Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Radeon RX 7900 XTX'de yeni sorun: 110 derece sıcaklığa ulaşıyor

    Geçtiğimiz kasım ayında yeni amiral gemisi RX 7900 XT ve RX 7900 XTX ekran kartlarını duyuran AMD, yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı. Kartlar, 110 derece sıcaklığa ulaşıyor
    1
    Radeon RX 7900 XTX sıcaklık sorunu ile karşı karşıya! Tam Boyutta Gör
    Almanya merkezli teknoloji sitesi Hardwareluxx, AMD'nin Radeon RX 7900 serisi ekran kartlarında ciddi termal sorunlar yaşadığını ortaya çıktı. Paylaşılan raporlar, özellikle referans kartlarda tespit edilen sorun sebebiyle sıcaklık değerlerinin 110 dereceye ulaştığını gösteriyor.

    AMD, sorunu araştırıyor

    Bildirilenlere göre AMD'nin RX 7900XTX BBA referans kartlarını test eden Hardwareluxx, bazı modellerde GPU Hot Spot (sıcak nokta) değerinin 110 dereceye kadar ulaştığını gösteren görüntüler paylaştı. Burada bahsedilen GPU Hot Spot sıcaklığı ekran kartı yongası üzerinde en sıcak olan noktayı temsil ediyor. 

    Radeon RX 7900 XTX sıcaklık sorunu ile karşı karşıya! Tam Boyutta Gör
    Tabloya bakıldığında söz konusu sıcak nokta ve ortalama sıcaklık değerleri arasında 53 dereceye ulaşan bir fark göze çarpıyor. Bu durum 1.000 dolarlık bir ekran kartı için oldukça can sıkıcı diyebiliriz. AMD'nin şu anda sorunu incelediğini söyleyen Hardwareluxx ,yüksek sıcaklık değerlerinin ekran kartı çipseti ve soğutucu plakanın eşit bir şekilde temas etmemesinden kaynaklandığını düşünüyor.

    Görünüşe göre özel soğutucu tasarımları ile satılan RX 7900XTX modellerinde herhangi bir sorun bulunmuyor. Ancak bazı özel modellerin AMD ile ortak referans soğutucu tasarımını kullandığını düşünürsek, sorunun geniş ölçekli olduğunu söyleyebiliriz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    Warlord384 10 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

    Profil resmi
    ugah6aiw 10 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız