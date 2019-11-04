Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Radeon RX 5700 stok sıkıntısı GeForce RTX 2070 için avantaja dönüşüyor

    AMD’nin 7nm sürecindeki Navi grafik mimarilerine olan ilginin yükselmesi TSMC için kapasite sorunu oluşturmaya başladı. Yakın zamanda bir stok sıkıntısı başlayabilir.
    2 hf.
    2,4b
    1
    26
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Radeon RX 5700 stok sıkıntısı GeForce RTX 2070 için avantaja dönüşüyor
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin beklentilerin altında kalan Vega ekran kartı macerasından sonra atıldığı Navi grafik mimarisi macerası beklentileri karşılamış durumda. Öyle ki Nvidia’nın büyüyen ilgiye karşı bazı tedbirler almaya çalıştığı gündeme gelmişti. Ne var ki AMD’nin önünde önemli bir engel var.

    Bir cephede sıkıntı diğer cephede avantaj

    7nm sürecinde Navi grafik mimarisini temel alan Radeon RX 5700 serisi ekran kartları oyuncular tarafından oldukça beğenildi. 399$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkan Radeon RX 5700 XT modelinin 499$ seviyesindeki GeForce RTX 2070 ekran kartını geride bırakması gündeme oturmuştu. Hatta Nvidia’nın Navi mimarisinin önünü alabilmek için Super versiyonlarına yöneldiği de biliniyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi"

    Bununla birlikte Radeon RX 5700 serisine artan ilgi, 7nm üretimi üstlenen TSMC’nin planlarını aşmış durumda. Apple ve Qualcomm gibi büyük müşterileri için de 7nm üretim yapan firma bu nedenle kapasiteyi AMD lehine arttıramıyor. Durum böyle olunca üretim sıkıntısı ortaya çıkıyor.

    Radeon RX 5700 stok sıkıntısı GeForce RTX 2070 için avantaja dönüşüyor
    Tam Boyutta Gör

    Sektörden gelen bilgilere göre ekran kartı üretici ortakları Radeon RX 5700 serisinde stok sıkıntısı yaşanmasını bekliyor. Hali hazırda rapor edilmiş bir sıkıntı mevcut değil ancak yakın zamanda bir beklenti mevcut.

    Üreticiler bu sıkıntıdan etkilenmemek adına ise RTX 2070 grafik birimi sipariş etmeye başladı. İşin ilginç tarafı RTX 2070 çekirdeklerinin üretimi de yavaş yavaş durmaya başlamıştı. Bu açıdan bir geri dönüş yaşayacak gibi görünüyor.

    400$ bandında üreticiler RX 5700 serisinin boşluğunu doldurmayı planlıyor ancak bu seviyede zaten RTX 2060 Super başarılı işler yapmaktaydı. Nvidia’nın RTX 2070 çekirdekleri için indirim yaparak 400$ bandı altına çekebileceği konuşuluyor. Bu durumda rekabette ilginç bir durum ortaya çıkmış olacak.



    https://www.techpowerup.com/260789/nvidia-partners-order-fresh-geforce-rtx-2070-chips-as-they-expect-rx-5700-xt-inventories-to-slump Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    guzmann06 2 hf.
    rx 560 fiyatına rx 570 satmaktan bıktı amd. rx 5700 ler xt ler snırım işlemciler gibi ucuzlayamayacak bu şekilde. Neyse alan razı veren razı sonuçta.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    -MoDeStUs- 2 hf.
    5700 kullanmaktayım ve fiyatına göre mükemmel performans vermekte.Aralıkta ayrıca rtx de geliyor.2000 serisinden hiçbir farkı kalmayacak.Rtx performansı ne olur görecez.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Sen bana stok sıkıntısı göster tamam. Rastgele işler. Ama sen iste ben sana 1660ti fiyatında 5700 göstereyim. Avantaj anca yurt dışında olur. Burada 5700 xt Nitro+ veya Gaming X gibi mükemmel kartlar 3500? , Nvidia 2060 süper 3900-4000.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    coolfighter 2 hf. DH Misafiri
    Hayır 3500 TL mevcut.
    incehesap.com/...

    2070 SUPER fiyatını daha düşük tutsalar dahada büyük sıkıntı yaşar AMD. 2070 SUPER 4500 TL bulunabiliyor. 4 K bandına düşerse kimse alternatif aramaz alır. Bu arada bende MSI RX 5700 XT GAMİNG almayı düşünüyorum. Sadece aklimdaki soru işareti 2 tane VRAM termal pedlere tam olarak temas etmiyor olmasi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    IceRulez 2 hf. asko56
    Özelden yazabilirim sana istersen. Bir sürü kurumsal şirkette çalışan iş arkadaşlarım rtx 2080 2080ti sistem kullanıyorlar. Ve bazı programlarda 2080ti 5-6 katdaha hızlı işlem yapıyor 1080ti ye göre. Ama aslında 1080ti aslında rtx 2080 gücünde bir kart. Ama demekki öyle olmuyor bu işler. Kendi gözünle görmen lazım. Nvidia link ile 2080ti sli kullanan sistemler de var. Keza şimdi bu adamlara 5700xt alırsan olmaz. AMD şu anda crossifre köprüsü kullanmıyor. Dolayısı ile Nvidia kadar verimli olmuyor. Son kullanıcı alsın geçsin 5700 ü boşver. Ama biraz video montaj teknik ressam işleri yapan arkadaşın varsa Nvidia tarafinda daha memnun olduklarını görürsün. Bana burada hava atman da sorun değil alışığım. Ve Nvidia yada AMD fanboyu da değilim. Zaten RX 5700 ü öven birisiyim. Ama 400$ olursa rtx 2070 ben bunu alırım yalan yok. İyi günler
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    asko56 2 hf. IceRulez
    dostum hava atmıyorum herkesin kendi parası ne almıs ne etmiş beni baglamaz ben tavsiyemi verir geçrim o alan kazıklanan kisinin problemi sen bügün rtx2070 çok iyi dersin 1 ay sonra bir driver çıkar rtx 2070 rx5500 ün bile gerisinde kalmıs bunlar yaşanmıs olaylar bknz adrenalin 2019 büyük performans güncellemesi sen bügün vericegin paraya alabilicegin maximum performansa bak iyi günler dilerim simdiden size

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    IceRulez 2 hf. asko56
    Verdiğin link dikkate alınmaz hocam. Direkt kullanan birisi olarak söylüyorum her oyunda 15-20 fps fazla alınıyor rtx 2070 ile.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    asko56 2 hf. IceRulez
    yav niye dikakte alınmasın gerçek ortada

    5700xt 2070 süperle aynı performansı veriyor daha neyi kanıtlayım

    3000 tl ye 2070s alıyorsun amd kanadında

    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    IceRulez 2 hf. 001ATB
    5700xt 2070den güçlü değil. Fiyatlari aşağı yukarı aynı. Ray tracing den dolayı 2070 alırdım ama rx5800 u merak ediyorum direkt 2080 rakibi olacak
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    asko56 2 hf. IceRulez
    insanları yanlıs bilgilendirmeyin 5700xt 2070 süperle rakabet ediyor
    youtube.com/...

    hatta en gücel driver ile biraz önüne geçmiş durumda
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    001ATB 2 hf. IceRulez
    Yanlış biliyorsun,5700 xt 2070 superden bile güçlü bir kart.Ama sorun yok sen tercihini 2060 tan yana bile kullanabilirsin.Ayrıca henüz 2080ti bile daha istenen raytraycing performansını sağlayamıyorken daha aşağı bir kartla raytraycing ten faydalanamazsın...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Spider_hip 2 hf.
    Şu anda 5700 ve 5700xt, 2600 ve 2700'e göre aynı güçlerde olmalarına rağmen daha uygun fiyatlarla çok daha avantajlı duruyor. Üstüne her zaman amd'nin 2-3 yılda driverlar ile kartları %20'ye varan oranda güçlendirdiği de düşünülürse, rakipsiz sayılır aslında ekran kartı piyasasında. Hani 2070S ve üstü alacaklar hariç tabi. Lakin nvidia'nın kemikleşmiş bir fan grubu ve saçarak harcadığı çirkef bir reklam politikası var. (bknz: youtuber'lara, aman bizim kartları 5700 ler ile kıyaslamayın da ne kadar kötü olduğumuz belli olmasın demesi)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    keşke 10 dolar olsa da bütün ürünleri insanlarımız kullanabilse. hatta keşke devletimizin gelirleri o kadar fazla olsa ki her eve süper bilgisayarları bedelsiz verse...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    zdniz 2 hf.
    stok yok diyerek amd çakallık peşinde yine ne zaman iyi ürün çıksa hep aynısını yapıyolar
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    clupgizmo16 2 hf. zdniz
    Aynısını yazacaktım. Hatta minning zamanında deli gibi rx serisi ürettiler. Satamayınca bi yerlerinde patladı. Ondan sonra gelsin indirimler..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SEO19 2 hf.
    sıkıntı yok ; AMD her türlü fark atıyor !

    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2411 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    nvidia, geforce rtx 2070 ve
    4 etiket daha radeon rx 5700 Ekran Kartı Donanım Ekrem71
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Hubble, 'çarpışma halindeki' iki galaksinin inanılmaz görüntüsünü yayınladı 2 hf. Google Play’den satın alacağınız her içerik için puan kazanacaksınız 2 hf. Chromium tabanlı Microsoft Edge'in çıkış tarihi belli oldu: 15 Ocak 2020 2 hf. Hideo Kojima şimdi de film sektörüne adım atıyor 2 hf. Adobe yazılımlarına GeForce RTX takviyesi 2 hf. Yüksek enerji yoğunluğu olan yeni nesil şarj edilebilir piller 2 hf. LG'den 8.200 mAh pile sahip yeni tablet: G Pad 5 10.1 2 hf. Microsoft, Project Cortext'i duyurdu 2 hf. Galaxy S11 yazılımı için çalışmalar başladı 2 hf. Kolektif bilince sahip robotlar! M-Block 2.0 2 hf. İngiliz vergi dairesinden kripto paralara ilişkin güncelleme 2 hf. Yeni bir araştırma, su bulunan her yerde yaşamın olabileceği ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor 2 hf. IMEI kayıt ücretine bir zam daha geliyor! 2 hf. SpaceX hayal kırıklığı oldu: NASA, Rus uzay araçlarıyla iki yıl daha devam edecek 2 hf. 2si1: iPhone 11 deneyimlerimiz ve kutu açılışı 2 hf. Yeni yılda MTV ve trafik cezalarına ne kadar zam gelecek? 2 hf. The Sims serisi Electronic Arts’a 5 milyar dolar kazandırdı 2 hf. PUBG Mobile 10. sezon tarihi açıklandı 2 hf. Xiaomi Mi Watch şirket yöneticisinin kolunda görüntülendi 2 hf. Apple da Mi Mix Alpha gibi her tarafı ekranla kaplı bir telefon çıkarabilir 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Radeon RX 5700 stok sıkıntısı GeForce RTX 2070 için avantaja dönüşüyor Sonraki 5G destekli iPhone modellerinde maliyet de yükselecek 2 hf. MediaTek uygun fiyatlı 5G yonga setleri hazırlıyor 2 hf. Ekim ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları: Volkswagen zirvede 2 hf. Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi 2 hf. iPad için Adobe Photoshop uygulaması sonunda yayınlandı 2 hf. Huawei, Çin akıllı telefon pazarına yüzde 42 ile liderlik ediyor 2 hf. Microsoft akıllı kumaş pazarına girmeye hazırlanıyor 2 hf. Facebook ve Google'ın, Fitbit şirketini satın almak için yarışa girdikleri ortaya çıktı 2 hf. Diablo IV internet bağlantısı olmadan oynanamayacak 2 hf. Samsung'un dikey olarak katlanabilen telefonu W20 5G, bu ay piyasaya sürülebilir 2 hf. Terminator: Dark Fate, gişede tarihi bir başarısızlık yaşadı 2 hf. Elektronik sigara yasaklarına, Çin de katıldı 2 hf. Sadece yapay zekâ alanında eğitim verecek üniversite, başvuru rekoru kırıyor 2 hf. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilerinin sınıf izin süreleri denetlenecek 2 hf. Asus Zenfone 6 için Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı 2 hf. KYC prosedürünün arkasındaki tehlike 2 hf. Manhattan büyüklüğünde kara delik keşfedildi 2 hf. Gigabyte sıvı soğutmalı harici ekran kartı kutusunu duyurdu 2 hf. Volkswagen'in Türkiye yatırımına işçi temsilcilerinden veto 2 hf. Xiaomi Mi Note 10, 6 Kasım'da İspanya'da lanse edilecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim