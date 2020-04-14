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    PUBG Mobile'a 'Cold Front Survival' modu geliyor!

    Popüler battle royale oyunu PUBG Mobile, resmi Twitter hesabından paylaştığı görsellerle yeni bir modun oyuna ekleneceğini duyurdu. Yeni mod 'Cold Front Survival' olacak.
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    Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    PUBG Mobile'a 'Cold Front Survival' modu geliyor!

    PUBG Mobile oyuncuları yakında oynayacakları yeni bir mod kazanacaklar. 'Cold Front Survival' olarak adlandırılan yeni mod, 16 Nisan'dan itibaren oynanabilecek. Oyun geliştiricisi Tencent Games, yeni mod hakkında ayrıntılar vermedi ancak PUBG Mobile Twitter hesabından yeni mod için birkaç poster yayınladılar.

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    Yeni modda bizi neler bekliyor?

    İsmine bakılırsa, PUBG Mobile 'Cold Front Survival' modunda oyuncular, yiyecek ve ısı kaynakları arayarak kar fırtınasından kurtulmak zorunda kalacaklar. Bu modda oyunculara gelen aşırı soğuk dalgayı bildirmek için bir zamanlayıcı eklenecek.

    Raporlar, modun sadece Vikendi haritasında mevcut olacağını gösteriyor ancak yine de bir kesinliği bulunmuyor.

    Ayrıca Bkz. "Mount & Blade II: Bannerlord’a şiddet düzeyini yükselten bir mod geldi"

    Geliştiriciler tarafından paylaşılan teaser görüntüleri, oyuncuların kamp ateşleri etrafında toplandığını gösteriyor. Ayrıca bir drone gösteren, oyuna eklenebileceğini düşündüren bir teaser görüntüsü de yayınlandı ancak bunun nasıl çalışacağı henüz bilinmiyor. Büyük olasılıkla çevredeki malzemeleri ve düşmanları aramak için kullanılacaktır.



    https://gadgets.ndtv.com/games/news/pubg-mobile-cold-front-survival-mode-april-16-drones-animals-chicken-dinners-new-item-2211105 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Görkem ! (Görkem ) 38 sn.
    umarım pc ye de uyarlanır. tekdüze oynayışına büyük yenilikler getirdiler son zamanlarda, drone müthiş fark yaratır. tüm oynanış dinamiğini değiştirmek gerekecek ama
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    Rammercan ( Rammercan) 1 sa.
    Yeni harita getiriceklerine bos bos modlar getiriyorlar anca
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