Punisher hayranlarına müjde: Jon Bernthal, Daredevil Born Again’de yer alacak

Netflix platformunda Sinematik Evren’de geçecek diziler hazırlayan Marvel, 2015-2019 yılları arasında platform için birçok dizi hazırlamıştı. Jessica Jones, Luke Cage dizileri de beğenilse de bu yapımlar arasında en çok dikkat çeken Daredevil ve The Punisher olmuştu. Disney+ platformunun tanıtılması ile Netflix, tüm Marvel dizilerini iptal etmişti ve sevilen karakterlere veda etmek zorunda kalmıştık. Ancak Marvel, geçtiğimiz aylarda Daredevil ve Kingpin karakterlerinin MCU projelerine yerleştirmişti ve hemen ardından yeni Daredevil dizisinin duyurmuştu.

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Punisher Daredevil dizisinde yer alacak

The Hollywood Reporter tarafından yayınlanana habere göre Jon Bernthal, Daredevil: Born Again dizisinde Punisher olarak geri dönecek. Marvel konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da Jon Bernthal, Instagram hesabı üzerinden bu bilgiyi doğruladı. 2024 yılında yayınlanacak olan dizinin çekimleri bu ay başlayacak. Frank Miller’ın sevilen çizgi romanı Born Again’den esinlenmesi beklenen dizi, Punisher karakterine nasıl bir rol verecek göreceğiz.

Karen Page ve Foggy Nelson dizide yer almayacak

Tam Boyutta Gör Jon Bernthal’ın dönüşü hayranları çıldırtacak olsa da The Hollywood Reporter, dizi hakkında üzücü bir haber de verdi. İddialara göre Daredevil dizisinin sevilen karakterleri Karen Page ve Foggy Nelson, yeni Daredevil dizisinde yer almayacak. İddialara göre Deborah Ann Woll ve Elden Henson, programları dolu olduğu için dizide yer almayı reddetmiş ve Marvel, karakterleri oynayan oyuncuları değiştirmektense direkt karakterlere yer vermemeyi tercih etmiş. Bakalım Foggy Nelson ve Karen Page’siz bir Daredevil hikayesi nasıl olacak.

Marvel’ın 5. Faz’ında yer alacak Daredevil Born Again, 2024 yılında yayınlanacak. Bazı iddialara göre dizide Jessica Jones ve Spider-Man karakterlerini de göreceğiz. Bu yapımdan önce ise Daredevil ve Kingpin, Marvel’ın Echo dizisinde önemli bir rol oynayacak. Görünüşe göre Marvel, sonunda New York’un sokak kahramanlarına hak ettikleri ilgiyi göstermeye başladı.

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