Huawei Mate 40 serisi, Kirin 9000 yonga seti ile bu ay piyasaya sürülecek

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Huawei'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı Mate 40 serisi, Kirin yonga seti ile donatılmış son akıllı telefonlar olma özelliği taşıyacaklar.Huawei Mate 40 serisi, TSMC'nin 5 nm sürecinde üretilen ve Kirin 990 5G'nin bir yükseltmesi olan Kirin 9000 yonga setine sahip olacak. Huawei Mate 40 serisi ve Kirin 9000 yonga seti bu ayın ikinci yarısında piyasaya sürülecek.

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Seride, Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus modellerinin yanında ek olarak, Mate 40 Porsche Special Edition bulunacak. Mate 40 haricinde diğer telefonların görselleri sızdırılmasa da tasarımların benzer olması bekleniyor.

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Seride bulunan telefonlar, 90 Hz yenileme hızına sahip kavisli ekran, arkada dairesel bir alanda yer alan dörtlü kamera kurulumu, ikili ön kamera kurulumu, 8/12 GB RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama ve 66W hızlı şarj desteği gibi özellikler sunacaklar. Bataryalar ise Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus için sırasıyla 4300, 4600 ve 5000 mAh olacak.

İstenilen sayıda Kirin 9000 üretilemedi

Huawei'nin Tüketici İşletmeleri Grubu CEO'su Yu Chengdong, Huawei Mate 40 serisinin amiral gemisi Kirin 9000 yongalarından güç alacağını ve Huawei'nin yarı iletken yan kuruluşu HiSilicon'ın son nesil üst düzey Kirin yongaları olacağını söyledi.

Chengdong, bu yeni amiral gemisi yonga setinin, yeni 5G teknolojileri, daha iyi AI işleme özelliklerine ve daha güçlü CPU ve GPU performansları içeren, şimdiye kadarki en güçlü Kirin yonga seti olacağını belirtti.

Henüz tanıtımı yapılmayan Kirin 9000 için Huawei, TSMC'den 15 milyon birim üretmesini istemesine karşılık TSMC, yasaklardan önce yalnızca 8.8 milyon birim üretebildi.

Huawei Mate 40 serisinin yanı sıra, şirketin çıkaracağı bir amiral gemisi tablette de bu yonga setlerinin kullanılacağı söylentileri doğru çıkarsa mevcut yonga seti sayısından dolayı Huawei'nin işi zorlaşabilir.

https://www.gizchina.com/2020/10/03/huawei-kirin-9000-5nm-chip-is-set-to-launch-this-month-no-much-stock/

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