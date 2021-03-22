Qualcomm’un Apple M1 rakibi detaylanıyor

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Apple’ın masa üstü tarafında ARM tabanlı Apple Silicon yongalarına geçiş yapmaya başlaması sektörü de hareketlendirdi. Bu alanda öncü olan ancak ağır aksak ilerleyen Qualcomm sıfırdan yeni bir yonga tasarlıyor.

Snapdragon SC8280 neler sunacak?

Qualcomm hali hazırda dizüstü bilgisayarlar için Snapdragon 8cx Gen 2 yonga setini geliştirmişti ancak bir önceki nesilden çok farkının olmaması x86 rakiplerine göre ileriye gidememesine neden oldu. Bu da eleştirileri beraberinde getirdi.

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Benchmark testlerinde ortaya çıkan SC8280 kod adlı yeni yonga setinin iki farklı dizüstü üzerinde kullanıldığı ifade ediliyor. Bir tanesi 8GB LPDDR5 bellek barındırırken diğerinde ise 32GB LPDDR4x bellek yer alıyor.

Qualcomm’un yeni dönemde big.LITTLE tarzındaki formattan uzaklaşacağı belirtiliyor. Yüksek performansa odaklı yeni çekirdekler Gold+ ve Gold şeklinde ayrılacak. Gold+ çekirdekler 3GHz sınırına kadar çıkarken Gold çekirdekler de 2.43GHz sınırına ulaşıyor.

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Qualcomm yeni yonga setinde bir yapay zeka birimi ile iş yoğunluğunu takip edeceği ve çekirdeklerin saat frekanslarını da dinamik olarak ayarlayacağı ifade ediliyor. Yani gerekmediği durumlarda frekanslar aşağı çekilebilecek. Bu bakımdan verimlilik çekirdeklerine de ihtiyaç kalmıyor.

Yapılan bu optimizasyonlar SC8280 yonga setinin biraz daha büyümesine neden olmuş. Snapdragon 8cx yonga seti 20x15mm boyutlarında iken SC8280 ise 20 x 17mm boyutlarına çıkıyor. Kaynaklar çekirdek sayısının artabileceğini belirtiyor.

Snapdragon SC8280 yonga seti Windows 10 dizüstü tarafında yeni bir dönemi haber verirken Apple tarafında gelişmeler sürüyor. Apple M1 sonrasında çok daha güçlü Apple M1X yonga seti karşımıza çıkacak. Bu durumda Snapdragon SC8280 yonga seti performans olarak geride kalacak gibi. Bakalım Qualcomm nasıl hamleler yapacak?

https://wccftech.com/qualcomm-m1-competitor-specs-clock-speeds-features-more/

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