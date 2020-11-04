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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'ın fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

    Berkun Oya imzalı yeni Netflix dizisi Bir Başkadır, 12 Kasım 2020 tarihinde gösterime girecek. Dizinin fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde.
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    Sinema ve Dizi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'ın fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı
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    Netflix’in Türk yapımı yeni dizisi Bir Başkadır’ın fragmanı yayınlandı ve yayın tarihini açıkladı. 8 bölümden oluşacak dizi, Berkun Oya’nın Dünyada Karşılaşmış Gibi isimli tiyatro oyunundan uyarlandı. Berkun Oya, Bir Başkadır’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstleniyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Fatih Artman, Öykü Karayel, Funda Eryiğit, Nesrin Cavadzade, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Bilge Önal ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

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    Bir Başkadır, farklı kültüre ve farklı geçmişlere sahip sekiz karakterin İstanbul’da yollarının kesişmesini anlatıyor. Dizinin açıklamasında, “Hayatları farklı, hayalleri farklı, korkuları farklı. Birbirine zıt görünseler de yolları kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak.” sözlerine yer veriliyor.

    Yayın tarihi sürpriz oldu

    Bir Başkadır, 12 Kasım 2020’de yayınlanacak. Bugünkü duyuruya kadar dizinin yayın tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyordu. Kasım ayının içerik takviminde de bu içeriğe yer verilmemişti. Muhtemelen Netflix ani bir karar alarak diziyi yakın zamanda yayınlama kararı aldı.



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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Flash tv deki gerçek kesiti anımsattı :) umarım bu dizide de islamı karalayan göndermeler olmaz yada şu küçük kızların oynadığı dizideki gibi "dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyor" gibi saçma sapan bir konu olmaz :)
    Flash tv deki gerçek kesiti anımsattı :) umarım bu dizide de islamı karalayan göndermeler olmaz yada şu küçük kızların oynadığı dizideki gibi "dişiliğini keşfed...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    TankurtNoyan (Tankurt Noyan) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ikna odalarını da anlatıyor mu :D
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Reaper87 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix -Berkun Oya- Öykü Karayel bu üçlü kafamda dizinin vasat olacağını öngörüyor...
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    Moueson 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Konu ne hala anlamadim fragmanda saçma. Netflix yapımı zaten fazla beklentim yok .
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    zero fear 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk defa bir netflix dizisi heyecanlandırdı..
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    müzikler hoştu
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    Alqu 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çöp gibi duruyor. izleyip daha net bir şey söyleyebiliriz.
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    keremec (Kerem Safa ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yorumlara bak ya
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    sempatikromantik 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    La ilahe illallah Muhammeden Resulullah!
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Flash tv deki gerçek kesiti anımsattı :) umarım bu dizide de islamı karalayan göndermeler olmaz yada şu küçük kızların oynadığı dizideki gibi "dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyor" gibi saçma sapan bir konu olmaz :)
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    matador_mirkhan 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BunuAnanaSorsanaDelikanl
    Benimde aklıma gelen o oldu.
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    KodBükücü (Güray Sun) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Farklı kesimlerden insanların belli noktalarda yolları kesiştiğinde neyi nasıl algıladığını, neye göre nasıl tepki gösterdiklerini ve trajedilerini konu alıyor.
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    TankurtNoyan (Tankurt Noyan) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ikna odalarını da anlatıyor mu :D
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    6694 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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