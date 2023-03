Merakla beklenen Star Wars filmleri rafa kaldırıldı

Tam Boyutta Gör Star Wars: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens) ile 2015 yılından tekrardan başlayan yeni Star Wars üçlemesi 2019 yılında The Rise of Skywalker ile noktalanmıştı. Devam üçlemesinin yapım aşamasında olduğu ve Star Wars evreninin farklı filmlerle de genişleyeceği aktarılıyordu. Ancak yeni raporlar yeni filmlerden bazılarının rafa kaldırıldığını söylüyor.

Birkaç Star Wars filmi iptal edildi

Variety'nin bir raporuna göre Marvel’in başındaki Kevin Feige ve Patty Jenkins'in yakında çıkacak olan bir çift Star Wars filmi artık geliştirme aşamasında değil. Feige ve Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy'den potansiyel bir Star Wars filmini ilk kez 2019'da duyduk fakat olaya yakın kaynaklar Variety'ye bu filmin rafa kaldırıldığını söylüyor. Benzer şekilde Wonder Woman yönetmeni Patty Jenkins'in üzerinde çalıştığı Rogue Squadron filminin de yine iptal edildiği aktarılıyor.

Bir sonraki Star Wars filmi 2025'te

Tam Boyutta Gör Bu aksiliklere rağmen Taika Waititi'nin yönetmenlik koltuğunda olduğu Star Wars filminin yapımı ise devam ediyor. Ayrıca Lost'un ortak yaratıcısı Damon Lindelof ve Ms. Marvel'da çalışan Oscar ödüllü Sharmeen Obaid-Chinoy’un da yine bir Star Wars filmi üzerinde çalıştığı biliniyor. Öte yanan aynı şekilde yönetmen Shawn Levy'nin potansiyel Star Wars filmi var ki o da bunu gerçekleştirmeye kararlı.

Günün sonunda bir Star Wars hayranıysanız Disney ve Lucasfilm ekseni arasında boğulma ihtimaliniz doğal. Disney Plus için evrende geçen yeni diziler veya mevcut dizilerin yeni sezonları gelmeye devam ediyor. Beyaz perde için bir Star Wars filmi bekliyorsanız şimdilik bu tarih daha önceden de belirtildiği gibi Aralık 2025. Şimdilik Star Wars’ın geleceği tam olarak belli değil ancak The Rise of Skywalker’ın hayranlar tarafından bombalandığı düşünüldüğünde seri için güçlü yapımlar şart. 7 Nisan’da başlayacak olan Star Wars Celebration sırasında muhtemelen daha fazla bilgi edineceğiz.

