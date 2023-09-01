Rafadan Tayfa 4 yıl sonunda vizyonda

Tam Boyutta Gör Türk sinema tarihinin en çok izlenen animasyon yapımı ve animasyon serisi olmayı başaran Rafadan Tayfa, dördüncü filmi için çok fazla bekletmeyecek. 2024 yılına kaldığı haberlerinin ardından sürpriz yapan Rafadan Tayfa 4 yıl sonunda geliyor.

Rafadan Tayfa 4 ne anlatıyor?

İsmail Fidan’ın hem yönettiği hem de müziklerini hazırladığı Rafadan Tayfa serisi, kültürümüzü ve geleneklerimizi yansıttığı için hem çocuklar hem de aileler tarafından çok beğenildi. TRT Çocuk kanalında uzun yıllardır çizgi dizisi oynayan Rafadan Tayfa beyazperde de işin hakkını verdi.

Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa yeni bir rekor kırdı 6 ay önce eklendi

Serinin ilk filmi olan Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası 2 milyon seyirciye ulaşmıştı. Rafadan Tayfa: Göbeklitepe filmi ise pandeminin adeta ucundan sıyırdı ve 3.5 milyon seyirci ile tarihi bir rekor kırdı. Pandemi nedeniyle seriye biraz ara verdikten sonra yılın başında Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa vizyona girdi ve 2 milyon 850 bin seyirciye ulaştı. 2023 yılının halen en çok izlenen filmi durumunda.

Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör ise kahramanımız Hayri’nin Zobi yardımıyla tasarladığı yüzyılın icadı Hayrimatör kötülerin eline geçmesin diye verilen mücadeleyi anlatacak. Hayri, Kamil, Akın, Sevim, Hale ve Mert yine maceradan maceraya koşacak.

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