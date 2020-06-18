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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm robotlar için en güçlü 5G çözümünü duyurdu

    Qualcomm Robotics RB5 platformu Snapdragon 865 yonga seti, 5G desteği, Qualcomm Artificial Intelligence Engine 5.0 motoru ile yetenekli robotik sistemlere imkan tanıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Qualcomm robotlar için en güçlü 5G çözümünü duyurdu

    ARM mimarisinin mobil dünyadaki en hakim ismi durumunda olan Qualcomm potansiyel gördüğü her alana girmekten çekinmiyor. Geçtiğimiz yıllarda dizüstü pazarı ve sanal gerçeklik pazarına hamle yapan firma şimdi de robotik sistemler üzerinde çalışıyor.

    Qualcomm Robotics RB5 neler sunacak?

    Robotik sistemlerde de imzasının olmasını isteyen Qualcomm; geçtiğimiz yıllarda Robotics RB3 adıyla Snapdragon 845 yonga setini temel alan ve yapay zeka destekli bir robotik sistem platformu duyurmuştu. Şimdi bu sistem en güçlü formuna kavuştu. Qualcomm hem performans hem de bağlantı anlamında en verimli sistemleri hedefliyor.

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    Qualcomm Robotics RB5 adıyla tanıtılan geliştirme platformu Qualcomm QRB5165 işlemcisini temel alıyor. Bu işlemci Snapdragon 865 yonga seti ile hemen hemen aynı karakteristiğe sahip. Qualcomm Artificial Intelligence Engine 5.0 ile yapay zeka performansı 15 TOPS seviyesine kadar çıkabiliyor.

    Qualcomm Spectra 480 görüntü işlem birimi saniyede 2 Gigapixel veri işleyebiliyor. Bu sayede Dolby Vision video kaydı, 8K 30fps, 200MP çözünürlüğünde fotoğraf, 4K HDR 120fps, 64MP çözünürlüğünde sıfır gecikmeli fotoğraf gibi avantajlar elde edilebiliyor.

    Qualcomm robotlar için en güçlü 5G çözümünü duyurdu
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    Qualcomm Secure Processing Unit ise donanıma yük bindirmeden farklı şifreleme yöntemleri ile sisteminizi koruyor. Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1, 4G ve 5G teknolojileri ile en iyi bağlantı seçenekleri sunuluyor.

    Qualcomm ayrıca TDK ile işbirliği yapıyor. Bu sayede 6 eksenli ICM-42688-P IMU mesafe ölçer, ICP-10111 barometrik basınç ölçer, T5818 Digital (PDM) alt kısım mikrofonu, Time-Of-Flight CH101 ve CH201 derinlik sensörleri de mümkün oluyor.

    Qualcomm Robotics RB5 platformu DreamVu, Dronecode, Fractal.ai, GlobalEdge, Innominds Software, InOrbit, Intel RealSense, Lantronix, Linaro gibi 30’dan fazla robotik platform ile uyumlu ve şimdiden destekli API’ler geliştirilmeye başlandı.



    https://www.qualcomm.com/products/qualcomm-robotics-rb5-platform Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 2 sa.
    Güzel Haber !
    3 -5 sensörden veri aktarmak hemen hemen hiç ağı yormaz ama görüntü aktarımı zorlar. Image Processing, Deep Learning ve diğer AI teknolojileri için çok iyi birşey. Bana en çok kamera / video teknolojilerinde faydalı olur gibi geldi.
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