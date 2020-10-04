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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 için ikon satan tasarımcı, bir haftada 100 bin dolar kazandı

    Kişisel Twitter hesabından, iOS 14 için tasarladığı ikonları paylaşan tasarımcı, hazırladığı simgeler diğer kullanıcıların dikkatini çekince işi paraya çevirdi.
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    iPhone
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14 için ikon satan tasarımcı, bir haftada 100 bin dolar kazandı
    Tam Boyutta Gör

    Görünüşe göre Apple'ın App Store'u yönetme şeklinden pek de rahatsız olmayan insanlar da mevcut. Yakın zamanda yayınlanan bir gönderi, platformun biraz yaratıcılığınız ve biraz da şansınız varsa para kazanmak için harika olduğunu gösteriyor. Zira bir tasarımcı kısa süre önce dünyaya, iOS 14 için simge paketi satarak nasıl 100.000 dolardan fazla para kazandığını gösterdi.

    Ayrıca Bkz. "Tizen akıllı telefonların Facebook, WhatsApp Instagram ve Messenger desteği sonlandırıldı"

    28 dolardan satışa çıkardı

    Traf adındaki tasarımcı, kişisel Twitter hesabından, kendi iPhone'unda kullandığı ve iOS 14 işletim sistemi için tasarladığı ikonları yayınladı. Gönderinin kısa süre içinde büyük bir beğeni almasının ardından ise Traf, iOS 14 ana ekranı için tasarladığı simge setini topladı, paketledi ve satış için web sitesine yükledi. 20 Eylül'de yayınlanan tweet'in ardından sadece altı gün sonra, (muhtemelen şimdiye kadar daha da artmış olan) toplam 101.528 dolarlık kârı elde etmeyi başardı.


    Elbette bu, Traf'ın yeni simgeler oluşturarak ilk kez kar elde etmesi değildi. Tasarımcı jailbreak'in moda olduğu 2013'te iOS simgelerini çevrimiçi satarak nasıl 17 dolar kazandığını da anlatıyor. Traf'ın tasarladığı simge paketi hala mevcut ve iOS 14 çalıştıran iPhone'unuzun görünümünü değiştirmek istemeniz durumunda sadece 28 dolar karşılığında satın alabilirsiniz.



    https://appleinsider.com/articles/20/10/01/designer-makes-100k-in-six-days-selling-icons-for-ios-14 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf. en beğenilen
    Apple eski teknolojileri moda yapmakta bir numara... 2 seneye falanda tema marketi açıyormuş falan :)
    Yanıtla +14
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    alemburda34 2 hf.
    maaşallah uygulama süper olmuş

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    maaşallah uygulama süper olmuş ...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 2 hf.
    Arkadaşlar anlamayanlar için söyleyeyim haberde epic games e taşlama var hani başkası üstüne alınmasın...





    Ve arkadaşlar bu günde boş geçmedik yine apple övüyoruz... Neymiş apple bu kainatın en iyisi...
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 hf.
    Millet para harcayacak yer arıyor.
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    Portraitclub 2 hf.
    Bir tema için bu kadar para mı verilir? 1 TL bile vermem
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    eAkman (hic yok) 2 hf.
    Istisnai durumlari gostererek reklam yapma cabasi.
    "IBM bilgisayarlar icin isletim sistemi gelistiren bir yazilimci kisa sure icinde milyarlarca dolar kazandi"
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 2 hf.
    iPhone 11 konusunda ikonları değiştiren bir arkadaş vardı ona atın bu haberi
    Yanıtla +1
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf. en beğenilen
    Apple eski teknolojileri moda yapmakta bir numara... 2 seneye falanda tema marketi açıyormuş falan :)
    Yanıtla +14
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    monacomen 2 hf.
    Yalnız 28 dolar diyor sırf simgeleri veya temasını değiştirmek için 28 dolar vermek tabii ki zengin eder tasarımcıyı ama Iphone kullanıcısı zenginlik bakımından en çok kullanıcıya sahip telefon markası, bu yüzden müşteri bulması zor olmayacak. Birim fiyat ucuz demeyin Dolar her yerde dolar, ayrıca lira bile olsa bir simge için 28 lira yine pahalı bana göre. 5 Lira neyine yetmiyo.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 hf. monacomen
    5 lirayla ülkede yaşanmıyor maalesef xd
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    drjacob (... ) 2 hf.
    Helal be
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    alemburda34 2 hf.
    maaşallah uygulama süper olmuş

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