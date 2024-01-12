Nuvia tabanlı Snapdragon X Elite'in GPU performansı netleşiyor

Snapdragon X Elite'in GPU performansı
Görünüşe göre, Qualcomm'un Snapdragon X Elite X1E80100 işlemcisindeki Adreno GPU, AOTS'de 2880x1800 çözünürlükte ortalama 13,7 FPS kare hızı ile Min_1080p ön ayar seviyesinde yalnızca 1.300 puan alıyor. Bu arada, Qualcomm'un Snapdragon 8cx Gen 4 GPU'sundaki Adreno GPU, 2560x1440 çözünürlükte ortalama 19,7 FPS kare hızı ile Min_1080p ön ayar seviyesinde 1.800 puan almayı başarıyor. Elbette üretim öncesi silikon ve üretim öncesi sürücülerle (muhtemelen AOTS için optimize edilmemiş) karşı karşıyayız, ancak sonuçlar Qualcomm'un birkaç ay önce ortaya koyduğu tabloyla biraz çelişiyor.
Qualcomm'un Ekim ayında gösterdiği performans rakamlarına göre, yaklaşmakta olan Snapdragon X Elite işlemciler gerçekten de Aztec Ruins ve Wildlife Extreme kıyaslamalarına göre Apple'ın M2 ve AMD'nin Ryzen 9 7940HS'sindeki GPU'dan daha iyi olan iyi bir GPU'ya sahip. Yine de, en azından bu kıyaslamalara dayanarak, Adreno GPU, AOTS kıyaslamasında selefini geçemiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla ortada ilginç bir durum var ve bir yargıya varmak istemiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla detay ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.