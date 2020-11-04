Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'ın fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

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Netflix’in Türk yapımı yeni dizisi Bir Başkadır’ın fragmanı yayınlandı ve yayın tarihini açıkladı. 8 bölümden oluşacak dizi, Berkun Oya’nın Dünyada Karşılaşmış Gibi isimli tiyatro oyunundan uyarlandı. Berkun Oya, Bir Başkadır’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Fatih Artman, Öykü Karayel, Funda Eryiğit, Nesrin Cavadzade, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Bilge Önal ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

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Bir Başkadır, farklı kültüre ve farklı geçmişlere sahip sekiz karakterin İstanbul’da yollarının kesişmesini anlatıyor. Dizinin açıklamasında, “Hayatları farklı, hayalleri farklı, korkuları farklı. Birbirine zıt görünseler de yolları kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak.” sözlerine yer veriliyor.

Yayın tarihi sürpriz oldu

Bir Başkadır, 12 Kasım 2020’de yayınlanacak. Bugünkü duyuruya kadar dizinin yayın tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyordu. Kasım ayının içerik takviminde de bu içeriğe yer verilmemişti. Muhtemelen Netflix ani bir karar alarak diziyi yakın zamanda yayınlama kararı aldı.

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