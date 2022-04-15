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    Nvidia ve Ubisoft ortaklığındaki Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası sahibini buluyor

    Ubisoft’un dünyada milyonlarca oyuncuya ulaşan FPS tarzındaki oyunu Rainbow Six: Siege’in 2022 Türkiye Kupası 16 Nisan’da büyük final karşılaşmalarıyla sona eriyor.
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    Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası sahibini buluyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ubisoft'un yaptığı popüler FPS oyunu Rainbow Six: Siege'in geçtiğimiz haftalarda bir turnuvası başlamıştı. Şimdi ise bu turnuvanın sonuna geldik.

    Final 16 Nisan'da

    Türkiye’deki oyun tutkunlarının heyecanla takip ettiği Ubisoft’un dünyada milyonlarca oyuncuya ulaşan FPS tarzındaki oyunu Rainbow Six: Siege’in 2022 Türkiye Kupası, Şubat ayındaki etkinliklerin ertelenmesinin ardından 16 Nisan’daki büyük final karşılaşmalarıyla sona eriyor. Nottoohard, İstanbul Wildcats ve Federaller takımlarının 100.000 TL’lik ödül havuzundan en büyük payı kapmak için rekabet edeceği büyük finaller, Reembey’in sunumuyla NVIDIA Geforce Twitch kanalından canlı yayınlanacak. 17 Nisan Pazar günü şampiyon takımın oyuncuları, Ferit “Wtcn” Karakaya ve takım arkadaşlarının kurduğu takımla kozlarını paylaşacaklar.

    Global sebeplerden dolayı, son anda ertelenen Türkiye’nin en iyi Rainbow Six: Siege takımının belirleneceği büyük final maçları 16 Nisan Cumartesi 19:00’da tecrübeli Rainbow Six oyuncusun’nin sunumuyla NVIDIA GeForce Twitch kanalında yayınlanacak. Rainbow Six: Siege 2022 Türkiye Kupası etkinlikleri, büyük ödül sahibini bulduktan sonra da devam edecek. Şampiyon takım oyuncuları ve Ferit “Wtcn” Karakaya’nın ekibinin kozlarını paylaşacağı gösteri maçları, 17 Nisan Pazar günü twitch.tv/wtcn kanalından canlı yayımlanacak.

    Rainbow Six: Siege dünya çapında büyüyor

    Dünyaca ünlü UBISOFT firmasının geliştiricisi olduğu Rainbow Six: Siege, dünyanın en iddialı espor oyunları arasında yer alıyor. 2021 düzenlenen Rainbow Six: Siege turnuvaları 123 milyon saat izlendi ve bu turnuvalara katılan profesyonel oyunculara 13 milyon dolardan fazla kaynak sağlandı. 2022 senesinde bölgesel aktivitelerini arttırmayı planlayan firma, Türkiye’deki varlığını ikincisi düzenlenen bu etkinlik sonrasında da sürdürmeyi planlıyor.

    Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası sahibini buluyor
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    NVIDIA Reflex Rekabette Güç Veriyor

    NVIDIA Reflex teknolojisi özel turnuvalarda mücadele edenler kadar rekabetçi oyunlardan hoşlanan oyucular için de büyük avantaj sunuyor. Rainbow Six Siege’nin başını çektiği en iyi 10 rekabetçi nişancı oyunundan yedisi NVIDIA Reflex desteğine sahip. Bu da oyuncuların daha düşük sistem gecikmesi elde etmelerine ve böylece en iyi şekilde oynamalarına olanak tanıyor. NVIDIA Reflex ayrıca tüm RTX 30 Serisi ürün yelpazesinde destekleniyor. NVIDIA Reflex teknolojisini aktaran videoya şu adresten ulaşılabilir: https://drive.google.com/file/d/1akwNwac4ESKZeKDriFdH8l3gRnutIX7a/view?usp=sharing

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    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 25 dakika önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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