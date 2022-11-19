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    Quentin Tarantino gelecek yıl bir TV dizisi çekmeye hazırlanıyor

    Oscar ödüllü ünlü yönetmen Quentin Tarantino yeni kitabının tanıtımı için katıldığı bir etkinlikte gelecek yıl sekiz bölümlük bir dizi çekerek televizyona geri dönmeyi planladığını açıkladı.
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    Quentin Tarantino gelecek yıl bir TV dizisi çekmeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Quentin Tarantino televizyona geri dönme niyetinde ve önümüzdeki yıl sekiz bölümlük bir dizi çekmeyi planlıyor. Ünlü yönetmen bunu yeni kitabı Cinema Speculation'ın tanıtımı için New York'ta katıldığı bir etkinlikte açıkladı.

    Tarantino hikaye ya da prodüksiyon hakkında ayrıntı vermedi. Kendisi daha önce de televizyon projelerinde çalışmış 2005 yılında CSI: Crime Scene Investigation dizisinin iki bölümünü yönetmişti. O zamandan beri defalarca televizyon formatına döneceğinin sinyallerini verdi.

    Quentin Tarantino gelecek yıl bir TV dizisi çekmeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Justified: City Primeval dizisi için ismi geçmişti

    Bu yılın Şubat ayında yönetmenin başrolünde Timothy Olyphant'ın yer aldığı FX'in suç draması Justified'ın devamı niteliğindeki Justified: City Primeval adlı mini dizinin birkaç bölümünü yönetmek üzere görüşmeler yaptığı bildirildi.

    Tarantino söyleşi sırasında, kendisine seçme şansı verilse hangi çizgi romanı uyarlayacağı da dahil olmak üzere bir dizi soruyu yanıtladı. Yönetmen, Marvel çizgi romanı “Çavuş Fury ve Uluyan Komandoları”nı ekrana taşımak isteyeceğini belirtti.

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