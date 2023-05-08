Qualcomm, otomotiv alanında önemli bir satın alım gerçekleştiriyor

Qualcomm'dan önemli satın alım hamlesi
Elektrikli araçların ve otomobillerdeki otonom özelliklerin artmasıyla birlikte, otomobil üreticileri tarafından kullanılan çiplerin sayısı artıyor ve bu da otomotiv pazarını çip üreticileri için önemli bir büyüme alanı haline getiriyor. Autotalks, yol güvenliğini artırmak amacıyla insanlı ve sürücüsüz araçlar için araçtan her şeye (Vehicle-to-everything - V2X) iletişim teknolojisinde kullanılan özel çiplerin üretimini gerçekleştiriyor.
Qualcomm geçen yıl otomotiv işindeki hacmin 10 milyar dolardan fazla artarak 30 milyar dolara yükseldiğini söylemişti. Şirket bu sıçramayı otomobil üreticileri ve tedarikçileri tarafından kullanılan Snapdragon Digital Chassis ürününe bağlıyor. Snapdragon Digital Chassis, destekli ve otonom sürüş teknolojisinin yanı sıra araç içi bilgi-eğlence ve bulut bağlantısı da sağlayabiliyor. Yapılan açıklamada Autotalks’un çözümlerinin de Snapdragon Digital Chassis portföyüne dahil edileceği söylendi. Şimdilik satın alımın finansal tarafın hakkında ise bir bilgi verilmedi.Kaynakça https://www.reuters.com/markets/deals/qualcomm-acquire-israeli-auto-chip-maker-autotalks-2023-05-08/ https://www.qualcomm.com/news/releases/2023/05/qualcomm-to-acquire-autotalks Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah