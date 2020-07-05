Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PUBG Mobile toplam 3 milyar dolar hasılat elde etti

    Sadece 6 ayda 1.3 milyar dolar gelir elde eden PUBG Mobile toplam hasılatını 3 milyar dolara çıkardı. Oyun önümüzdeki döneme de damgasını vuracak gibi görünüyor.
    4 gün
    4,4b
    2
    9
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    PUBG Mobile toplam 3 milyar dolar hasılat elde etti
    Tam Boyutta Gör

    Mobil dünyanın en popüler hayatta kalma oyunu olarak gösterilen PUBG Mobile paraya doymuyor. Pandemi döneminin de etkisiyle daha fazla oynanan oyun sadece 6 ayda rekor bir gelir elde etmeyi başardı.

    PUBG Mobile fırtınası

    Yapılan analizlere göre pandemi döneminin de etkisiyle daha fazla oynanan oyun sadece 6 ayda 1.3 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Böylece toplamda 3 milyar dolara ulaşarak bir rekora imza atmış oldu. Sadece Mart ayında 270 milyon dolar ile rekor kırdı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor

    Ayrıca Bkz. "MSI oyuncu ürünlerinde 300$’a kadar Steam kuponu hediyesi başladı"

    PUBG Mobile bilindiği üzere Çin’de Game for Peace adıyla yayınlanıyor. Rakamlar bu iki oyunu kapsıyor. Çin bölümü gelirin yüzde 52’sine hakim durumda. ABD yüzde 14, Japonya yüzde 5.6 gelir oranına sahip.

    Toplam indirme rakamlarında Google Play yüzde 65 paya sahip. Toplam gelirde ise App Store yüzde 79 gibi büyük bir rakamda. Elbette Google Play’in Çin’de engelli olduğunu da belirtmek gerek.

    PUBG Mobile toplam 3 milyar dolar hasılat elde etti
    Tam Boyutta Gör

    Hayatta kalma türünde ikinci sırada ise Garena Free Fire yer alıyor. 700 milyon dolar civarında bir gelir elde eden oyun toplamda 734 milyon kez indirildi. Oyunu en fazla Hindistan oynuyor.

    2020 yılı baz alındığında PUBG Mobile 1.3 milyar dolar ile ilk sırada. Garena Free Fire yaklaşık 300 milyon dolar elde etmeyi başarmış. Knives Out oyunu 260 milyon dolar, Call of Duty: Mobile ise 220 milyon dolara imza attı.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/03/pubg-mobile-earned-3-billion-in-lifetime-revenue/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ti7800 (Temjin O.) 4 gün en beğenilen
    biz konsol alalım hala bir oyuna 500 TL verelim.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    EuronGreyjoy (Onur ) 4 gün
    Bu kadar para kazanıp 2 yıldır hileye çözüm bulamamaları çok tuhaf. Hile açıp banlanıp yeni hesap açıyorlar oyun da buna göz yumuyor.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    igetsky 1 sa.
    Bu oyun biteli 1 sene oluyor hala oynayan kaldimi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    001ATB (Ahmet Turan) 3 gün
    Dünyanın en gerzek oyunu şu pubg,oyun gırla fizik ve mantık hatalarıyla dolu bir de oyun keyfini berbat eden hileci tayfa da var olmasına rağmen yetkililerin oyunu hiç iplememeleri ayrı berbatlık. Oyun her güncellendiğinde daha berbat oluyor aynı Windows gibi,ekip oyunun sorunlarını çözeceğine habire paralı skin ve çanta satışı derdindeler
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    vedkum 4 gün
    Millet birbirini doğramaya ne meraklıymış ya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Starrk35 4 gün
    Bu oyun indirmesi ve oynaması ücretsiz değil mi ?
    Peki aklı başında bir insan neden bu oyuna para harcasın ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    EuronGreyjoy (Onur ) 4 gün
    Bu kadar para kazanıp 2 yıldır hileye çözüm bulamamaları çok tuhaf. Hile açıp banlanıp yeni hesap açıyorlar oyun da buna göz yumuyor.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    from softwave 4 gün yeni yorumcu
    Pc versiyonu için günümüz vergileri ile birlikte sistem toplayıp adam akıllı oynamak pahalıya kaçtığı için millet mobil versiyona yöneliyor haa sadece neden bu mu? tabiki dde hayır. orta segment telefonlarda akıcı oynanabilirliği,taşınabilirliği ya da kısa aralarda zaman geçirmeye dayalı bir yapısı olduğu içinde çok tutuyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ti7800 (Temjin O.) 4 gün en beğenilen
    biz konsol alalım hala bir oyuna 500 TL verelim.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mcrew (kemal kemal) 4 gün
    Çinli tencent sirketi dünyanın en büyük yazılım şirketi olma yolunda ilerliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    _WaMpire_ 1 gün mcrew
    GSM numarası ile kayıt ve hilecileri engellemediği süreci bir halt olamazlar. Sadece para kazanma niyetli bir firma. Ban Pan diye bir zımbırtı yapacaklardı halen yapamadılar....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Raspberry Pi 4 için Cooler Master pasif soğutmalı bir kasa hazırladı 3 gün Assassin’s Creed Valhalla’dan 30 dakikalık oynanış videosu sızdırıldı (yeni video eklendi) 3 gün Game Garaj hakkında merak edilenleri sorduk 3 gün DSÖ: Kovid-19 vaka sayısı, dünya genelinde günlük 212 bin artışla yine bir rekor kırdı 3 gün Sony, robot işçilere yer verdiği fabrikasında bir PS4 konsolu 30 saniyede üretiyor 3 gün iOS 14 ifşa etti: Bu uygulamalar panodaki verilere erişerek casusluk yapıyor 3 gün Apple Arcade'de Bu Ay - Temmuz 2020 3 gün Mustang şanzımanlı Ford Transit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 gün Intel uygun fiyatlı Core i9-10900K hazırlığında 3 gün Samsung koronavirüse karşı antimikrobiyal kılıf çıkarıyor 3 gün OnePlus Nord'un hangi pazarlarda piyasaya sürüleceği belli oldu 3 gün Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor 3 gün Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı 3 gün Huawei'den yeni akıllı saat ve bileklik geliyor 4 gün TSMC, Apple'a 80 milyon 5nm A14 yonga seti üretecek 4 gün Horizon Zero Dawn’un Steam fiyatına yüzde 250 oranında zam 4 gün Xiaomi'nin 120W hızlı şarj aleti sertifika aldı 4 gün Vivo Y70'in teknik özellikleri sızdırıldı: Exynos 880'den güç alacak 4 gün Boeing, 747 serisini sonlandırıyor mu? 4 gün MIUI 12'ye AI Shutter adında yeni bir özellik eklenecek 4 gün GÖRÜNTÜLENEN PUBG Mobile toplam 3 milyar dolar hasılat elde etti Sonraki MediaTek sektörün ilk WiFi 6 8K televizyon yongasını duyurdu 4 gün Ultraviyole ışınlı maske bağış rekoruna koşuyor 4 gün Samsung Galaxy M01s geliyor 4 gün SLS roketi, limitlerin zorlandığı testte parçalandı! 4 gün Horizon Zero Dawn, PC vs PS4 Pro grafik karşılaştırması (video) 4 gün Instagram, şimdi de kimleri engellemek isteyebileceğinizi önerecek 4 gün Ryzen Pro 4000G işlemcilerinin fiyatı listelendi 4 gün iQOO Z1x, TENAA veritabanında ortaya çıktı 4 gün MIUI 12'nin kararlı sürümü yayınlandı 4 gün Nvidia, Ampere için Samsung’un kapısını çalabilir: 7 nm tercih edilmeyebilir 4 gün Segmentinde hızlı ama bir eksiği var "TP-Link Archer C80 incelemesi" 4 gün Samsung Galaxy M41 pil kapasitesiyle fark yaratacak 4 gün Google, Chrome'un Android versiyonunda 64 bit mimarisine geçiş yapıyor 5 gün iOS 14, LinkedIn uygulamasının da panoya eriştiğini ortaya çıkardı 5 gün Pardus 19.3 güncellemesi yayınlandı 5 gün iPhone 12, ileri teknoloji ile donatılmış kamera lensleri ile gelebilir 5 gün YouTube, Music uygulamasına kişiye özel dört yeni çalma listesi getiriyor 5 gün OnePlus Nord'un, ilk görüntüleri ortaya çıktı 5 gün Apple, iPhone 12 kutu içeriği için anketle nabız yokluyor 5 gün Oculus Rift kurucusu sınıra sanal duvar çekecek Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi