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    PUBG Mobile toteme tapınma özelliğini tepkiler üzerine kaldırdı

    Müslüman ülke oyuncuları PUBG Mobile yeni orman macerası modunda puta tapınma şeklinde gerçekleştirilen oyun davranışı nedeniyle tepki gösterince düzenleme geldi.
    5 sa.
    1,7b
    22
    14
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PUBG Mobile toteme tapınma özelliğini tepkiler üzerine kaldırdı
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    Kısa süre önce oyunculara esrarengiz bir orman macerası yaşatacak Orman Macera modunu kullanıma sunan Tencent Games beklemediği bir tepki aldı. Tepkiler özellikle müslüman ülkelerden geldi.

    Totemler tepki topladı

    Orman macerasında oyuncuların canlarını doldurabilmesi için totemlerin yanına giderek dua etmesi daha doğrusu tapınması gerekiyordu. İslamiyet dininde puta tapma şirk olduğu için Endonezya, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki oyunculardan ağır tepkiler geldi. Ayrıca pek çok üniversitenin din profesörleri de oyunun İslami kuralları çiğnediğini dile getirdi.

    Ayrıca Bkz. "Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz"

    Twitter üzerinde de gündem olan tepkilerin sonrasında Tencent bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Çinli firma oyuncuların değer ve geleneklerine saygılı olduklarını belirterek totem özelliğinin oluşturduğu hava nedeniyle özür diledi. Firma apar topar yeni mod içerisinde yer alan totem ve toteme tapınma davranışlarını kaldırdı. İlk etapta müslüman ülkelerden kaldırıldığı düşünülse de global olarak orman modu içerisinde totem bileşeni kaldırılmış durumda.



    https://gulfnews.com/world/gulf/kuwait/idol-worship-in-famous-pubg-video-game-sparks-fury-in-kuwait-and-saudi-arabia-1.71863771 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    RuLinq (ahmet atakan) 5 sa. en beğenilen
    Kan var şiddet var sorun yok put olunca mevzu oluyor.
    3 Yanıt Yanıtla +18
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    koyunsayar 4 sa. RuLinq
    Kan kaybeden Müslümanlar kan akıtan diğerleri
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    javaprof (orhan yılmaz) 3 sa. RuLinq
    İslamda en büyük günah şirktir. Kan ve şiddet ne için problem olsun ki bütün türkler askere gidiyor zaten. Akıncı veya f16 simülasyonunda bomba atma falan var o da mı günah elma ile armutu karıştırmayın muhalif olacam diye gerçekten insan mı öldürüyorlar sanki?
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    alemburda34 3 sa. RuLinq
    peki bu puta tapmayı foğru mu çıkarıyor iyi yanlış var diye dahada fazla olsun oyuncular ne gzl tepki göstermiş helal olsun.
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    TsG (Tolga S. Gülen) 4 sa.
    "Hoşgörü" dinimizde adam öldürmek normal, tapınmak anormal karşılanıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    hollowman_ (N. b.) 2 sa. TsG
    Sığır islamda bir insanı öldürmek insanlığı öldürmek gibidir. Normal olduğu yok ama sizin gibi davarlar her fırsatta yavşakça islam'a saldırıyor. Oyundan kaldırılan totemler sana girsin emi.
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    hollowman_ (N. b.) 2 sa. TsG
    Sığır islamda bir insanı öldürmek insanlığı öldürmek gibidir. Normal olduğu yok ama sizin gibi davarlar her fırsatta yavşakça islam'a saldırıyor. Oyundan kaldırılan totemler sana girsin emi.
    Sığır islamda bir insanı öldürmek insanlığı öldürmek gibidir. Normal olduğu yok ama sizin gibi davarlar her fırsatta yavşakça islam'a saldırıyor. Oyundan kaldır...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 sa.
    Oyuncuların birbirlerine silah doğrultup ateş ettiği bir oyunda sadece putların İslami kuralları çiğnemesi tuhaf.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 sa.
    Bu olay neden bu kadar gündem olup abartıldı anlamıyorum.Alt tarafı bir oyun, farklı insanların ınancına kültürüne saygı duyun.
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 sa.
    İslamik figürlerle herhangi bir ilgisi yok ha eğer öyleyse teması insan öldürme olan bir oyunu neden oynarsın? Nereden tutsan elinde kalan bir eleştiri kısacası. Madem bu kadar rahatsızlar başkalarının ritüellerini kaldırtmak yerine oynamamayı da tercih edebilirlermiş
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    joven 3 sa.
    İslam dinine hakareti fütursuzca yapanlara aman ha dikkat bir virüslük nefesiniz var benden söylemesi.
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    babgozd 4 sa.
    İyi olmuş müslüman gençlerin pırıl pırıl zihinlerini ilime yönlendirmek gerekiyor.
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    wolferto (mehmet öz) 4 sa.
    kan ve siddet heryerde var puta tapinma butun dinlerde yok aradaki farki anlayamayacak kadar da degilsinizdir umarim
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    noobszle 4 sa.
    açıkçası tencetın böyle bir karar vermesi güzel , ilahi dinlere saygı göstermesinin bir kötülüğü yok , gereksiz yere duyar kasmak yada puta tapanlarin hoşuna gitmediğide aşikar
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    Issızbiradam (melih ) 4 sa.
    Bir bireyin inanç sistemi çok özel bir şeydir. Gelipte başka bir inanç sistemine ait hal hareketleri hem fiziki hemde sanal olarak uygulayamazsınız sonuç olarak böyle geri adım atarsınız.
    Yanıtla +3
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    TsG (Tolga S. Gülen) 4 sa.
    "Hoşgörü" dinimizde adam öldürmek normal, tapınmak anormal karşılanıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    hollowman_ (N. b.) 2 sa. TsG
    Sığır islamda bir insanı öldürmek insanlığı öldürmek gibidir. Normal olduğu yok ama sizin gibi davarlar her fırsatta yavşakça islam'a saldırıyor. Oyundan kaldırılan totemler sana girsin emi.
    Yanıtla +4
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    RuLinq (ahmet atakan) 5 sa. en beğenilen
    Kan var şiddet var sorun yok put olunca mevzu oluyor.
    3 Yanıt Yanıtla +18
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    koyunsayar 4 sa. RuLinq
    Kan kaybeden Müslümanlar kan akıtan diğerleri
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    javaprof (orhan yılmaz) 3 sa. RuLinq
    İslamda en büyük günah şirktir. Kan ve şiddet ne için problem olsun ki bütün türkler askere gidiyor zaten. Akıncı veya f16 simülasyonunda bomba atma falan var o da mı günah elma ile armutu karıştırmayın muhalif olacam diye gerçekten insan mı öldürüyorlar sanki?
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    alemburda34 3 sa. RuLinq
    peki bu puta tapmayı foğru mu çıkarıyor iyi yanlış var diye dahada fazla olsun oyuncular ne gzl tepki göstermiş helal olsun.
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    1732 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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