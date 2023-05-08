Qualcomm, otomotiv alanında önemli bir satın alım gerçekleştiriyor

Tam Boyutta Gör ABD'li çip tasarımcısı Qualcomm, otomotiv işini derinleştirmeye çalışıyor. Firma tarafından kısa süre önce yapılan açıklamada, araç kazalarını önlemeyi amaçlayan teknolojide kullanılan çipler üreten İsrailli Autotalks’u satın alacağını duyurdu. Satın alım gerçekleşirse Qualcomm, otonom araç teknolojilerinde elini daha da güçlendirmiş olacak.

Qualcomm'dan önemli satın alım hamlesi

Elektrikli araçların ve otomobillerdeki otonom özelliklerin artmasıyla birlikte, otomobil üreticileri tarafından kullanılan çiplerin sayısı artıyor ve bu da otomotiv pazarını çip üreticileri için önemli bir büyüme alanı haline getiriyor. Autotalks, yol güvenliğini artırmak amacıyla insanlı ve sürücüsüz araçlar için araçtan her şeye (Vehicle-to-everything - V2X) iletişim teknolojisinde kullanılan özel çiplerin üretimini gerçekleştiriyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm Technologies Otomotiv Kıdemli Başkan Yardımcısı Nakul Duggal yaptığı açıklamada, "2017'den bu yana V2X araştırma, geliştirme ve dağıtımına yatırım yapıyoruz ve otomotiv pazarı olgunlaştıkça, gelişmiş sürücü güvenliği ve akıllı ulaşım sistemleri için bağımsız bir V2X güvenlik mimarisine ihtiyaç duyulacağına inanıyoruz" dedi.

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Qualcomm geçen yıl otomotiv işindeki hacmin 10 milyar dolardan fazla artarak 30 milyar dolara yükseldiğini söylemişti. Şirket bu sıçramayı otomobil üreticileri ve tedarikçileri tarafından kullanılan Snapdragon Digital Chassis ürününe bağlıyor. Snapdragon Digital Chassis, destekli ve otonom sürüş teknolojisinin yanı sıra araç içi bilgi-eğlence ve bulut bağlantısı da sağlayabiliyor. Yapılan açıklamada Autotalks’un çözümlerinin de Snapdragon Digital Chassis portföyüne dahil edileceği söylendi. Şimdilik satın alımın finansal tarafın hakkında ise bir bilgi verilmedi.

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Qualcomm, İsrailli otomobil çipi üreticisini satın alıyor