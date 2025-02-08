Rainbow Six Siege X, gelecek hafta tanıtılabilir

Rainbow Six Siege’in oyun motoru yenilenecek
Ubisoft yapımlarıyla ilgili güvenilir sızıntılar paylaşmasıyla tanınan X kullanıcısı leakerfraxiswinning, Rainbow Six Siege için büyük bir değişimin yolda olduğunu iddia etti. Bu iddialara göre Ubisoft, geçtiğimiz aylarda “Modernized Siege” isimli bir proje üzerinde çalışmaya başlamış ancak projenin ismi, “Siege X” olarak değiştirilmiş. Projenin ayrıntılı detayları gizemini korusa da Rainbow Six Siege için yayınlanacak devasa bir güncelleme olacağı düşünülüyor.
Siege ile Rainbow Six serisini tekrar popüler hale getiren Ubisoft, muhtemelen Siege yapımından bir süre daha vazgeçmeyecek. Ayrıca yapımın 10. Yılını kutlamaya yaklaştığımız düşünüldüğünde, Siege X projesinin büyük bir güncelleme olduğu iddiaları güçleniyor. İddialara göre bu güncelleme ile Rainbow Six Siege'in oyun motoru güncellenecek ve yapım dikkat çekici grafiksel iyileştirmeler sunacak. Ubisoft, geçmişte de Rainbow Six Siege’in grafiklerini güncellemişti ancak iddia edilen güncelleme, oyunun temel yapısını değiştirebilir. İddialara göre merakla beklenen güncelleme, gelecek hafta düzenlenecek olan Six Invitational 2025 turnuvasında tanıtılacak. Tanıtımın hemen ardından Ubisoft, yeni güncelleme hakkında detaylı bilgiler paylaşacaktır.
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.