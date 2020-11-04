Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'ın fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

Netflix’in Türk yapımı yeni dizisi Bir Başkadır’ın fragmanı yayınlandı ve yayın tarihini açıkladı. 8 bölümden oluşacak dizi, Berkun Oya’nın Dünyada Karşılaşmış Gibi isimli tiyatro oyunundan uyarlandı. Berkun Oya, Bir Başkadır’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstleniyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Fatih Artman, Öykü Karayel, Funda Eryiğit, Nesrin Cavadzade, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Bilge Önal ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.İlginizi Çekebilir Netflix’in Türk dizisi Atiye’nin 2. sezonu yayınlandı
Ayrıca Bkz. "Christopher Nolan, Tenet'ın gişe hasılatıyla ilgili sessizliğini bozdu"
Bir Başkadır, farklı kültüre ve farklı geçmişlere sahip sekiz karakterin İstanbul’da yollarının kesişmesini anlatıyor. Dizinin açıklamasında, “Hayatları farklı, hayalleri farklı, korkuları farklı. Birbirine zıt görünseler de yolları kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak.” sözlerine yer veriliyor.
Yayın tarihi sürpriz oldu
Bir Başkadır, 12 Kasım 2020’de yayınlanacak. Bugünkü duyuruya kadar dizinin yayın tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyordu. Kasım ayının içerik takviminde de bu içeriğe yer verilmemişti. Muhtemelen Netflix ani bir karar alarak diziyi yakın zamanda yayınlama kararı aldı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
6694 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
netflix, Türkiye Haberleri ve