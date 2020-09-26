Google, Play Store'un uygulama içi satın alma kurallarını sıkılaştıracak

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Google, Apple'ın izinden giderek, Play Store'daki uygulama içi satın alım kurallarını daha sıkı denetleyecek ve Bloomberg raporlarına göre önümüzdeki günlerde yeni yönergeler yayınlayacak.

Google, kuralları sıkılaştırıyor

Bilindiği üzere uygulama içi satın alımlar konusunda Apple, App Store kurallarını uygulamayı sıkılaştırmış ve bazı mobil uygulama geliştiricileri ile davalık olma derecesinde ters düşmüştü. Özellikle Epic'in Fortnite oyunu içindeki satın alımlarda kendi ödeme sistemini alternatif olarak sunması, Apple ve Google tarafından uygunsuz görülmüş ve uygulama, her ikisinin de uygulama mağazalarından kaldırılmıştı.

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Google, uygulama içi satın alımlar konusunda Apple'ın mevcut kuralları ile benzer kurallara sahip. Ancak Google, bu kuralları faliyete geçirmede ve Play Store'daki uygulamaların denetimlerini gerçekleştirmede fazla sıkı davranmıyordu.

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Google, Play Store'da indirilmiş her uygulamadan, uygulama içi satın alımlarda %30'luk komisyon alıyor. Uygulama içi satın alımlardaki kurallar uzun yıllardır var olmasına rağmen, Netflix, Spotify ve Tinder'ın geliştiricisi Match Group da dahil olmak üzere birçok geliştirici sistemi atladı. Kuralları dikkate almayan geliştiriciler, kazanılan paranın haksız kazanç olduğuna inanıyor ve uygulamalarında kullanıcıların uygulama içi satın alımlar sırasında Play Store üzerinden değil kendi ödeme sistemlerini kullanıyor.

Google artık bu duruma dur diyerek, hakkı olduğu düşündüğü komisyonu almak için uygulama geliştiricilerini zorlayacak.

https://www.cnet.com/news/google-to-tighten-play-store-rules-around-in-app-purchases-report-says/

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