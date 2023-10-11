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    Hedef Apple: Qualcomm, Snapdragon X ile PC işlemcisi pazarına giriyor

    Qualcomm, bilgisayarlar için 2024 yılında çıkacak yeni Snapdragon X serisini tanıttı. Firma, Snapdragon X ile özellikle Apple ile kıyasıya bir rekabet içerisine girecek.
    Qualcomm, Snapdragon X ile PC işlemcisi pazarına giriyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm bir süredir özellikle PC'ler için üretilen işlemcileri piyasaya sürüyor. 2018'den bu yana Windows dizüstü bilgisayarlar için Snapdragon 8xc markası altında çipler piyasaya süren firma, artık bu markayı geride bırakıyor. Bundan sonra PC için çıkan işlemciler Snapdragon X Series adı altında toplanacak. Qualcomm, Snapdragon X ile aslında doğrudan Apple’ı hedef alıyor.

    PC’lere Snapdragon X geliyor

    Hatırlarsanız Qualcomm, 2021 yılında eski Apple mühendisleri tarafından kurulan Nuvia'yı 1,4 milyar dolara almıştı. Bu ekip, Oryon CPU teknolojisiyle ön plana çıkarken daha önce Apple'ın A serisi iPhone ve iPad çipleri ile MacBook’lardaki M serisi işlemcilerinin üzerinde çalışmıştı. Snapdragon X ise Apple'ın 2020'de MacBook Air'de piyasaya sürdüğü M serisi çiplerinin doğrudan rakibi olacak.

    Qualcomm'un platformu bu çiplerin performansına ve pil ömrüne yakın bir şey sunarsa, özellikle hafif dizüstü bilgisayar alanında Windows kullanıcıları için büyük bir değişim anlamına gelebilir. Snapdragon X yongalarının M1 ve üstü yongalarla ortak olan bir diğer özelliği de küçük form faktörlü cihazlarda dahili yapay zeka işlemleri için tasarlanmış bir nöral işlem birimiyle gelecek olması.

    Qualcomm Kıdemli Başkan Yardımcısı Don McGuire bunu “performans ve güç verimliliğinde ileriye doğru bir kuantum sıçraması” olarak nitelendiriyor ve sistemin "yeni üretken yapay zeka çağı için" cihaz içi deneyimleri mümkün kılacağını söylüyor. Ayrıca Snapdragon X platfomru kendisinden önceki Snapdragon 8cx platformu gibi 5G bağlantı özelliğine sahip olmaya devam edecek. Bu alanda Apple’ın M serisinden ayrılıyor diyebiliriz.

    Öte yandan Qualcomm Oryon CPU ilk olarak Kasım 2022'de duyurulmuştu. O zaman şirket, bu yeni CPU'nun “PC'lerden başlayarak akıllı telefonlar, dijital kokpitler, Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri, genişletilmiş gerçeklik ve altyapı ağ çözümleri dahil olmak üzere Snapdragon destekli geniş bir ürün portföyüne entegre edileceğini” söylemişti. Ek olarak tüm bu bilgiler aslında Snapdragon X serisinin bir ön duyurusu. Qualcomm, yeni çiplerle ilgili daha fazla detayın 24-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte paylaşılacağını söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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