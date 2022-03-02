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    Qualcomm dünyanın ilk ve en hızlı WiFi 7 çözümünü duyurdu

    Qualcomm FastConnect 7800 yongası ilk WiFi 7 ticari çözümü olma özelliğine sahip. 5.8Gbps teorik hızların yanında 2.4GHz Bluetooth 5.3 ile de alternatif hızlar yaratıyor. 
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    Qualcomm FastConnect 7800
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    MediaTek’in WiFi 7 teknolojisini ilk sergileyen şirket ünvanını almasının ardından Qualcomm da ilk ticari WiFi 7 çözümünü geliştirdi. FastConnect 7800 yongası WiFi ve Bluetooth teknolojilerini bir araya getiriyor.

    Qualcomm FastConnect 7800 neler sunacak?

    Qualcomm FastConnect 7800 adıyla tanıtılan yeni WiFi 7 çözümü simültane yüksek bant çoklu bağlantı teknolojisini temel alıyor. 5GHz bandında 320MHz ve 6GHz bandında 240MHz ile en yüksek çıktıyı verirken 2.4GHz bandı ise düşük güçte WiFi ve Bluetooth için ayrılıyor.

    Qualcomm 4-Stream DBS (2x2 + 2x2) sayesinde örneğin bir telefon 2x2 noktası ile bağlanırken bir sanal gerçeklik kaskı da diğer 2x2 noktasını kullanabiliyor. Böylece çok düşük gecikmeler elde ediliyor. Ayrıca 2.4GHz bandının etkileşimi de engelleniyor.

    Teorik olarak 6GHz bandında 5.8Gbps, 5GHz bandında ise 4.3Gbps hızlarına erişilebiliyor. 2ms altında gecikme süresi sunulurken en yoğun zamanlarda dahi yüzde 30-50 arasında enerji tasarrufu sağlanabiliyor. 802.11be tanımlamasını kullanacak olan WiFi 7 yanında Bluetooth 5.3, ANT+, Bluetooth LE Audio gibi standartlar da yongada yer alacak.

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    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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