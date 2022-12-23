Radeon RX 7900 XTX'de yeni sorun: 110 derece sıcaklığa ulaşıyor

AMD, sorunu araştırıyor
Bildirilenlere göre AMD'nin RX 7900XTX BBA referans kartlarını test eden Hardwareluxx, bazı modellerde GPU Hot Spot (sıcak nokta) değerinin 110 dereceye kadar ulaştığını gösteren görüntüler paylaştı. Burada bahsedilen GPU Hot Spot sıcaklığı ekran kartı yongası üzerinde en sıcak olan noktayı temsil ediyor.
Görünüşe göre özel soğutucu tasarımları ile satılan RX 7900XTX modellerinde herhangi bir sorun bulunmuyor. Ancak bazı özel modellerin AMD ile ortak referans soğutucu tasarımını kullandığını düşünürsek, sorunun geniş ölçekli olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d