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    PS Plus sistemine Ocak 2023'te eklenecek oyunlar ve ücretsiz oyunlar belli oldu

    PlayStation Plus'ın yenilenen servisinin en düşük abonelik planı olan PlayStation Plus Essential sahiplerine verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu.               
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    PS Plus Ocak 2023 ücretsiz oyunları Tam Boyutta Gör
    PlayStation Plus'ın yenilenen sisteminde en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PlayStation Plus Essential üyelerine Ocak 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

    Oyunların resmi olarak açıklanmasıyla geçtiğimiz hafta çıkan söylenti de kesinleşmiş oldu. Zaten yaklaşık 1.5 yıldır PS Plus oyunları sızdırılıyor.  Oyunların isimlerini ve tarihleri aşağıda bulabilirsiniz.

    Ocak 2023 PS Plus Oyunları

    • STAR WARS Jedi: Fallen Order (PS5/PS4)
    • Fallout 76 (PS4)
    • Axiom Verge 2 (PS5/PS4)

    Bu oyunlar 3 Ocak'ta erişime açılacak ve eğer 7 Şubat'a kadar hesabınıza eklerseniz PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece bu oyunları oynayabileceksiniz.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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