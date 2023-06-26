Bütçe dostu telefonlar için Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Qualcomm, bütçe dostu akıllı telefonlara güç verecek Snapdragon 4 Gen 2 işlemciyi tanıttı. Qualcomm’un yeni işlemcisi pil ömrüne odaklanıyor. Ayrıca yüksek işlemci hızları, 5G bağlantısı, kamerada iyileştirmeler getiriyor. Snapdragon 4 Gen 2 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemci özellikleri

Snadpragon 4 Gen 2, 2.2GHz’e kadar hız sunan Qualcomm Kryo CPU’ya sahip. Qualcomm’un en yeni işlemcisi, telefonu 15 dakikada yüzde 50 şarj eden hızlı şarj teknolojisine sahip.

Platform, 120fps’ye kadar HD+ çözünürlüklü ekranlar için destek sunuyor. Ayrıca elektronik görüntü sabitleme, daha hızlı otomatik odaklama, gelişmiş bulanık azaltma gibi kamera geliştirmeleri sunuyor. İşlemci, video çekimlerinde gürültüyü azaltan filtreleme ile birlikte yapay zeka destekli kamera geliştirmeleri getiriyor.

Bağlanabilirlik açısından, yeni Qualcomm işlemcide yükseltilmiş ağ ve frekans desteğiyle birlikte etkileyici yüksek hızlar vadeden X61 5GB modern-RF sistemi mevcut.

Snapdragon 4 Gen 2 işlemcili ilk telefon

Qualcomm Snadpragon 4 Gen 2 işlemcili telefonları bu yılın sonlarında göreceğiz. Vivo, Redmi gibi uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri çıkaran üreticiler öncelikli olarak işlemciyi telefonlarına dahil edecek. Hatta Redmi Note 12R, Snapdragon 4 Gen 2 işlemciye sahip ilk akıllı telefon olabilir.

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