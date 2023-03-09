Merakla beklenen Star Wars filmleri rafa kaldırıldı

Birkaç Star Wars filmi iptal edildi
Variety'nin bir raporuna göre Marvel’in başındaki Kevin Feige ve Patty Jenkins'in yakında çıkacak olan bir çift Star Wars filmi artık geliştirme aşamasında değil. Feige ve Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy'den potansiyel bir Star Wars filmini ilk kez 2019'da duyduk fakat olaya yakın kaynaklar Variety'ye bu filmin rafa kaldırıldığını söylüyor. Benzer şekilde Wonder Woman yönetmeni Patty Jenkins'in üzerinde çalıştığı Rogue Squadron filminin de yine iptal edildiği aktarılıyor.
Bir sonraki Star Wars filmi 2025'te
Günün sonunda bir Star Wars hayranıysanız Disney ve Lucasfilm ekseni arasında boğulma ihtimaliniz doğal. Disney Plus için evrende geçen yeni diziler veya mevcut dizilerin yeni sezonları gelmeye devam ediyor. Beyaz perde için bir Star Wars filmi bekliyorsanız şimdilik bu tarih daha önceden de belirtildiği gibi Aralık 2025. Şimdilik Star Wars’ın geleceği tam olarak belli değil ancak The Rise of Skywalker’ın hayranlar tarafından bombalandığı düşünüldüğünde seri için güçlü yapımlar şart. 7 Nisan’da başlayacak olan Star Wars Celebration sırasında muhtemelen daha fazla bilgi edineceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez