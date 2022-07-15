Qualcomm, yeni amiral gemisi yongalar için TSMC ile anlaşmış olabilir

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Geçtiğimiz aylarda Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1’de yaşanan verimlilik sorunları sebebiyle Samsung Foundry’i geride bırakarak Tayvan merkezli dev üretici TSMC’nin kapısını çalmıştı. Şimdi de güvenilir sızıntı kaynağı Ming- Chi Kuo, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 dahil olmak üzere gelecek yenil yongaları için TSMC ile özel bir sözleşmeye imza atacağını söyledi.

TSMC'nin pazar liderliği artıyor

Qualcomm’un TSMC’ye geçmesinin arkasındaki en büyük nedenin Snapdragon 8 Gen 1 üretiminde yaşanan yüzde 35’lik verim oranı olduğu düşünülüyor. Zira bu durum üretilen her 100 parçadan yalnızca 35’inin kullanılabilir olduğu gösteriyor. Yeni gelişme ile birlikte amiral gemisi çipler söz konusu olduğunda Samsung Foundry’nin en önemli müşterilerinden biri olan Qualcomm’un TSMC’nin pazar liderliğini önemli ölçüde arttıracağını söyleyebiliriz.

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Ortaya çıkan iddialara karşı sessizliğini koruyan Qualcomm'un, yeni nesil yongalarında Snapdragon 8 Gen 1 serisinde kullanılan 4nm üretim sürecine bağlı kalacağı tahmin ediliyor.

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Qualcomm, amiral gemisi yongalar için TSMC ile anlaşmış olabilir