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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PUBG Mobile toplamda 1.5 milyar dolar gelir elde etti

    PUBG Mobile ve Çin versiyonu Peace Elite bugüne kadar toplamda 1.5 milyar dolardan fazla gelir elde etti. Bunun yarıya yakını ise Peace Elite iOS versiyonundan geldi.
    12 sa.
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    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PUBG Mobile toplamda 1.5 milyar dolar gelir elde etti
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    Oyun dünyasında daha çok Fortnite yapımı gündeme geliyor olsa da PUBG yapımı da büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. İki popüler hayatta kalma oyunu mobil dünyada adeta fırtınalar estiriyor.

    PUBG Mobile ne kadar kazandı?

    Sensor Tower tarafından yapılan analizlere göre PUBG Mobile yapımı bugüne kadar toplamda 1.5 milyar dolar gelir barajını aşmış durumda. Araştırmaya PUBG Mobile ve Çin versiyonu Peace Elite dahil edildi.

    Her iki oyunun da geliştiricisi Tencent Gaming elbette bu başarıdan oldukça memnun. PUBG Mobile 2018 yaz aylarında indirmeye sunulurken Peace Elite ise Mayıs 2019 tarihinde Çin’de kullanıma sunulmuştu. Bununla birlikte en fazla gelir Peace Elite oyunundan geldi.

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    Çin’de Google Play olmadığı için bu rakama Android harcamaları dahil değil. Sadece App Store üzerinde 7 ayda 614 milyon dolar civarında bir gelir elde edildi. ABD’de toplam 293 milyon dolar, Japonya’da ise 117 milyon dolar gelir elde edildi. App Store mağazasında toplam 1.08 milyar dolar, Google Play mağazasında ise 438 milyon dolar hasılat yapıldı.

    PUBG Mobile esas olarak bu yıl en büyük gelirini elde etti. Bunda Çin’in etkisi büyük. 2018 yılında mobil platformlarda 200 milyon dolar civarında bir gelir elde edilmişti. 2019 yılında ise 1.3 milyar dolar gelir oluştu. Henüz yıl bitmediği için bu rakamlarda bir miktar daha oynamalar olacaktır.

    PUBG Mobile oyunundan sonra Candy Crush Saga oyunu Kasım ayında 88 milyon dolar civarında gelir elde etti. Masa üstü PUBG oyununun ise Kasım ayında 70 milyon dolar civarında bir gelir elde ettiği ifade ediliyor.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/12/pubg-mobile-and-peace-elite-crosses-1-5-billion-in-global-revenues/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    alemburda34 5 sa.
    Türkiye'de adamlar deli gibi reklam bastılar şu sıralar heryede pubg reklamı dönüyor.
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    TITAN 11 sa.
    bu oyunu oynayan tipler asosyal oluyor gözlemlediğim kadarıyla. alayı asosyal ve faydasız.
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    Requizm 2 sa. TITAN
    Aslında pek asosyal değiller. Ben kafelere oturup PUBG mobil oynayan liseliler gördüm. Normalde oyunlarla alakası olmayan başörtülü bacılarım nedense bu oyunu oynuyorlardı.
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    damn2u 11 sa.
    Dün gelen güncellemeyle oyunun içine ettiklerinden bahseden yok tabi, 24 saatten fazla oldu düzeltme için güncelleme bile getirmediler.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Çaylak_Doktor 11 sa.
    Vay be
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    napolyon94 12 sa.
    Piyasadaki mobil oyunlarda ciddi kaliteoi yapim eksikligi vardi. En guzel sekilde doldurdular.
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