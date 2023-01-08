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    PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2023 Büyük Finalleri Türkiye’de Yapılacak!

    PUBG MOBILE, dünyanın en büyük mobil espor organizasyonlarından biri olan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası’nın (PMGC) 2023 yılında Türkiye’de düzenleneceğini duyurdu.
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    PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2023'te Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Özellikle espor tarafında son yıllarda ülkemizde gerçekten güzel gelişmeler oluyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz saatlerde de bir güzel haber daha geldi. Yapılan açıklamaya göre PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası’nın 2023 finalleri Türkiye’de düzenlenecek. Dünyanın en büyük espor takımlarının kıyasıya mücadele ettiği ve 2022 yılında 4 milyon dolar ödül havuzu bulunan turnuva ülkemiz adına güzel bir gelişme.

    2023 Yılı PUBG MOBILE Espor Takvimi

    2023 yılı için PUBG MOBILE Pro League'in (PMPL) genişletilmesi, PMPL Elemelerine giden özel amatör eko-sistemi ve daha fazla PUBG MOBILE Regional Clash (PMRC) turnuvasının eklenmesini içeren yeni duyurulara da yer verildi.

    PMPL'de yarı profesyonel ve amatör takımlar için 2024'te turnuvaya giriş için PMPL Elemeleri yer alacak. Takımlar, PUBG MOBILE Ulusal Şampiyonası, PUBG MOBILE Club Open veya 3. parti turnuvalarda yarışarak PMPL Elemelerine giriş hakkı kazanacak. PUBG MOBILE, yarı profesyonel ve amatör takımlar için profesyonelliğe giden yolda oyunculara her zamankinden daha fazla fırsat sunmaya hazırlanıyor.

    Bölgeler arası rekabeti daha heyecanlı hale getirmek için ve 2022 düzenlenen ilk PUBG MOBILE Regional Clash'in başarısından sonra, PUBG MOBILE Esports 2023'te daha fazla turnuvaya imza atacak. PUBG MOBILE Regional Clash, taraftarların favori bölgesel takımlarının PUBG MOBILE Esports'un küresel turnuvaları dışında karşı karşıya gelmelerine olanak sağlıyor.

    PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası Türkiye'de

    2023 yılı aynı zamanda bir kez daha iki küresel turnuvaya sahne olacak. Kasım ayından itibaren başlayacak olan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası, ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Temmuz ayında ise Riyad'da düzenlenecek PUBG MOBILE World Invitational turnuvası gerçekleşecek.

    PUBG MOBILE Esports ayrıca oyuncu deneyimini geliştirmek için iki format değişikliği yapacak. Oyunları daha heyecanlı ve rekabetçi hale getirmek için tüm turnuvalarda 10 puanlık bir sisteme geçilecek.

    2022 yılında 5 bölgede 13 PMPL turnuvası, PUBG MOBILE Esports turnuvalarına katılan 2000'den fazla profesyonel oyuncu, 343 profesyonel takım ve 2022 PUBG MOBILE Club Open için rekor niteliğindeki 600.000 takım kaydı ile PUBG MOBILE Esports için inanılmaz başarılarla dolu bir yıl oldu. Bu yıl ayrıca PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası ve PUBG MOBILE World Invitational için çevrimdışı etkinliklerin geri dönüşüne tanıklık edildi ve hayranlara dünya standartlarında eğlenceli organizasyonlar sunuldu. Ayrıca, hayranlarının sevgisi, desteği ve oyuncuların adanmışlığı sayesinde PUBG MOBILE Esports, kısa süre önce 2022 Espor Ödülleri'nde Yılın Espor Mobil Oyunu ödülünü kazandı.

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    abstergo78GHOST 1 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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