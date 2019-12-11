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    Quentin Tarantino açıkladı: Kill Bill yakında geri dönüyor

    Quentin Tarantino, yeni Kill Bill filmi için ilginç bir fikrinin olduğunu söyledi. Kill Bill Volume 3, ünlü yönetmenin beyaz perdedeki bir sonraki filmi olabilir.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Quentin Tarantino açıkladı: Kill Bill yakında geri dönüyor
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    Quentin Tarantino'nun en ünlü filmlerinden olan Kill Bill yakında beyaz perdeye geri dönebilir. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Tarantino, Kill Bill Vol. 3 üzerinde çalışmaların sürdüğünü resmen doğruladı.

    Andy Cohen Live'da konuşan Tarantino,"Kill Bill 3'te neler yapabileceğimizle ilgili aklımda bir fikir var. Zaten tüm mesele de aslında bu, filmin konseptini belirleyebilmek." sözlerini kullandı. Tarantino sözlerine şöyle devam etti:"Mesela ikinci filmden sonra Gelin'e tam olarak ne oldu, değil mi? Ben bununla ilgili nasıl bir şey yapmak isterim? Tabi ki Kill Bill Vol 3'ün aptalca bir macera filmi olmasını istemiyorum. Gelin bunu hak etmiyor. Ancak şimdi elimde ilginç bir fikir var."

    Tarantino ayrıca şu anda başka işler üzerinde çalıştığını ve Kill Bill Vol. 3'ü çekse bile bunun biraz zaman alacağını söyledi. Tarantino'nun ifadelerine göre yeni Kill Bill'in çekimlerinin en azından önümüzdeki üç sene içerisinde başlaması mümkün değil. Ünlü yönetmen, Kill Bill 3 öncesinde beş bölümlük bir mini-dizi yayınlamayı planlıyor.

    Uma Thurman'ın başrolünde yer aldığı Kill Bill Vol. 1 filmi 2003 yılında vizyona girmişti. Kill Bill Vol. 2 ise hemen ardından 2004'te yayınlandı. Her iki film de hem eleştirmenlerden hem de genel izleyiciden büyük övgüler almayı başarmıştı. Kill Bill hem Uma Thurman'ın hem de Tarantino'nun en ikonik filmlerinden birisi.

    Tarantino'nun ifadelerine göre yeni Kill Bill filminin başrolünde yine Uma Thurman yer alacak.



    https://www.youtube.com/watch?v=I8RDp9mw3JQ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Xilaver 1 gün
    herhalde bu aralar yeni fikirler ortaya çıkmayınca eski filmleri devam ettirmenin peşindeler tıpkı matrix gibi
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    smart1978 1 gün
    Bos bir film. Populer olmasi turunde kalitedir anlamina getirmez... Recep ivedik in aksiyonlu kasapli bir halidir bu seri ...
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    Ussuz 1 gün
    Millet bizim dizilere filmlere bir adam hiç yaralanmadan 100 kişiyi öldürünce laf söylüyor. Kill billde kadın tek kılıçla 100 kişiyi öldürünce laf yok:d
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    ahmet1905_47 1 gün Ussuz
    ouvv isyanı mesajını okuyunca aklıma bu geldi
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    Akbaba89 1 gün
    Tarantino emekli olmayı düşünüyordu vazgeçmiş anlaşılan
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    nicosia 1 gün Akbaba89
    10.filminin ardından emekli olacağını söylüyordu hep, bu seneki filmiyle 9 oldu.
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    Kerim5100 1 gün
    Yeni filmde gelinin dublörüyle olan maceralarını izleriz artık :D
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    cengizhan72 1 gün
    Filmde ölmesi için 500 figuran oyuncu alınacak
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    WB 1 gün
    Iste beklenen haber..
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    Deswaaa 1 gün
    Bişiyi de tadın da bırakın be arkadaş 2 film zaten tırt
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