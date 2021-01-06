Qualcomm yeni patronunu seçti

Tam Boyutta Gör

Qualcomm’un son 6 yıllık inişli çıkışlı döneminde dümende yer alan Steve Mollenkopf emekliye ayrılıyor. Yaz aylarına yeni patronla girmeyi planlayan Qualcomm yönetim kurulu seçimini yapmış durumda.

Cristiano Amon kimdir?

Steve Mollenkopf’un Qualcomm’un başına geçtiği 2014 yılından bu yana firma inişli çıkışlı bir profil izledi diyebiliriz. Snapdragon 810 ile yaşanan büyük hayal kırıklığının üzerine gelen Mallenkopf yeniden özelleştirilmiş çekirdek tasarımlarına yönelerek eskiyi unutturmaya çalışmıştı.

İlginizi Çekebilir

Snapdragon 678 yonga seti duyuruldu

Ayrıca Bkz. "adidas GMR: Gerçek hayattaki futbol performansınızı dijitale taşıyan tabanlık"

MediaTek ile yaşanan yoğun rekabette ardı ardına orta seviyeye yönelik Snapdragon işlemciler geliştiren Qualcomm ayrıca 5G trendini de zamanında yakalayarak önemli bir pay elde etmeyi başardı.

Mollenkopf’un en zor dönemlerinden birisi şüphesiz Broadcomm ile olan satış süreciydi. Trump’un net bir şekilde süreci bloke etmesi sonrasında satış da suya düşmüştü. Bu dönemde yönetim kuruluna adam sokmak için farklı yöntemlere başvuran Broadcomm; yönetimi oldukça zorlamıştı.

30 Haziran itibariyle koltuğa oturacak Cristiano Amon ise 1995 yılından bu yana şirket bünyesinde yer alıyor. Yarı iletken bölümünden sorumlu olan Amon bağlantı ve ağ alanlarında önemli başarılar elde etmişti.

https://www.techpowerup.com/276848/qualcomm-announces-cristiano-amon-appointed-chief-executive-officer-elect

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.