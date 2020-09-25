Samsung, Galaxy S20 serisinin kamera performansını iyileştirdi

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda piyasayaa sürdüğü amiral gemisi Galaxy S20 akıllı telefonları için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı.

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G98xxXXU4BTIB yapı numarasıyla dağıtılan güncelleme 356 MB boyutunda. Sürüm notlarına göre şirket bu güncellemeyle Galaxy S20 serisinin güvenlik seviyesini artırdı.

Kademeli olarak dağıtılıyor

Bununla birlikte akıllı telefonların kamera performansları da iyileştirildi. Samsung geliştiricileri çeşitli hataları giderirken aynı zamanda yeni çekim modları da eklediler.

Yazılım güncellemesini Almanya'daki Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra sahipleri almaya başladı. Kademeli olarak dağıtıldığı için çok yakında diğer bölgelere de ulaşacak.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-s20-series-new-software-update-improved-camera-security

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