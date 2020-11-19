Radeon RX 6800 XT ışın izleme performansında RTX 3080 ile baş edemedi

Tam Boyutta Gör

AMD’nin oldukça iddialı hazırladığı Radeon RX 6800 XT ekran kartı ışın izleme performansıyla da merak konusu oldu. AMD açısından Radeon RX 6800 XT oldukça başarılı ışın izleme performansı veriyor ancak rakibi RTX 3080 biraz daha önce geçmiş durumda.

Radeon RX 6800 XT ışın izleme performansı nasıl?

AMD’nin sızdırılan bir sunumunda; oyuncular arasında en popüler çözünürlük gözüyle bakılan 2K çözünürlükte ışın izleme performansının 60fps üzerine çıkmayı başardığı görülüyor. Metro Exodus oyunu ultra ayarlarda 67fps seviyesini yakalıyor. Sunumda en düşük hız bu olmuş.

İlginizi Çekebilir

AMD Radeon RX 6000 serisi resmileşti: 28 Ekim’de geliyor

Ayrıca Bkz. "Huawei şimdi de Leica’yı mı kaybediyor?"

CoD:MW oyunu yine ultra ayarlarda 95fps seviyesini yakalıyor. Battlefield V ise ultra ayarlarda 70fps seviyesini görüyor. Grafikte oyunlardaki ortalamanın oldukça iyi seviyelerde olduğu anlaşılıyor.

Bununla birlikte yapılan başka bir testte RTX 3080 Founders Edition ekran kartının Battlefield V için DirectX Raytracing ile 4K çözünürlükte 85fps sonucu elde edilmiş. Yani üst seviye ışın izleme performansında RTX 3080 işi önde götürüyor. Bununla birlikte AMD’nin ışın izleme olmadan 4K performans testlerinde RX 6800 XT modelinin önde olduğu açıklanmıştı.

Tam Boyutta Gör

Radeon RX 6800 XT ekran kartında 72 adet Ray Accelerator adı verilen ışın izleme birimleri yer alıyor. RTX 3080 ise 68 RT çekirdeğine sahip. Ayrıca oyunda belirli bölümlerin çözünürlüğünü arttırarak ekran kartındaki yükü azaltan DLSS işin içine girince RTX 3080 arayı açıyor.

Şimdilik firmaların kendi testleri veya belirli kaynakların kısıtlı testleri ile tahmin yürütmek gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bağımsız testlerin de devreye girmesiyle iki kart arasındaki rekabet daha iyi anlaşılacaktır.

https://www.tomsguide.com/news/amd-radeon-rx-6800-xt-ray-tracing-revealed-how-it-compares-to-rtx-3080

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.