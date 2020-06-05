PUBG Mobile toteme tapınma özelliğini tepkiler üzerine kaldırdı

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Kısa süre önce oyunculara esrarengiz bir orman macerası yaşatacak Orman Macera modunu kullanıma sunan Tencent Games beklemediği bir tepki aldı. Tepkiler özellikle müslüman ülkelerden geldi.

Totemler tepki topladı

Orman macerasında oyuncuların canlarını doldurabilmesi için totemlerin yanına giderek dua etmesi daha doğrusu tapınması gerekiyordu. İslamiyet dininde puta tapma şirk olduğu için Endonezya, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki oyunculardan ağır tepkiler geldi. Ayrıca pek çok üniversitenin din profesörleri de oyunun İslami kuralları çiğnediğini dile getirdi.

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Twitter üzerinde de gündem olan tepkilerin sonrasında Tencent bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Çinli firma oyuncuların değer ve geleneklerine saygılı olduklarını belirterek totem özelliğinin oluşturduğu hava nedeniyle özür diledi. Firma apar topar yeni mod içerisinde yer alan totem ve toteme tapınma davranışlarını kaldırdı. İlk etapta müslüman ülkelerden kaldırıldığı düşünülse de global olarak orman modu içerisinde totem bileşeni kaldırılmış durumda.

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