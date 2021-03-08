Qualcomm CEO'su açıkladı: Yarı iletken sıkıntısı 2021 sonuna kadar sürecek

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Geçtiğimiz birkaç ayda, teknoloji endüstrisi yarı iletken yongalar için üretim kapasitesi sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı. Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, CNET ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, akıllı telefon üreticilerinin de durumdan etkileneceğini söyledi.

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"Yarı iletken kıtlığı her şeyi etkileyecek ve elbette akıllı telefonları da etkileyecek." ifadelerini kullanan Amon'a göre bu sorun 2021 yılının sonuna kadar devam edecek. Qualcomm CEO'su açığın nedeninin pandeminin sonuçları olduğunu da belirtiyor. İlk başta, gerekli malzemelerin talebi ve üretimi keskin bir şekilde düştü, ardından talep keskin bir şekilde yükseldi, ancak üretim olmadı.

En fazla amiral gemisi akıllı telefonlar etkilenecek

Durumu daha spesifik olarak ele alırsak, uygulanan kısıtlayıcı önlemler nedeniyle, yarı iletken üreticileri işletmelerinin çalışmalarını kısıtlamak ve gerekli gereksinimleri (sosyal mesafe, vb.) sağlamak zorunda kaldılar, bu da üretim sonuçlarını etkiledi.

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Amon ayrıca Qualcomm'un Çinli rakiplerin saldırısına uğradığını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye ve diğer birkaç şirkete karşı bir dizi yaptırım uyguladığı gerçeği nedeniyle, akıllı telefon üreticileri rakiplerinin ürünlerine (örneğin, MediaTek'ten) yönelmeye başladılar.

Cristiano, hangi akıllı telefon segmentinin çip kıtlığından en çok muzdarip olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermedi ancak bu sıkıntıdan en çok amiral gemisi cihazların etkileneceği belirtiliyor. Bu da üretimi son derece zor olduğu için 5nm Snapdragon 888 yongaları kullanan akıllı telefonları ifade ediyor.

https://www.androidauthority.com/qualcomm-chip-shortage-1205873/

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