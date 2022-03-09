Qualcomm ve ESL Gaming 2 milyon dolarlık eSpor turnuvası düzenliyor

Pandemi döneminin ağrı etkilerinin atlatılması ile birlikte eSpor sektörü de eski temposunu yakalamaya başladı. Birbiri ardına duyurulan eSpor tunuvalarından birisi de Qualcomm tarafından düzenleniyor.

Qualcomm ve ESL Gaming ortaklığı

Organizatör ESL Gaming ve Qualcomm önümüzdeki haftalarda düzenlenecek global bir eSpor turnuvasını duyurdu. Snapdragon Pro Series adını taşıyan turnuva 6 farklı bölgeden oyunculara ev sahipliği yapacak.

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Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Çin, Kuzey Afrika ve Asya-Pasifik bölgelerinde başlayacak eleme turları sonrasında en iyi oyuncular canlı bir etkinlikte kozlarını paylaşacak. Turnuvanın toplam ödülü ise 2 milyon dolar olarak belirlendi.

Turnuva kapsamında hangi mobil oyunlar mevcut olacak ve hangi tarihler arasında yapılacak henüz bilgi verilmedi. Yüksek para ödülü nedeniyle turnuvaya ilginin yüksek olması bekleniyor.

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