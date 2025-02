Rainbow Six Siege X, gelecek hafta tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör FPS türünün sevilen serilerinden olan Tom Clancy imzalı Rainbow Six, 2015 yılında yayınlanan Rainbow Six Siege ile çok oyunculu FPS dünyasında kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Neredeyse 10 yıldır popülerliğini koruyan ve Ubisoft tarafından desteklenen yapım, iddialara göre yakında büyük bir güncellemeye kavuşacak.

Yeni God of War ile Kratos, Yunanistan'a dönebilir 1 sa. önce eklendi

Rainbow Six Siege’in oyun motoru yenilenecek

Ubisoft yapımlarıyla ilgili güvenilir sızıntılar paylaşmasıyla tanınan X kullanıcısı leakerfraxiswinning, Rainbow Six Siege için büyük bir değişimin yolda olduğunu iddia etti. Bu iddialara göre Ubisoft, geçtiğimiz aylarda “Modernized Siege” isimli bir proje üzerinde çalışmaya başlamış ancak projenin ismi, “Siege X” olarak değiştirilmiş. Projenin ayrıntılı detayları gizemini korusa da Rainbow Six Siege için yayınlanacak devasa bir güncelleme olacağı düşünülüyor.

Siege ile Rainbow Six serisini tekrar popüler hale getiren Ubisoft, muhtemelen Siege yapımından bir süre daha vazgeçmeyecek. Ayrıca yapımın 10. Yılını kutlamaya yaklaştığımız düşünüldüğünde, Siege X projesinin büyük bir güncelleme olduğu iddiaları güçleniyor. İddialara göre bu güncelleme ile Rainbow Six Siege'in oyun motoru güncellenecek ve yapım dikkat çekici grafiksel iyileştirmeler sunacak. Ubisoft, geçmişte de Rainbow Six Siege’in grafiklerini güncellemişti ancak iddia edilen güncelleme, oyunun temel yapısını değiştirebilir. İddialara göre merakla beklenen güncelleme, gelecek hafta düzenlenecek olan Six Invitational 2025 turnuvasında tanıtılacak. Tanıtımın hemen ardından Ubisoft, yeni güncelleme hakkında detaylı bilgiler paylaşacaktır.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Rainbow Six Siege X güncellemesi gelecek hafta tanıtılabilir