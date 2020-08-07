Qualcomm Snapdragon 860 yonga seti yolda

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Qualcomm genelde amiral gemisi sınıfında aynı yıl tek veya Plus eklentili ikinci bir versiyon ile yoluna devam ediyor. Bu yıl Snapdragon 865 ve Snapdragon 865 Plus yonga setlerini kullanan Qualcomm gelecek yıl stratejiyi değiştiriyor.

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Snapdragon 860 neler sunacak?

Sektörden gelen yeni iddialara göre önümüzdeki yıl Snapdragon 860 adında yeni bir yonga seti piyasaya sürecek. Bilindiği üzere Qualcomm’un bir de Snapdragon 875 adıyla amiral gemisi yonga seti olacak.

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Kaynak bilgiyi Oppo markasının bir toplantısından sızdırdığını iddia ediyor. Bu bakımdan üretici ortakların da muhtemelen bu yeni yonga hakkında detaylı bilgileri mevcut ve yeni cihaz planları da başlamış olabilir.

Snapdragon 860 isim itibariyle Snapdragon 865 serisinin biraz daha altına konumlanıyor ve performans olarak da altında kalıyor. Normalde Snapdragon 700 serisi varken Qualcomm’un neden böyle bir hamle yaptığı merak konusu. Snapdragon 800 performans itibariyle amiral gemilerine ait ve yapılan eklenti karışıklığa neden olacak. Qualcomm’un amiral gemileri için Snapdragon 875, üst seviye için Snapdragon 860 yonga setini kullanacak olması muhtemel.

https://www.gizmochina.com/2020/08/06/qualcomm-may-announce-a-snapdragon-860-processor-chipset/

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