Nuvia tabanlı Snapdragon X Elite'in GPU performansı netleşiyor

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un merakla beklenen Nuvia tabanlı Snapdragon X Elite işlemcisinin Ashes of the Singularity benchmark'ındaki GPU performans rakamları ortaya çıktı. Sonuçlar üretim öncesi bir mobil işlemci için fena görünmese de performans rakamları çok da etkileyici değil. Bilmeyenler için Snapdragon X Elite, 2024 yılınca PC’ler için piyasaya çıkacak.

Snapdragon X Elite'in GPU performansı

Görünüşe göre, Qualcomm'un Snapdragon X Elite X1E80100 işlemcisindeki Adreno GPU, AOTS'de 2880x1800 çözünürlükte ortalama 13,7 FPS kare hızı ile Min_1080p ön ayar seviyesinde yalnızca 1.300 puan alıyor. Bu arada, Qualcomm'un Snapdragon 8cx Gen 4 GPU'sundaki Adreno GPU, 2560x1440 çözünürlükte ortalama 19,7 FPS kare hızı ile Min_1080p ön ayar seviyesinde 1.800 puan almayı başarıyor. Elbette üretim öncesi silikon ve üretim öncesi sürücülerle (muhtemelen AOTS için optimize edilmemiş) karşı karşıyayız, ancak sonuçlar Qualcomm'un birkaç ay önce ortaya koyduğu tabloyla biraz çelişiyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcileri, firmanın 2021 yılında satın aldığı eski Apple mühendisleri tarafından kurulan bir şirket olan Nuvia tarafından geliştirilen Oryon CPU çekirdeklerine dayanıyor. CPU tarafındaki performans değerlerinin güçlü olması zaten bekleniyor ancak yonganın grafik tarafındaki performansı da önem arz ediyor.

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Qualcomm'un Ekim ayında gösterdiği performans rakamlarına göre, yaklaşmakta olan Snapdragon X Elite işlemciler gerçekten de Aztec Ruins ve Wildlife Extreme kıyaslamalarına göre Apple'ın M2 ve AMD'nin Ryzen 9 7940HS'sindeki GPU'dan daha iyi olan iyi bir GPU'ya sahip. Yine de, en azından bu kıyaslamalara dayanarak, Adreno GPU, AOTS kıyaslamasında selefini geçemiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla ortada ilginç bir durum var ve bir yargıya varmak istemiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

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Nuvia tabanlı Snapdragon X Elite'in GPU performansı netleşiyor