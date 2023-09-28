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    Meta, yeni Ray-Ban akıllı gözlüğünü tanıttı: Canlı yayın, 12MP kamera ve fazlası

    Meta, ikinci nesil akıllı gözlüğünü tanıttı. Meta Ray-Ban Smart Glasses, canlı yayın açma, 12MP ultra geniş açılı kamera, daha uzun pil ömrü gibi etkileyici özelliklerle geliyor.
    Ray-Ban Meta Smart Glasses tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Meta, Ray-Ban işbirliğiyle ilk akıllı gözlüğünü 2021’de çıkarmıştı. 27 Eylül’de düzenlenen etkinlikte Ray-Ban Meta Smart Glasses olarak ikinci model tanıtıldı. Meta, yeni modelde hem tasarıma baştan aşağı dokunduklarını hem de daha önce akıllı gözlüklerde görülmemiş yeni özellikler eklendiğini söylüyor.

    Ray-Ban Meta Smart Glasses özellikleri

    Ray-Ban Meta Smart Glasses canlı yayın Tam Boyutta Gör
    Ray-Ban Meta Smart Glasses ile kullanıcılar artık videoyu doğrudan Instagram ve Facebook’ta canlı yayınlayabiliyor. İlk kez bir akıllı gözlükte bu özelliği görüyoruz. İçerik üreticiler ve sosyal medya kullanıcıları için faydalı bir özellik olacağı kesin.

    Gözlük, bu amaca yönelik olarak 1080p 60fps video kaydına izin veren 12MP ultra geniş açılı kameraya sahip. Gözlük, 32GB dahili depolama alanına sahip ki bu, 500 fotoğraf, 30 saniye süreli 100 video ile depolamanın dolacağı anlamına geliyor. Kaydedilen videolar, çekilen fotoğraflar Meta View uygulamasıyla senkronize ediliyor. Böylece kullanıcılar gözlükle çektikleri her şeyi kolayca diledikleri uygulamada paylaşabilecek.

    Ray-Ban Meta Smart Glasses gözlük kutusu & kabı Tam Boyutta Gör
    Snadpragon AR1 Gen 1 işlemciden güç alan yeni Meta akıllı gözlük, IPX4 sertifikasına sahip olmasıyla hafif su sıçramalarına dayanıklı. İlk nesle göre %50 daha yüksek ses, daha iyi netlik ve daha derin baslar sunuyor. Sesin dışarıdan mümkün olduğunca az duyulması ve daha sürükleyici dinleme deneyimi için yön duyarlı ses eklenmiş. Şarj için de kullanılan gözlük kabı biraz küçültülmüş ve daha hafif hale getirilmiş. Gözlük kutusu sekiz kez şarj edebiliyor. 36 saatlik maksimum pil ömrünün sonunda USB-C kabloyla şarj etmek gerekiyor.

    Ray-Ban Meta Smart Glasses fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

    Ray-Ban Meta Smart Glasses, klasik Wayfarer tasarımıyla geliyor ve yeni renklerin yanında şeffaf seçenek sunuluyor. Kulanıcı, güneş ışığı, polarize, şeffaf, geçişli gibi çeşitli lens seçenekleri arasından seçim yapabiliyor. Gözlük, şu anda Meta ve Ray-Ban sitesi üzerinden ön siparişe açık. Gözlüğün fiyatı 299 dolar. 17 Ekim’de Amerika, Kanada, Avustralya ve Avrupa’nın her yerinde satışa çıkacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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