Qualcomm; Huawei yasaklarını aşmanın yollarını arıyor

ABD’nin Çin devletine bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Huawei’yi uyguladığı ambargo giderek katılaşıyor ancak bu yasaklardan hem Huawei hem de ortağı ABD’li firmalar zarar görüyor.

Qualcomm endişeli

ABD’li firmaların ve ABD ekipmanları kullanan yabancı firmaların Huawei ile iş yapması onaya bağlanınca aslında Huawei’nin çöküşe gireceği tahmin edilmişti ancak beklenen olmadı. Huawei hem yasakların geçerli olacağı süreye kadar ürün stoğu yapması hem de bu yasağa takılmayacak şekilde iş ortaklıkları kurması sonrasında satışlarını devam ettirdi. Hatta yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarının lideri oldu.

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Yasaklar nedeniyle Huawei ile iş birliği sona eren Qualcomm gidişattan pek memnun değil. 5G teknolojilerinin hızla benimsendiği dönemde as oyunculardan Huawei ile uzak kalmak Qualcomm’un zararına olacak.

İddialara göre Qualcomm ABD senatosunda yoğun bir lobi yapıyor ve Huawei ile yasakların devam etmesi neticesinde MediaTek veya Samsung gibi rakiplere pay kaptırılacağını belirtiyor. Bu dönemde pay kaybetmek Qualcomm’un isteyeceği en son şey.

Huawei’nin hali hazırda Kirin yonga setlerini ürettirememe sıkıntısının ortaya çıkması aslında önemli bir pay anlamına da geliyor. Doğan bu boşluğu Qualcomm’un kapatabilmesi büyük avantaj sağlayacak.

https://www.engadget.com/qualcomm-lobbies-us-for-huawei-phone-chips-201751252.html

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