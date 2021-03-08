Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm CEO'su açıkladı: Yarı iletken sıkıntısı 2021 sonuna kadar sürecek

    Önde gelen çip üreticilerinden Qualcomm'un başındaki isim Cristiano Amon, yarı iletken kıtlığının 2021'in sonuna kadar devam edeceğini ve akıllı telefonları etkileyeceğini söyledi.
    08 Mart 2021, 15:40 (41 dk.)
    127
    23
    1
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Qualcomm CEO'su açıkladı: Yarı iletken sıkıntısı 2021 sonuna kadar sürecek
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz birkaç ayda, teknoloji endüstrisi yarı iletken yongalar için üretim kapasitesi sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı. Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, CNET ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, akıllı telefon üreticilerinin de durumdan etkileneceğini söyledi.

    Ayrıca Bkz. "Nikon'dan ücretsiz fotoğraf ve video düzenleme yazılımı: NX Studio"

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi CEO'su açıkladı: Çip geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz

    "Yarı iletken kıtlığı her şeyi etkileyecek ve elbette akıllı telefonları da etkileyecek." ifadelerini kullanan Amon'a göre bu sorun 2021 yılının sonuna kadar devam edecek. Qualcomm CEO'su açığın nedeninin pandeminin sonuçları olduğunu da belirtiyor. İlk başta, gerekli malzemelerin talebi ve üretimi keskin bir şekilde düştü, ardından talep keskin bir şekilde yükseldi, ancak üretim olmadı.

    En fazla amiral gemisi akıllı telefonlar etkilenecek

    Durumu daha spesifik olarak ele alırsak, uygulanan kısıtlayıcı önlemler nedeniyle, yarı iletken üreticileri işletmelerinin çalışmalarını kısıtlamak ve gerekli gereksinimleri (sosyal mesafe, vb.) sağlamak zorunda kaldılar, bu da üretim sonuçlarını etkiledi.

    Qualcomm CEO'su açıkladı: Yarı iletken sıkıntısı 2021 sonuna kadar sürecek
    Tam Boyutta Gör

    Amon ayrıca Qualcomm'un Çinli rakiplerin saldırısına uğradığını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye ve diğer birkaç şirkete karşı bir dizi yaptırım uyguladığı gerçeği nedeniyle, akıllı telefon üreticileri rakiplerinin ürünlerine (örneğin, MediaTek'ten) yönelmeye başladılar.

    Cristiano, hangi akıllı telefon segmentinin çip kıtlığından en çok muzdarip olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermedi ancak bu sıkıntıdan en çok amiral gemisi cihazların etkileneceği belirtiliyor. Bu da üretimi son derece zor olduğu için 5nm Snapdragon 888 yongaları kullanan akıllı telefonları ifade ediyor.



    https://www.androidauthority.com/qualcomm-chip-shortage-1205873/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    viper17 (A ...) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben hep orta seviye aldığım için
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Rockstar'ın ana şirketi Take-Two'nun CEO'su, oyuncuların zamlı oyun fiyatlarına hazır olduğunu düşünüyor 41 dk. GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm CEO'su açıkladı: Yarı iletken sıkıntısı 2021 sonuna kadar sürecek Sonraki 3 farklı boyda elektrikli traktör geliyor: Büyük versiyon Haziran'da seri üretime hazır 1 sa. Oppo'nun İstanbul'daki telefon fabrikasında test üretimi başladı 1 sa. Opel'den Mart fırsatları: 6 ay ödeme erteleme imkanı ve daha fazlası 2 sa. Harry Potter and the Cursed Child filme uyarlanabilir 2 sa. Instagram da Clubhouse'un izinde: Sesli sohbet odaları test ediliyor 3 sa. Marshall ilk tam kablosuz kulaklığını duyurdu 3 sa. Xiaomi Mi 10S'in tanıtım tarihi açıklandı 4 sa. PS5 kontrolcüsünün ardından şimdi de Xbox Series kontrolcüsü için şikayetler başladı 4 sa. Türkiye’de 10 milyon doz koronavirüs aşısı uygulandı 5 sa. DH ve Amazon iş birliği ile seçili aydınlatma ve hırdavat ürünlerinde 100 TL’ye varan indirim kodu 14 sa. DARPA, jetpack teknolojisini askeri maksatla kullanmak istiyor 16 sa. MAM-L akıllı mühimmat ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış gerçekleştirildi 17 sa. RTX 3090 Hall of Fame’in güç limiti 1000 watta çıkarıldı: Performans %3 arttı 18 sa. Tiger Lake-H işlemcileri ortaya çıktı 18 sa. Şubat 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar: FIFA 21 ve GTA 5 ilk sırada 19 sa. Nikon'dan ücretsiz fotoğraf ve video düzenleme yazılımı: NX Studio 19 sa. Realme 8 Pro, 65W hızlı şarjlı 4500mAh bataryaya sahip olacak 20 sa. Intel Alder Lake Mobile ortaya çıktı: 3 ana işlemci sınıfı geliyor 21 sa. Huawei MatePad Pro 2, P50 serisiyle birlikte duyurulabilir 21 sa. iCloud, soyadı 'True' olan bir kullanıcının hesabını kilitledi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız