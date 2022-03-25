Sony Xperia amiral gemileri PUBG Mobile turnuvalarında kullanılacak

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Sony her ne kadar akıllı telefon pazarında istediği seviyeleri yakalayamamış olsa da farklı pazarlama stratejileri ile göz önünde olmaya çalışıyor. Bu kez PUBG Mobile oyunu ile özel bir anlaşma yapıldı.

Sony Xperia telefonlar PUBG Mobile turnuvasında

PUBG Mobile Global Esports ve Sony Mobile arasında yapılan anlaşma kapsamında PUBG Mobile 2022 turnuvalarının resmi akıllı telefon Sony Xperia amiral gemileri olacak. Bu yıl iki farklı PUBG Mobile turnuvası göreceğiz.

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2022 PUBG Mobile Global Championship yanında yaz ortalarına doğru bir turnuva daha olacak. Detayları sonra açıklanacak bu turnuvalarda finalistler Sony Xperia 1 III ve Xperia 5 III amiral gemileri üzerinde mücadelelerini gerçekleştirece.

Bu iki amiral gemisi 120hz ekran ve 240Hz dokunmatik tarama hızına sahip. Bununla birlikte ekran parmak hareketlerini algılayarak oyuncuların ince ayar yapmasına yardımcı oluyor. L-? raiser özelliği ise gölgeleri aydınlatarak karanlıkta saklanan düşmanları daha rahat seçebilmenizi sağlıyor. Turnuvalarda hangi oyuncu özellikleri kurallar dahilinde kullanılacak şimdilik bilinmiyor.

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