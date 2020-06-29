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    Qualcomm; amiral gemisi yongaların fiyatını arttırıyor

    Snapdragon serisi ile amiral gemisi sınıfında rakipsiz olan Qualcomm haliyle fiyatları biraz yukarı çekmeye başladı. Snapdragon 875 yonga setinin 250$ seviyesine çıkacağı ifade ediliyor.
    10 dk.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Qualcomm; amiral gemisi yongaların fiyatını arttırıyor
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    Mobil dünyada en büyük pazar payına sahip tasarımcı durumunda olan Qualcomm; alt seviyede MediaTek, Spreadtrum gibi Asyalı rakipleri ile sıkı bir mücadele veriyor olsa da amiral gemisi sınıfında halen rakipsiz. Bu hakimiyet nedeniyle fiyatlarda bir yükselme söz konusu.

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    2021 zor geçecek

    Yapılan pazar analizlerine göre Snapdragon amiral gemi yongalarında sürekli artan bir maliyet söz konusu. Bunda elbette 5G teknolojilerinin de yongalara entegre edilmesi etkili oluyor. Diğer taraftan yüksek hızlı şarj veya yapay zeka gibi farklı teknolojiler de sürekli geliştiriliyor.

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    Geçtiğimiz yıl Snapdragon 865 yonga seti 150$-160$ arasında bir fiyat etiketi ile üreticilere tedarik edilmişti. Bu yıl Snapdragon 875 yonga setinin 250$ sınırına dayandığı ifade ediliyor. Bu pakette yonga ve X60 modem mevcut. 5G olmadan veya daha düşük 5G modem barındıran paketler de olacak mı bilinmiyor. Bu maliyeti biraz düşürecektir.

    Sadece yonga setinin 250$ gibi yüksek rakamlarda olması özellikle fiyata oynayan amiral gemi modellerini zor durumda bırakacak. Xiaomi’nin yeni amiral gemilerinin fiyatları konusunda çeşitli stratejileri masaya yatırdığı ifade ediliyor. Hem Xiaomi hem de Redmi telefonlarını makul bir seviyede tutmaya çalışıyordu. Samsung gibi markaların ise amiral gemilerinde fiyatı önemli oranda arttırması kaçınılmaz. Bu gidişat daha fazla üreticiyi kendi yonga setini tasarlama davranışına itecek mi bilinmez.



    https://www.gizmochina.com/2020/06/28/xiaomis-2021-flagships-will-be-pretty-expensive-no-thanks-to-qualcomm/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 8 dk.
    Paket fiyatıdır ve içinde yok yoktur.
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