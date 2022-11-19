Quentin Tarantino gelecek yıl bir TV dizisi çekmeye hazırlanıyor

Tarantino hikaye ya da prodüksiyon hakkında ayrıntı vermedi. Kendisi daha önce de televizyon projelerinde çalışmış 2005 yılında CSI: Crime Scene Investigation dizisinin iki bölümünü yönetmişti. O zamandan beri defalarca televizyon formatına döneceğinin sinyallerini verdi.
Justified: City Primeval dizisi için ismi geçmişti
Bu yılın Şubat ayında yönetmenin başrolünde Timothy Olyphant'ın yer aldığı FX'in suç draması Justified'ın devamı niteliğindeki Justified: City Primeval adlı mini dizinin birkaç bölümünü yönetmek üzere görüşmeler yaptığı bildirildi.
Tarantino söyleşi sırasında, kendisine seçme şansı verilse hangi çizgi romanı uyarlayacağı da dahil olmak üzere bir dizi soruyu yanıtladı. Yönetmen, Marvel çizgi romanı “Çavuş Fury ve Uluyan Komandoları”nı ekrana taşımak isteyeceğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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