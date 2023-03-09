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    Punisher hayranlarına müjde: Jon Bernthal, Daredevil Born Again’de yer alacak

    2018’de yayınlanan üçüncü sezonu ile hayranlarına veda eden Daredevil, hayranlarına geri dönmeye hazırlanıyor. Disney+ platformu için hazırlanan dizi, sevilen karaktere de yer verecek.
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    Punisher Marvel Sinematik Evrenine dönüyor
    Netflix platformunda Sinematik Evren’de geçecek diziler hazırlayan Marvel, 2015-2019 yılları arasında platform için birçok dizi hazırlamıştı. Jessica Jones, Luke Cage dizileri de beğenilse de bu yapımlar arasında en çok dikkat çeken Daredevil ve The Punisher olmuştu. Disney+ platformunun tanıtılması ile Netflix, tüm Marvel dizilerini iptal etmişti ve sevilen karakterlere veda etmek zorunda kalmıştık. Ancak Marvel, geçtiğimiz aylarda Daredevil ve Kingpin karakterlerinin MCU projelerine yerleştirmişti ve hemen ardından yeni Daredevil dizisinin duyurmuştu. 

    Punisher Daredevil dizisinde yer alacak

    The Hollywood Reporter tarafından yayınlanana habere göre Jon Bernthal, Daredevil: Born Again dizisinde Punisher olarak geri dönecek. Marvel konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da Jon Bernthal, Instagram hesabı üzerinden bu bilgiyi doğruladı. 2024 yılında yayınlanacak olan dizinin çekimleri bu ay başlayacak. Frank Miller’ın sevilen çizgi romanı Born Again’den esinlenmesi beklenen dizi, Punisher karakterine nasıl bir rol verecek göreceğiz.

    Karen Page ve Foggy Nelson dizide yer almayacak

    Punisher Marvel Sinematik Evrenine dönüyor Tam Boyutta Gör
    Jon Bernthal’ın dönüşü hayranları çıldırtacak olsa da The Hollywood Reporter, dizi hakkında üzücü bir haber de verdi. İddialara göre Daredevil dizisinin sevilen karakterleri Karen Page ve Foggy Nelson, yeni Daredevil dizisinde yer almayacak. İddialara göre Deborah Ann Woll ve Elden Henson, programları dolu olduğu için dizide yer almayı reddetmiş ve Marvel, karakterleri oynayan oyuncuları değiştirmektense direkt karakterlere yer vermemeyi tercih etmiş. Bakalım Foggy Nelson ve Karen Page’siz bir Daredevil hikayesi nasıl olacak. 

    Marvel’ın 5. Faz’ında yer alacak Daredevil Born Again, 2024 yılında yayınlanacak. Bazı iddialara göre dizide Jessica Jones ve Spider-Man karakterlerini de göreceğiz. Bu yapımdan önce ise Daredevil ve Kingpin, Marvel’ın Echo dizisinde önemli bir rol oynayacak. Görünüşe göre Marvel, sonunda New York’un sokak kahramanlarına hak ettikleri ilgiyi göstermeye başladı.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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