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    Radeon RX 6800 XT ışın izleme performansında RTX 3080 ile baş edemedi

    Radeon RX 6800 XT ekran kartı yeni Ray Accelerator birimleri ile ışın izleme performansını 60fps üzerinde tutmayı başarıyor. Bununla birlikte RTX 3080 ekran kartı 4K çözünürlükte onu geçiyor.
    1 sa.
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    Radeon RX 6800 XT ışın izleme performansında RTX 3080 ile baş edemedi
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    AMD’nin oldukça iddialı hazırladığı Radeon RX 6800 XT ekran kartı ışın izleme performansıyla da merak konusu oldu. AMD açısından Radeon RX 6800 XT oldukça başarılı ışın izleme performansı veriyor ancak rakibi RTX 3080 biraz daha önce geçmiş durumda.

    Radeon RX 6800 XT ışın izleme performansı nasıl?

    AMD’nin sızdırılan bir sunumunda; oyuncular arasında en popüler çözünürlük gözüyle bakılan 2K çözünürlükte ışın izleme performansının 60fps üzerine çıkmayı başardığı görülüyor. Metro Exodus oyunu ultra ayarlarda 67fps seviyesini yakalıyor. Sunumda en düşük hız bu olmuş.

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    CoD:MW oyunu yine ultra ayarlarda 95fps seviyesini yakalıyor. Battlefield V ise ultra ayarlarda 70fps seviyesini görüyor. Grafikte oyunlardaki ortalamanın oldukça iyi seviyelerde olduğu anlaşılıyor.

    Bununla birlikte yapılan başka bir testte RTX 3080 Founders Edition ekran kartının Battlefield V için DirectX Raytracing ile 4K çözünürlükte 85fps sonucu elde edilmiş. Yani üst seviye ışın izleme performansında RTX 3080 işi önde götürüyor. Bununla birlikte AMD’nin ışın izleme olmadan 4K performans testlerinde RX 6800 XT modelinin önde olduğu açıklanmıştı.

    Radeon RX 6800 XT ışın izleme performansında RTX 3080 ile baş edemedi
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    Radeon RX 6800 XT ekran kartında 72 adet Ray Accelerator adı verilen ışın izleme birimleri yer alıyor. RTX 3080 ise 68 RT çekirdeğine sahip. Ayrıca oyunda belirli bölümlerin çözünürlüğünü arttırarak ekran kartındaki yükü azaltan DLSS işin içine girince RTX 3080 arayı açıyor.

    Şimdilik firmaların kendi testleri veya belirli kaynakların kısıtlı testleri ile tahmin yürütmek gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bağımsız testlerin de devreye girmesiyle iki kart arasındaki rekabet daha iyi anlaşılacaktır.



    https://www.tomsguide.com/news/amd-radeon-rx-6800-xt-ray-tracing-revealed-how-it-compares-to-rtx-3080 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    8 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ookami (Adil Orhan) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hemen baş edebilse zaten mucize birşey olurdu Ray Tracing işinde Nvidia 2.5 yıl geçirdi mutlaka bunun sağladığı avantajlar olacaktı. Kimse gerçekçi olarak zaten AMD'nin çıkaracağı kartların Ray Tracing'de Nvidia ile birebir mücadele edeceğini düşünmüyordu. AMD müşterisi de ray tracing'i pek kafasına takmayan müşteri olacaktır zaten. (Bir de açıkçası ray tracing çok da mattah birşey değil henüz)
    hemen baş edebilse zaten mucize birşey olurdu Ray Tracing işinde Nvidia 2.5 yıl geçirdi mutlaka bunun sağladığı avantajlar olacaktı. Kimse gerçekçi olarak zaten...
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia'nın rtx'te daha iyi olacağı muhtemeldi zaten. Ama şu da var, amd'yi tanıtığımız kadarıyla 2-3 seneye, driver güncellemesiyle 6800xt'yi geriden başlamasına rağmen 3080'i geçtirir. Yani 1060 vs rx 580 örneği var önümüzde. 1060 az daha iyi denirken, son çıkan oyunlarda 1060 ya da rx 470 gereklidir yazıyor :) Yani o derece fark yaratıldı. Ya da sanılanın aksine nvidia driver işini beceremiyor ya da kasti apple gibi güç düşürüyor.
    Nvidia'nın rtx'te daha iyi olacağı muhtemeldi zaten. Ama şu da var, amd'yi tanıtığımız kadarıyla 2-3 seneye, driver güncellemesiyle 6800xt'yi geriden başlamasın...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    001ATB (Ahmet ) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ray Tracing hâlâ oturmamış ve şu an için kart tercihinde çok önemsenmemesi gereken bir kıstas bence.

    Kısa vadede de Ray Tracing'in çok yol katedeceğini zannetmiyorum. Bir sonraki nesil kartlarda anca kendisini gösterecektir. Zaten şu an için kaç tane oyun var RT kullanan. Olanlarda da ben aman aman bit grafik farkı göremedim açıkçası. Remake oyunları saymıyorum.
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    faithlesszombie (Okan ) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Rtx jandarmaları gelmiş. Testlerde koydu geçti nvidiaya haberiniz var mı inceleme göremedik donanımhaberden. :)
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    ookami (Adil Orhan) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hemen baş edebilse zaten mucize birşey olurdu Ray Tracing işinde Nvidia 2.5 yıl geçirdi mutlaka bunun sağladığı avantajlar olacaktı. Kimse gerçekçi olarak zaten AMD'nin çıkaracağı kartların Ray Tracing'de Nvidia ile birebir mücadele edeceğini düşünmüyordu. AMD müşterisi de ray tracing'i pek kafasına takmayan müşteri olacaktır zaten. (Bir de açıkçası ray tracing çok da mattah birşey değil henüz)
    Yanıtla +8
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    AMD KÖLESİ (ebubekir sıddık) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir taraf yıllardır geliştiriyor, üzerine ekleye ekleye geliyor diğer taraf daha yeni yeni bir adım atmaya başlıyor. Bu şekilde bir karşılaştırma yapmaz biraz komik, bakın karşılaştırma yapmak değil bu şekilde ''baş edemedi'' gibi bir karşılaştırma yapmak komik.
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    Ayva (Erdem ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Birde bunun dlss i var
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    eskibirkurt 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    raytracing destekli mevcut oyunlar tasarlanırken rx 6800 ortalarda yoktu. bu nedenle haliylen tüm optimizasyon nvidia rtx lere göre yapıldı.

    bununla birlikte amd ryzen 5000 le her alanda intele fark atmış durumda. bu sefer oyunda dahil. neden ? "ryzen 5000 intele kök söktürüyor" gibi başlıklar göremiyoruz.
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    Lana-Del-Rey (Alp ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) eskibirkurt
    Bu optmizasyon muhabbeti hala sürüyor mu ya, ilk ryzen çıktığından beri aynı laklak
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    DLSS'in alternatifi yazılım ile çözülebilecek birşey. DLSS olmadan sadece RT performansı olarak karşılaştırma geçerlidir.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia'nın rtx'te daha iyi olacağı muhtemeldi zaten. Ama şu da var, amd'yi tanıtığımız kadarıyla 2-3 seneye, driver güncellemesiyle 6800xt'yi geriden başlamasına rağmen 3080'i geçtirir. Yani 1060 vs rx 580 örneği var önümüzde. 1060 az daha iyi denirken, son çıkan oyunlarda 1060 ya da rx 470 gereklidir yazıyor :) Yani o derece fark yaratıldı. Ya da sanılanın aksine nvidia driver işini beceremiyor ya da kasti apple gibi güç düşürüyor.
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    cocainbar (Cocain bar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ekram 2 gundur birbirimizi yedik bu konuda. Rx 6000 serisi ana konuya girde bir bak
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