Radeon RX 7900 XTX'de yeni sorun: 110 derece sıcaklığa ulaşıyor

Tam Boyutta Gör Almanya merkezli teknoloji sitesi Hardwareluxx, AMD'nin Radeon RX 7900 serisi ekran kartlarında ciddi termal sorunlar yaşadığını ortaya çıktı. Paylaşılan raporlar, özellikle referans kartlarda tespit edilen sorun sebebiyle sıcaklık değerlerinin 110 dereceye ulaştığını gösteriyor.

AMD, sorunu araştırıyor

Bildirilenlere göre AMD'nin RX 7900XTX BBA referans kartlarını test eden Hardwareluxx, bazı modellerde GPU Hot Spot (sıcak nokta) değerinin 110 dereceye kadar ulaştığını gösteren görüntüler paylaştı. Burada bahsedilen GPU Hot Spot sıcaklığı ekran kartı yongası üzerinde en sıcak olan noktayı temsil ediyor.

Tam Boyutta Gör Tabloya bakıldığında söz konusu sıcak nokta ve ortalama sıcaklık değerleri arasında 53 dereceye ulaşan bir fark göze çarpıyor. Bu durum 1.000 dolarlık bir ekran kartı için oldukça can sıkıcı diyebiliriz. AMD'nin şu anda sorunu incelediğini söyleyen Hardwareluxx ,yüksek sıcaklık değerlerinin ekran kartı çipseti ve soğutucu plakanın eşit bir şekilde temas etmemesinden kaynaklandığını düşünüyor.

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Görünüşe göre özel soğutucu tasarımları ile satılan RX 7900XTX modellerinde herhangi bir sorun bulunmuyor. Ancak bazı özel modellerin AMD ile ortak referans soğutucu tasarımını kullandığını düşünürsek, sorunun geniş ölçekli olduğunu söyleyebiliriz.

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Radeon RX 7900 XTX sıcaklık sorunu ile karşı karşıya!