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    Qualcomm Snapdragon 875'in tanıtılacağı tarih açıklandı

    Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Qualcomm'un amiral gemisi cihazlar için geliştirdiği Snapdragon 875 yonga setinin tanıtılacağı etkinliğin detayları duyuruldu.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm Snapdragon 875'in tanıtılacağı tarih açıklandı
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    Qualcomm, yıllık Teknoloji Zirvesi (Tech Summit) için medyaya davetiyeler gönderdi. Etkinlik önceki yıllardan farklı olarak, bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenecek. Zirve iki gün sürecek ve Aralık ayının ilk günü başlayıp, ikinci günü sona erecek.

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    Etkinliğin yıldızı Snapdragon 875 olacak

    Qualcomm'un bu etkinlikte yeni işlemcilerini duyurması bekleniyor. Programın öne çıkan ürününün ise önümüzdeki yılın amiral gemisi akıllı telefonlarında kullanılacak yüksek performanslı Snapdragon 875 yonga seti olacağını söyleyebiliriz. Tüm bunlara ek olarak düzenlenecek teknoloji zirvesinde, orta bütçeli cihazlar için Snapdragon 775G yongasının yanı sıra Windows cihazlar için yeni ARM işlemcilerin bir sunumunun da yapılması bekleniyor.

    Raporlara göre, amiral gemisi Snapdragon 875 yonga seti TSMC'nin 5nm üretim sürecini temel alacak ve piyasadaki en güçlü mobil işlemcilerden biri olacak. Çip, bir maksimum performanslı çekirdek, üç daha az hızlı ve dört enerji verimli çekirdek içerecek. En güçlü çekirdeğin Arm Cortex X1 tabanlı olacağı da sızan bilgiler arasında. İşlemcinin Snapdragon X60 5G modem ile birlikte çalışacağı da bildiriliyor ancak yonga setine entegre olup olmayacağı konusu henüz net değil.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/05/qualcomm-tech-summit-set-for-december-1-snapdragon-875-expected-to-launch/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 hf.
    Lahana piyasaya çıkıyor bakalım nasıl bir lahana.
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