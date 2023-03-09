Punisher hayranlarına müjde: Jon Bernthal, Daredevil Born Again’de yer alacak

The Hollywood Reporter tarafından yayınlanana habere göre Jon Bernthal, Daredevil: Born Again dizisinde Punisher olarak geri dönecek. Marvel konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da Jon Bernthal, Instagram hesabı üzerinden bu bilgiyi doğruladı. 2024 yılında yayınlanacak olan dizinin çekimleri bu ay başlayacak. Frank Miller’ın sevilen çizgi romanı Born Again’den esinlenmesi beklenen dizi, Punisher karakterine nasıl bir rol verecek göreceğiz.
Karen Page ve Foggy Nelson dizide yer almayacak
Marvel’ın 5. Faz’ında yer alacak Daredevil Born Again, 2024 yılında yayınlanacak. Bazı iddialara göre dizide Jessica Jones ve Spider-Man karakterlerini de göreceğiz. Bu yapımdan önce ise Daredevil ve Kingpin, Marvel’ın Echo dizisinde önemli bir rol oynayacak. Görünüşe göre Marvel, sonunda New York’un sokak kahramanlarına hak ettikleri ilgiyi göstermeye başladı.
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez