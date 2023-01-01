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    PUBG Mobile para basıyor, şimdiye kadar GTA V’ten daha çok kazandı!

    Akıllı telefonlara geldiğinden beri PUBG Mobile inanılmaz popülaritesine devam ediyor. Son verilere göre PUBG Mobile, GTA V’ten bu yana tüm GTA serisinden daha fazla gelir elde etmeyi başardı.
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    pubg mobile gta v Tam Boyutta Gör
    PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile ya da kısaca PUBG Mobile, piyasaya sürüldüğü 2018 yılından bu yana dünya çapındaki tüm mikro ödeme sistemlerini etkiledi ve örnek alındı. Çıkışından bu yana derlenen verilere göre PUBG Mobile, 9 milyar dolardan fazla gelir elde etti. Bu kazanç, GTA V’i bile geride bırakıyor.

    PUBG Mobile, GTA V'ten fazla kazandı

    PUBG Mobile, akıllı telefonlara gelen ilk büyük PC tabanlı battle royale olmanın büyük faydasını gördü. Çıkışından bu yana, Sensor Tower'a göre App Store ve Google Play kullanıcıları, PUBG Mobile1,1 milyar kez yükledi ve günde ortalama 5,2 milyon dolar harcadı. Öte yandan PUBG Mobile, piyasada bir doyuma erişmiş ve büyüme hızında azalma yaşamış olsa da genel olarak bakıldığında gelmiş geçmiş en başarılı mobil oyunlar arasında olmaya devam ediyor. Bunu ömrü boyunca kazandığı 9 milyar dolardan fazla gelir de destekliyor.

    Oynaması ücretsiz (F2P) olan PUBG Mobile’ın başarısını bir perspektife oturtmak ve büyüklüğünü anlamak için yine çok popüler bir başka oyunla kıyaslamamız gerekiyor: GTA V. GTA V’in 2013 yılında gerçekleştirdiği çıkışından bu yana tüm GTA serisinin kazancı Take-Two Interactive tarafından sağlanan rakamlara göre 7,68 milyar dolar.

    Hatta altını çizmemiz gereken bir başka durum daha bulunuyor. Sensor Tower tarafından paylaşılan PUBG Mobile verileri Hindistan gibi çok büyük bir pazarı ve bu pazarda yer alan BattleGrounds Mobile India'yı içermiyor. Bu nedenle 9 milyar dolar kazanç seviyesi aslında çok daha yüksek olabilir. Bu arada Sensor Tower’a göre bir diğer popüler mobil oyun Genshin Impact, 2020'de çıkışından bu yana 4,1 milyar dolar gibi muazzam bir kazanç elde etmiş durumda.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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