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    Nuvia tabanlı Snapdragon X Elite'in GPU performansı netleşiyor

    Qualcomm’un Nuvia’yı satın almasının ardından gözler yeni yongalara çevrilmiş durumda. Bir süre önce ise Nuvia tabanlı Snapdragon X Elite GPU kıyaslamaları veritabanında görünmeye başladı.
    Nuvia tabanlı Snapdragon X Elite'in GPU performansı netleşiyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un merakla beklenen Nuvia tabanlı Snapdragon X Elite işlemcisinin Ashes of the Singularity benchmark'ındaki GPU performans rakamları ortaya çıktı. Sonuçlar üretim öncesi bir mobil işlemci için fena görünmese de performans rakamları çok da etkileyici değil. Bilmeyenler için Snapdragon X Elite, 2024 yılınca PC’ler için piyasaya çıkacak.

    Snapdragon X Elite'in GPU performansı 

    Görünüşe göre, Qualcomm'un Snapdragon X Elite X1E80100 işlemcisindeki Adreno GPU, AOTS'de 2880x1800 çözünürlükte ortalama 13,7 FPS kare hızı ile Min_1080p ön ayar seviyesinde yalnızca 1.300 puan alıyor. Bu arada, Qualcomm'un Snapdragon 8cx Gen 4 GPU'sundaki Adreno GPU, 2560x1440 çözünürlükte ortalama 19,7 FPS kare hızı ile Min_1080p ön ayar seviyesinde 1.800 puan almayı başarıyor. Elbette üretim öncesi silikon ve üretim öncesi sürücülerle (muhtemelen AOTS için optimize edilmemiş) karşı karşıyayız, ancak sonuçlar Qualcomm'un birkaç ay önce ortaya koyduğu tabloyla biraz çelişiyor.

    Nuvia tabanlı Snapdragon X Elite'in GPU performansı netleşiyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcileri, firmanın 2021 yılında satın aldığı eski Apple mühendisleri tarafından kurulan bir şirket olan Nuvia tarafından geliştirilen Oryon CPU çekirdeklerine dayanıyor. CPU tarafındaki performans değerlerinin güçlü olması zaten bekleniyor ancak yonganın grafik tarafındaki performansı da önem arz ediyor.

    Qualcomm'un Ekim ayında gösterdiği performans rakamlarına göre, yaklaşmakta olan Snapdragon X Elite işlemciler gerçekten de Aztec Ruins ve Wildlife Extreme kıyaslamalarına göre Apple'ın M2 ve AMD'nin Ryzen 9 7940HS'sindeki GPU'dan daha iyi olan iyi bir GPU'ya sahip. Yine de, en azından bu kıyaslamalara dayanarak, Adreno GPU, AOTS kıyaslamasında selefini geçemiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla ortada ilginç bir durum var ve bir yargıya varmak istemiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    this epic games account is already linked to a different social club account mercedes paket sıralaması tivibu modem ayarları xiaomi otomatik parlaklık kapalı olmasına rağmen osmanlıca doğum günü mesajı

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