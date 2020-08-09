Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm; Huawei yasaklarını aşmanın yollarını arıyor

    ABD yasakları sonrasında Huawei’nin Asyalı yonga üreticilerine yönelmesi Qualcomm’u endişelendirdi. Firma yasakların pazarda pay kaybettireceğini ifade ediyor.
    1 hf.
    3,6b
    1
    17
    Cep Tel...
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Qualcomm; Huawei yasaklarını aşmanın yollarını arıyor

    ABD’nin Çin devletine bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Huawei’yi uyguladığı ambargo giderek katılaşıyor ancak bu yasaklardan hem Huawei hem de ortağı ABD’li firmalar zarar görüyor.

    Qualcomm endişeli

    ABD’li firmaların ve ABD ekipmanları kullanan yabancı firmaların Huawei ile iş yapması onaya bağlanınca aslında Huawei’nin çöküşe gireceği tahmin edilmişti ancak beklenen olmadı. Huawei hem yasakların geçerli olacağı süreye kadar ürün stoğu yapması hem de bu yasağa takılmayacak şekilde iş ortaklıkları kurması sonrasında satışlarını devam ettirdi. Hatta yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarının lideri oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Akıllı telefon pazarında yeni lider Huawei

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

    Yasaklar nedeniyle Huawei ile iş birliği sona eren Qualcomm gidişattan pek memnun değil. 5G teknolojilerinin hızla benimsendiği dönemde as oyunculardan Huawei ile uzak kalmak Qualcomm’un zararına olacak.

    İddialara göre Qualcomm ABD senatosunda yoğun bir lobi yapıyor ve Huawei ile yasakların devam etmesi neticesinde MediaTek veya Samsung gibi rakiplere pay kaptırılacağını belirtiyor. Bu dönemde pay kaybetmek Qualcomm’un isteyeceği en son şey.

    Huawei’nin hali hazırda Kirin yonga setlerini ürettirememe sıkıntısının ortaya çıkması aslında önemli bir pay anlamına da geliyor. Doğan bu boşluğu Qualcomm’un kapatabilmesi büyük avantaj sağlayacak.



    https://www.engadget.com/qualcomm-lobbies-us-for-huawei-phone-chips-201751252.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    senolince (şenol ince) 1 hf. en beğenilen
    batar yada cıkar orasını bilmemde sana ne fayda sağlayacak huaweinin batması onu anlamadım
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Elektrikliarabasever 1 hf. (düzenlendi)
    Huawei eninde sonunda BA-TA-CAK boşuna kıvranmasınlar yasaklar devam etmeli Çin hükümetine yakın tüm firmaları batırsınlar. Yılın 2. dönemde Çin'de lider oldu ayrıca satışların %72'si sadece Çin.
    Huawei eninde sonunda BA-TA-CAK boşuna kıvranmasınlar yasaklar devam etmeli Çin hükümetine yakın tüm firmaları batırsınlar. Yılın 2. dönemde Çin'de lider oldu a...
    Devamını Gör
    5 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 1 hf. Elektrikliarabasever
    Niye batmasını bu kadar istiyorsunuz ya? Malınızı mı çaldı Huawei? Pazarın en inovatif firmalarından biri batarsa bunun bize yararlı mı olacağını düşünüyorsunuz yoksa?

    Huawei'nin hedef alınmasının tek sebebi Çin'de ABD'nin en büyük casusluk şirketlerinden biri olan Google'ın yasaklı olması. ABD'nin asıl isteği Çin'in Google'ı serbest bırakması, yoksa Huawei'nin casusluk yaptığı hikaye, batılı ülkeler bu konuda halen daha bir kanıt sunabilmiş değiller...
    Niye batmasını bu kadar istiyorsunuz ya? Malınızı mı çaldı Huawei? Pazarın en inovatif firmalarından biri batarsa bunun bize yararlı mı olacağını düşünüyorsunuz...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf.
    ABD teknoloji firmalarının karşısında güçlü oyuncuların olması hem rekabeti hem teknolojiyi güçlendirir. Bu da son kullanıcı olarak her zaman bize yarar. Yoksa biz de ayılıp bayılmıyoruz Çin'e, ABD'ye, Tayvan'a, Hindistan'a.

    DH'de yorum yapabilmek için ergenlik çağını bitirmiş olmak sınırı koyulmalı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Huawei dengeleri değiştirdi daha da güçlendi. Eninde sonunda alternatif çözümler bulur
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jeopol 1 hf.
    Çin Huaweiyi kurtarmak istiyorsa apple ürünlerini yasaklasın.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    senolince (şenol ince) 1 hf. en beğenilen
    batar yada cıkar orasını bilmemde sana ne fayda sağlayacak huaweinin batması onu anlamadım
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Elektrikliarabasever 1 hf. senolince
    Keyfim istiyor Çin distopya'nın ta kendisidir.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 hf.
    O nasıl bir yorum ya
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Elektrikliarabasever 1 hf. Glorfindel1907
    Keyfim istedi milletin keyfinede karışmak işiniz olmadı başka konuya hadi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Elektrikliarabasever 1 hf. (düzenlendi)
    Huawei eninde sonunda BA-TA-CAK boşuna kıvranmasınlar yasaklar devam etmeli Çin hükümetine yakın tüm firmaları batırsınlar. Yılın 2. dönemde Çin'de lider oldu ayrıca satışların %72'si sadece Çin.
    4 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V4LKyR 1 hf. Elektrikliarabasever
    Söyleyeyim de yavaş batsın.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CyberDiamond (Bahadır Haydar Elmas) 1 hf. Elektrikliarabasever
    Huawei batmaz bu saatten sonra ama globallikten uzaklaşmaya başlıyor şu anda. Dediğiniz gibi satışların %70 leri çin ana karasından geliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 1 hf. Elektrikliarabasever
    Niye batmasını bu kadar istiyorsunuz ya? Malınızı mı çaldı Huawei? Pazarın en inovatif firmalarından biri batarsa bunun bize yararlı mı olacağını düşünüyorsunuz yoksa?

    Huawei'nin hedef alınmasının tek sebebi Çin'de ABD'nin en büyük casusluk şirketlerinden biri olan Google'ın yasaklı olması. ABD'nin asıl isteği Çin'in Google'ı serbest bırakması, yoksa Huawei'nin casusluk yaptığı hikaye, batılı ülkeler bu konuda halen daha bir kanıt sunabilmiş değiller...
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Yapay zekânın uçuracağı bir F-16, simülatör ortamında savaş pilotuna karşı mücadele verecek 1 hf. Hyundai, yeni alt markası Ioniq'i duyurdu 1 hf. Sıvı dolu gitar projesi gerçeğe dönüşüyor 1 hf. Yerli üretim elektrikli ekskavatör HICON 7W görücüye çıktı 1 hf. PS5 çapraz platform oyunlarında performans sıkıntısı yaşıyor iddiası 1 hf. Xbox Series S model konsol, kontrolcü paketindeki detayla resmiyet kazandı 1 hf. 1 kere al her yerde kullan "SteelSeries Arctis 1 Wireless Xbox Edition inceleme" 1 hf. Android TV ara yüzü abonelik tarafında önemli bir değişiklik alacak 1 hf. Yüzlerce uygulamanın ABD yönetimine veri aktardığı ortaya çıktı 1 hf. Zoom; aydınlatma ve eğlence odaklı yeni optimizasyonlar aldı 1 hf. Mars'a giden Çinli uzay aracının çektiği müthiş Dünya ve Ay görüntüsü 1 hf. Bryan Cranston: “Better Call Saul’a Walter White olarak dönmek için bir saniye bile düşünmem” 1 hf. Bilim Kurulu Üyesi: Tedbirli davranılmazsa vaka sayıları 1500’lü rakamlara ulaşır 1 hf. iOS 14 ne zaman çıkacak? Tahmini iOS 14 çıkış tarihi 1 hf. Hava savunma sistemi Korkut'un eğitim simülatörü göreve başladı 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Ağustos 2020 1 hf. Google Play Music, Ekim’de kapanıyor 1 hf. Xiaomi Mi 10 Ultra antibakteriyel kılıfla gelecek 1 hf. Twitter, TikTok'u satın almak için görüşmelere başladı 1 hf. Mi Mix Alpha'nın kaderi belli oldu: Satışa çıkacak mı? 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm; Huawei yasaklarını aşmanın yollarını arıyor Sonraki Bill Gates: TikTok'u almak Microsoft için riskli bir hareket 1 hf. Batman: Arkham serisinin geliştiricisi Rocksteady Studios, yeni Suicide Squad oyununu duyurdu 1 hf. Toshiba, 35 yılın ardından dizüstü bilgisayar işini tamamen bıraktı 1 hf. Xiaomi CEO'su açıkladı: Çip geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz 1 hf. Canik Mete serisi tabancalar ABD’de satışa sunulacak 1 hf. Big Navi 2 farklı bellek kapasitesiyle gelebilir 1 hf. Eylül ayındaki Apple özel etkinliğinin programı sızdırıldı: İşte duyurulacak cihazlar 1 hf. 20 GB VRAM’li Ampere kartı gelebilir 1 hf. Raffaello Sanzio da Urbino'nun yüzü yeniden üretildi 1 hf. Intel Alder Lake DDR5 bellek desteğiyle geliyor 1 hf. Mıknatıslar transdermal uygulamaların etkinliğini artırabilir 1 hf. Epic Games toplamda 1.78 milyar dolar yatırım aldı 1 hf. Apple ve diğer devler arasında mağaza savaşı kızışıyor 1 hf. Mad Catz ilk çok formatlı oyun kolunu satışa sunuyor 1 hf. Logitech web kamerası siparişlerine yetişemiyor 1 hf. Orijinal Quake oyunu çok kısa süreliğine ücretsiz 1 hf. Nikon, fotoğraf makinelerini webcam’e çeviren bir yazılım yayınladı 1 hf. İngiltere’nin 2. Dünya Savaşı’ndaki biyolojik savaş planı: “Operasyon Vejetaryen” 1 hf. Az bilinen 10 macOS Big Sur özelliği 1 hf. Ryzen 9 4950X hızlanarak geliyor: Bu sefer 3.7/4.9 GHz’de çalışan örnek paylaşıldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız