PS Plus sistemine Ocak 2023'te eklenecek oyunlar ve ücretsiz oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör PlayStation Plus'ın yenilenen sisteminde en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PlayStation Plus Essential üyelerine Ocak 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

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Oyunların resmi olarak açıklanmasıyla geçtiğimiz hafta çıkan söylenti de kesinleşmiş oldu. Zaten yaklaşık 1.5 yıldır PS Plus oyunları sızdırılıyor. Oyunların isimlerini ve tarihleri aşağıda bulabilirsiniz.

Ocak 2023 PS Plus Oyunları

STAR WARS Jedi: Fallen Order (PS5/PS4)

Fallout 76 (PS4)

Axiom Verge 2 (PS5/PS4)

Bu oyunlar 3 Ocak'ta erişime açılacak ve eğer 7 Şubat'a kadar hesabınıza eklerseniz PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece bu oyunları oynayabileceksiniz.

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PS Plus Ocak 2023 ücretsiz oyunları