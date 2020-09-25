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    Samsung, Galaxy S20 serisinin kamera performansını iyileştirdi

    Samsung bu yılın başlarında piyasaya sürdüğ Galaxy S20 serisi telefonları için bir yazılım güncellemesi yayınladı. Yeni sürüm akıllı telefonların kamera performansını daha iyi hale getiriyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, Galaxy S20 serisinin kamera performansını iyileştirdi
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda piyasayaa sürdüğü amiral gemisi Galaxy S20 akıllı telefonları için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy S20 serisi için kamera performansını artıracak yeni güncelleme yayınlandı

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S20 FE resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi"

    G98xxXXU4BTIB yapı numarasıyla dağıtılan güncelleme 356 MB boyutunda. Sürüm notlarına göre şirket bu güncellemeyle Galaxy S20 serisinin güvenlik seviyesini artırdı.

    Kademeli olarak dağıtılıyor

    Bununla birlikte akıllı telefonların kamera performansları da iyileştirildi. Samsung geliştiricileri çeşitli hataları giderirken aynı zamanda yeni çekim modları da eklediler.

    Yazılım güncellemesini Almanya'daki Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra sahipleri almaya başladı. Kademeli olarak dağıtıldığı için çok yakında diğer bölgelere de ulaşacak.



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-s20-series-new-software-update-improved-camera-security Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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