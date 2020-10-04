iOS 14 için ikon satan tasarımcı, bir haftada 100 bin dolar kazandı

Görünüşe göre Apple'ın App Store'u yönetme şeklinden pek de rahatsız olmayan insanlar da mevcut. Yakın zamanda yayınlanan bir gönderi, platformun biraz yaratıcılığınız ve biraz da şansınız varsa para kazanmak için harika olduğunu gösteriyor. Zira bir tasarımcı kısa süre önce dünyaya, iOS 14 için simge paketi satarak nasıl 100.000 dolardan fazla para kazandığını gösterdi.
Ayrıca Bkz. "Tizen akıllı telefonların Facebook, WhatsApp Instagram ve Messenger desteği sonlandırıldı"
28 dolardan satışa çıkardı
Traf adındaki tasarımcı, kişisel Twitter hesabından, kendi iPhone'unda kullandığı ve iOS 14 işletim sistemi için tasarladığı ikonları yayınladı. Gönderinin kısa süre içinde büyük bir beğeni almasının ardından ise Traf, iOS 14 ana ekranı için tasarladığı simge setini topladı, paketledi ve satış için web sitesine yükledi. 20 Eylül'de yayınlanan tweet'in ardından sadece altı gün sonra, (muhtemelen şimdiye kadar daha da artmış olan) toplam 101.528 dolarlık kârı elde etmeyi başardı.
Elbette bu, Traf'ın yeni simgeler oluşturarak ilk kez kar elde etmesi değildi. Tasarımcı jailbreak'in moda olduğu 2013'te iOS simgelerini çevrimiçi satarak nasıl 17 dolar kazandığını da anlatıyor. Traf'ın tasarladığı simge paketi hala mevcut ve iOS 14 çalıştıran iPhone'unuzun görünümünü değiştirmek istemeniz durumunda sadece 28 dolar karşılığında satın alabilirsiniz.
https://appleinsider.com/articles/20/10/01/designer-makes-100k-in-six-days-selling-icons-for-ios-14 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Ve arkadaşlar bu günde boş geçmedik yine apple övüyoruz... Neymiş apple bu kainatın en iyisi...
"IBM bilgisayarlar icin isletim sistemi gelistiren bir yazilimci kisa sure icinde milyarlarca dolar kazandi"