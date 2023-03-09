Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen Star Wars filmleri rafa kaldırıldı

    Tekrardan başlatılan yeni Star Wars serisi hayranlar tarafından pek sevilmedi. Ve görünüşe göre Kevin Feige ve Patty Jenkins'in filmleri de rafa kaldırılmış durumda.
    Oy Ver
    star wars Tam Boyutta Gör
    Star Wars: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens) ile 2015 yılından tekrardan başlayan yeni Star Wars üçlemesi 2019 yılında The Rise of Skywalker ile noktalanmıştı. Devam üçlemesinin yapım aşamasında olduğu ve Star Wars evreninin farklı filmlerle de genişleyeceği aktarılıyordu. Ancak yeni raporlar yeni filmlerden bazılarının rafa kaldırıldığını söylüyor.

    Birkaç Star Wars filmi iptal edildi

    Variety'nin bir raporuna göre Marvel’in başındaki Kevin Feige ve Patty Jenkins'in yakında çıkacak olan bir çift Star Wars filmi artık geliştirme aşamasında değil. Feige ve Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy'den potansiyel bir Star Wars filmini ilk kez 2019'da duyduk fakat olaya yakın kaynaklar Variety'ye bu filmin rafa kaldırıldığını söylüyor. Benzer şekilde Wonder Woman yönetmeni Patty Jenkins'in üzerinde çalıştığı Rogue Squadron filminin de yine iptal edildiği aktarılıyor.

    Bir sonraki Star Wars filmi 2025'te

    Beklenen Star Wars filmleri iptal edildi Tam Boyutta Gör
    Bu aksiliklere rağmen Taika Waititi'nin yönetmenlik koltuğunda olduğu Star Wars filminin yapımı ise devam ediyor. Ayrıca Lost'un ortak yaratıcısı Damon Lindelof ve Ms. Marvel'da çalışan Oscar ödüllü Sharmeen Obaid-Chinoy’un da yine bir Star Wars filmi üzerinde çalıştığı biliniyor. Öte yanan aynı şekilde yönetmen Shawn Levy'nin potansiyel Star Wars filmi var ki o da bunu gerçekleştirmeye kararlı.

    Günün sonunda bir Star Wars hayranıysanız Disney ve Lucasfilm ekseni arasında boğulma ihtimaliniz doğal. Disney Plus için evrende geçen yeni diziler veya mevcut dizilerin yeni sezonları gelmeye devam ediyor. Beyaz perde için bir Star Wars filmi bekliyorsanız şimdilik bu tarih daha önceden de belirtildiği gibi Aralık 2025. Şimdilik Star Wars’ın geleceği tam olarak belli değil ancak The Rise of Skywalker’ın hayranlar tarafından bombalandığı düşünüldüğünde seri için güçlü yapımlar şart. 7 Nisan’da başlayacak olan Star Wars Celebration sırasında muhtemelen daha fazla bilgi edineceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    CoreXXX 21 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

    Profil resmi
    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

    Profil resmi
    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yanlışlıkla küflü ekmek yedim ne yapmalıyım samsung buzdolabı su akıtıyor starmaker yorumları kulağımı temizlerken tıkandı çakma şarj kablosu telefona zarar verir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max PRO
    Reeder S19 Max PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız