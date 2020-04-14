PUBG Mobile'a 'Cold Front Survival' modu geliyor!

PUBG Mobile oyuncuları yakında oynayacakları yeni bir mod kazanacaklar. 'Cold Front Survival' olarak adlandırılan yeni mod, 16 Nisan'dan itibaren oynanabilecek. Oyun geliştiricisi Tencent Games, yeni mod hakkında ayrıntılar vermedi ancak PUBG Mobile Twitter hesabından yeni mod için birkaç poster yayınladılar.

İlginizi Çekebilir

50 milyon kullanıcıyı geçen 'Call of Duty: Warzone' 3'lü takımı geri getiriyor

Yeni modda bizi neler bekliyor?

İsmine bakılırsa, PUBG Mobile 'Cold Front Survival' modunda oyuncular, yiyecek ve ısı kaynakları arayarak kar fırtınasından kurtulmak zorunda kalacaklar. Bu modda oyunculara gelen aşırı soğuk dalgayı bildirmek için bir zamanlayıcı eklenecek.

Raporlar, modun sadece Vikendi haritasında mevcut olacağını gösteriyor ancak yine de bir kesinliği bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Mount & Blade II: Bannerlord’a şiddet düzeyini yükselten bir mod geldi"

Geliştiriciler tarafından paylaşılan teaser görüntüleri, oyuncuların kamp ateşleri etrafında toplandığını gösteriyor. Ayrıca bir drone gösteren, oyuna eklenebileceğini düşündüren bir teaser görüntüsü de yayınlandı ancak bunun nasıl çalışacağı henüz bilinmiyor. Büyük olasılıkla çevredeki malzemeleri ve düşmanları aramak için kullanılacaktır.

https://gadgets.ndtv.com/games/news/pubg-mobile-cold-front-survival-mode-april-16-drones-animals-chicken-dinners-new-item-2211105

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.