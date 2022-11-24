Rainbow Six Siege’e cross-play ve cross-progression desteği geliyor

Tam Boyutta Gör 2015 yılında çıkan ve Ubisoft’un uzun süredir desteklen e-spor oyunu Rainbow Six: Siege, yakında konsol oyuncuları için önemli bir güncelleme alacak. 6 Aralık’ta yayınlanacak olan Operation Solar Raid güncellemesi ile oyun, cross-progression ve cross-play desteğine kavuşacak.

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Konsol ve PC maçları ayrı olacak

Eurogamer’dan gelen bilgilere göre yeni güncelleme ile Xbox ve Playstation platformları arasında ortak oyunlar oynanabilecek ancak PC ve Luna platformu bu maç havuzunun dışında kalacak. Kullanıcıların Xbox ve Playstation hesaplarına Ubisoft Connect’i bağlamaları halinde platformlar arasında istatistikler ve oyun içi paralar da otomatik olarak eşlenecek. Ancak operatörler için satın alınan kozmetik ürünler ve oyun ayarları platformlar arası paylaşılmayacak.

Bu güncelleme ile birden fazla platform kullanan veya platformlar arası geçiş yapan kullanıcılar oyun içi ilerlemelerini kaybetmemiş olacak. Ayrıca bu güncelleme, Xbox ve Playstation’da küçülen maç havuzlarını birleştirerek oyun arama süresini önemli ölçüde azaltacak.

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Rainbow Six Siege'i konsolda oynayanlara müjde