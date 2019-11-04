Radeon RX 5700 stok sıkıntısı GeForce RTX 2070 için avantaja dönüşüyor

Tam Boyutta Gör

AMD’nin beklentilerin altında kalan Vega ekran kartı macerasından sonra atıldığı Navi grafik mimarisi macerası beklentileri karşılamış durumda. Öyle ki Nvidia’nın büyüyen ilgiye karşı bazı tedbirler almaya çalıştığı gündeme gelmişti. Ne var ki AMD’nin önünde önemli bir engel var.

Bir cephede sıkıntı diğer cephede avantaj

7nm sürecinde Navi grafik mimarisini temel alan Radeon RX 5700 serisi ekran kartları oyuncular tarafından oldukça beğenildi. 399$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkan Radeon RX 5700 XT modelinin 499$ seviyesindeki GeForce RTX 2070 ekran kartını geride bırakması gündeme oturmuştu. Hatta Nvidia’nın Navi mimarisinin önünü alabilmek için Super versiyonlarına yöneldiği de biliniyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi"

Bununla birlikte Radeon RX 5700 serisine artan ilgi, 7nm üretimi üstlenen TSMC’nin planlarını aşmış durumda. Apple ve Qualcomm gibi büyük müşterileri için de 7nm üretim yapan firma bu nedenle kapasiteyi AMD lehine arttıramıyor. Durum böyle olunca üretim sıkıntısı ortaya çıkıyor.

Tam Boyutta Gör

Sektörden gelen bilgilere göre ekran kartı üretici ortakları Radeon RX 5700 serisinde stok sıkıntısı yaşanmasını bekliyor. Hali hazırda rapor edilmiş bir sıkıntı mevcut değil ancak yakın zamanda bir beklenti mevcut.

Üreticiler bu sıkıntıdan etkilenmemek adına ise RTX 2070 grafik birimi sipariş etmeye başladı. İşin ilginç tarafı RTX 2070 çekirdeklerinin üretimi de yavaş yavaş durmaya başlamıştı. Bu açıdan bir geri dönüş yaşayacak gibi görünüyor.

400$ bandında üreticiler RX 5700 serisinin boşluğunu doldurmayı planlıyor ancak bu seviyede zaten RTX 2060 Super başarılı işler yapmaktaydı. Nvidia’nın RTX 2070 çekirdekleri için indirim yaparak 400$ bandı altına çekebileceği konuşuluyor. Bu durumda rekabette ilginç bir durum ortaya çıkmış olacak.

https://www.techpowerup.com/260789/nvidia-partners-order-fresh-geforce-rtx-2070-chips-as-they-expect-rx-5700-xt-inventories-to-slump