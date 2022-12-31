PS Plus sistemine Ocak 2023'te eklenecek oyunlar ve ücretsiz oyunlar belli oldu

Oyunların resmi olarak açıklanmasıyla geçtiğimiz hafta çıkan söylenti de kesinleşmiş oldu. Zaten yaklaşık 1.5 yıldır PS Plus oyunları sızdırılıyor. Oyunların isimlerini ve tarihleri aşağıda bulabilirsiniz.
Ocak 2023 PS Plus Oyunları
- STAR WARS Jedi: Fallen Order (PS5/PS4)
- Fallout 76 (PS4)
- Axiom Verge 2 (PS5/PS4)
Bu oyunlar 3 Ocak'ta erişime açılacak ve eğer 7 Şubat'a kadar hesabınıza eklerseniz PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece bu oyunları oynayabileceksiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d