iOS 14 için ikon satan tasarımcı, bir haftada 100 bin dolar kazandı

Tam Boyutta Gör

Görünüşe göre Apple'ın App Store'u yönetme şeklinden pek de rahatsız olmayan insanlar da mevcut. Yakın zamanda yayınlanan bir gönderi, platformun biraz yaratıcılığınız ve biraz da şansınız varsa para kazanmak için harika olduğunu gösteriyor. Zira bir tasarımcı kısa süre önce dünyaya, iOS 14 için simge paketi satarak nasıl 100.000 dolardan fazla para kazandığını gösterdi.

Ayrıca Bkz. "Tizen akıllı telefonların Facebook, WhatsApp Instagram ve Messenger desteği sonlandırıldı"

28 dolardan satışa çıkardı

Traf adındaki tasarımcı, kişisel Twitter hesabından, kendi iPhone'unda kullandığı ve iOS 14 işletim sistemi için tasarladığı ikonları yayınladı. Gönderinin kısa süre içinde büyük bir beğeni almasının ardından ise Traf, iOS 14 ana ekranı için tasarladığı simge setini topladı, paketledi ve satış için web sitesine yükledi. 20 Eylül'de yayınlanan tweet'in ardından sadece altı gün sonra, (muhtemelen şimdiye kadar daha da artmış olan) toplam 101.528 dolarlık kârı elde etmeyi başardı.



https://appleinsider.com/articles/20/10/01/designer-makes-100k-in-six-days-selling-icons-for-ios-14

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

bu, Traf'ın yeni simgeler oluşturarak ilk kez kar elde etmesi değildi. Tasarımcı'in moda olduğu 2013'te iOS simgelerini çevrimiçi satarak nasılkazandığını da anlatıyor. Traf'ın tasarladığıhala mevcut veçalıştıran iPhone'unuzun görünümünü değiştirmek istemeniz durumunda sadecekarşılığında satın alabilirsiniz.