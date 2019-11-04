PUBG Mobile 10. sezon tarihi açıklandı

PUBG Mobile geliştiriceleri, oyunun 10. sezonunun 9 Kasım'dan itibaren piyasaya sürüleceğini açıkladılar. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Yeni tema, yeni öğeler ve tüm yeni görevler, hazır mısın?” ifadeleri yer aldı.

Atılan tweette ayrılntılara yer verilmezken, Youtube kanalı Mr. Ghost Gaming, PUBG Mobile’nin 10. sezonunun "Wasteland’ın Öfkesi” olacağını söyledi. Yeni sezon Mad Max’ten ilham alan bir temaya sahip olacak.

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Gelecek sezonun teması Wasteland'ın Öfkesi ile geliştiriciler, çöl temalı silahlar ve kıyafetler sunuyorlar. M249, M416 ve hatta tava gibi popüler silahlar çöl temalı kaplamalarla donatılıyor. Ayrıca paraşütler ve avatar çerçeveleri için yeni kaplamalar var.

Sızan kostümlerden birkaçı arasında Kıyamet Koruyucu Seti, Çöl Asker Seti ve Işınlanmış Kurbağa seti yer alıyor.

Yeni sezonda Vikendi haritası için dört tekerlekten çekişli olması sayesinde karda sürmeyi kolaylaştıran Zima adı verilen yeni bir araç sunulacak. Araç, en fazla 115 km/s hıza sahip olacak.

https://www.digit.in/news/gaming/pubg-mobile-season-10-will-be-available-from-november-9-50910.html