi tanıtıldı

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Metaverse kavramı hemen hemen her geçen gün daha fazla gelişme kaydetmeye başladı. Özellikle büyük şirketlerin yanında birçok farklı sektörden de bu alana katılım sağlanıyor. Son olarak Fransız Futbol Kulübü Paris Saint-Germain metaverse’de bir proje başlatacak.

Kısa süre önce NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvurusunda bulunan Avrupa futbolunun en başarılı takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), şimdi de sanat ve yardım alanında devrim yaratmak amacıyla bir metaverse projesi oluşturmak için Tayvanlı müzisyen Jay Chou ile kurduğu ortaklığı duyurdu.

Detaylandırmak gerekirse projenin tanıtım videosunda, futbolun yıldız isimleri Lionel Messi ve Neymar’ın, Chou ile güçlerini birleştirdiği; PSG’nin maskotunu Chou’nun benzersiz tasarım stiliyle birleştiren bir sanat eserinin önizlemesi yer aldı.

Son olarak PSG’nin İş Birliği Direktörü Marc Armstrong, konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Önemli bir dijital gelir akışı oluşturarak, yeni bir küresel kitleyle etkileşim kurmayı başardık”

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