Qualcomm; amiral gemisi yongaların fiyatını arttırıyor

Tam Boyutta Gör

Mobil dünyada en büyük pazar payına sahip tasarımcı durumunda olan Qualcomm; alt seviyede MediaTek, Spreadtrum gibi Asyalı rakipleri ile sıkı bir mücadele veriyor olsa da amiral gemisi sınıfında halen rakipsiz. Bu hakimiyet nedeniyle fiyatlarda bir yükselme söz konusu.

İlginizi Çekebilir

Qualcomm robotlar için en güçlü 5G çözümünü duyurdu

2021 zor geçecek

Yapılan pazar analizlerine göre Snapdragon amiral gemi yongalarında sürekli artan bir maliyet söz konusu. Bunda elbette 5G teknolojilerinin de yongalara entegre edilmesi etkili oluyor. Diğer taraftan yüksek hızlı şarj veya yapay zeka gibi farklı teknolojiler de sürekli geliştiriliyor.

Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

Geçtiğimiz yıl Snapdragon 865 yonga seti 150$-160$ arasında bir fiyat etiketi ile üreticilere tedarik edilmişti. Bu yıl Snapdragon 875 yonga setinin 250$ sınırına dayandığı ifade ediliyor. Bu pakette yonga ve X60 modem mevcut. 5G olmadan veya daha düşük 5G modem barındıran paketler de olacak mı bilinmiyor. Bu maliyeti biraz düşürecektir.

Sadece yonga setinin 250$ gibi yüksek rakamlarda olması özellikle fiyata oynayan amiral gemi modellerini zor durumda bırakacak. Xiaomi’nin yeni amiral gemilerinin fiyatları konusunda çeşitli stratejileri masaya yatırdığı ifade ediliyor. Hem Xiaomi hem de Redmi telefonlarını makul bir seviyede tutmaya çalışıyordu. Samsung gibi markaların ise amiral gemilerinde fiyatı önemli oranda arttırması kaçınılmaz. Bu gidişat daha fazla üreticiyi kendi yonga setini tasarlama davranışına itecek mi bilinmez.

https://www.gizmochina.com/2020/06/28/xiaomis-2021-flagships-will-be-pretty-expensive-no-thanks-to-qualcomm/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.