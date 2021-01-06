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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm yeni patronunu seçti

    Yaz aylarından itibaren mobil yonga devi Qualcomm’un dümenine geçecek olan kişi belirlendi. 26 yıldır firma içerisinde önemli görevler alan Cristiano Amon koltuğa oturacak isim oldu.
    3 gün
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Qualcomm yeni patronunu seçti
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    Qualcomm’un son 6 yıllık inişli çıkışlı döneminde dümende yer alan Steve Mollenkopf emekliye ayrılıyor. Yaz aylarına yeni patronla girmeyi planlayan Qualcomm yönetim kurulu seçimini yapmış durumda.

    Cristiano Amon kimdir?

    Steve Mollenkopf’un Qualcomm’un başına geçtiği 2014 yılından bu yana firma inişli çıkışlı bir profil izledi diyebiliriz. Snapdragon 810 ile yaşanan büyük hayal kırıklığının üzerine gelen Mallenkopf yeniden özelleştirilmiş çekirdek tasarımlarına yönelerek eskiyi unutturmaya çalışmıştı.

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    MediaTek ile yaşanan yoğun rekabette ardı ardına orta seviyeye yönelik Snapdragon işlemciler geliştiren Qualcomm ayrıca 5G trendini de zamanında yakalayarak önemli bir pay elde etmeyi başardı.

    Mollenkopf’un en zor dönemlerinden birisi şüphesiz Broadcomm ile olan satış süreciydi. Trump’un net bir şekilde süreci bloke etmesi sonrasında satış da suya düşmüştü. Bu dönemde yönetim kuruluna adam sokmak için farklı yöntemlere başvuran Broadcomm; yönetimi oldukça zorlamıştı.

    30 Haziran itibariyle koltuğa oturacak Cristiano Amon ise 1995 yılından bu yana şirket bünyesinde yer alıyor. Yarı iletken bölümünden sorumlu olan Amon bağlantı ve ağ alanlarında önemli başarılar elde etmişti.



    https://www.techpowerup.com/276848/qualcomm-announces-cristiano-amon-appointed-chief-executive-officer-elect Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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