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    Sony Xperia amiral gemileri PUBG Mobile turnuvalarında kullanılacak

    Sony Xperia amiral gemileri 2022 PUBG Mobile turnuvalarının resmi akıllı telefonu oldu. Finalistler farklı çözümler sunan Sony Xperia amiral gemileri ile oynayacak.
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    Sony Xperia
    Tam Boyutta Gör

    Sony her ne kadar akıllı telefon pazarında istediği seviyeleri yakalayamamış olsa da farklı pazarlama stratejileri ile göz önünde olmaya çalışıyor. Bu kez PUBG Mobile oyunu ile özel bir anlaşma yapıldı.

    Sony Xperia telefonlar PUBG Mobile turnuvasında

    PUBG Mobile Global Esports ve Sony Mobile arasında yapılan anlaşma kapsamında PUBG Mobile 2022 turnuvalarının resmi akıllı telefon Sony Xperia amiral gemileri olacak. Bu yıl iki farklı PUBG Mobile turnuvası göreceğiz.

    2022 PUBG Mobile Global Championship yanında yaz ortalarına doğru bir turnuva daha olacak. Detayları sonra açıklanacak bu turnuvalarda finalistler Sony Xperia 1 III ve Xperia 5 III amiral gemileri üzerinde mücadelelerini gerçekleştirece.

    Bu iki amiral gemisi 120hz ekran ve 240Hz dokunmatik tarama hızına sahip. Bununla birlikte ekran parmak hareketlerini algılayarak oyuncuların ince ayar yapmasına yardımcı oluyor. L-? raiser özelliği ise gölgeleri aydınlatarak karanlıkta saklanan düşmanları daha rahat seçebilmenizi sağlıyor. Turnuvalarda hangi oyuncu özellikleri kurallar dahilinde kullanılacak şimdilik bilinmiyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 22 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

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    0tt0m@n 23 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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