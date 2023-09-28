Meta, yeni Ray-Ban akıllı gözlüğünü tanıttı: Canlı yayın, 12MP kamera ve fazlası

Tam Boyutta Gör Meta, Ray-Ban işbirliğiyle ilk akıllı gözlüğünü 2021’de çıkarmıştı. 27 Eylül’de düzenlenen etkinlikte Ray-Ban Meta Smart Glasses olarak ikinci model tanıtıldı. Meta, yeni modelde hem tasarıma baştan aşağı dokunduklarını hem de daha önce akıllı gözlüklerde görülmemiş yeni özellikler eklendiğini söylüyor.

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Ray-Ban Meta Smart Glasses özellikleri

Tam Boyutta Gör Ray-Ban Meta Smart Glasses ile kullanıcılar artık videoyu doğrudan Instagram ve Facebook’ta canlı yayınlayabiliyor. İlk kez bir akıllı gözlükte bu özelliği görüyoruz. İçerik üreticiler ve sosyal medya kullanıcıları için faydalı bir özellik olacağı kesin.

Gözlük, bu amaca yönelik olarak 1080p 60fps video kaydına izin veren 12MP ultra geniş açılı kameraya sahip. Gözlük, 32GB dahili depolama alanına sahip ki bu, 500 fotoğraf, 30 saniye süreli 100 video ile depolamanın dolacağı anlamına geliyor. Kaydedilen videolar, çekilen fotoğraflar Meta View uygulamasıyla senkronize ediliyor. Böylece kullanıcılar gözlükle çektikleri her şeyi kolayca diledikleri uygulamada paylaşabilecek.

Tam Boyutta Gör Snadpragon AR1 Gen 1 işlemciden güç alan yeni Meta akıllı gözlük, IPX4 sertifikasına sahip olmasıyla hafif su sıçramalarına dayanıklı. İlk nesle göre %50 daha yüksek ses, daha iyi netlik ve daha derin baslar sunuyor. Sesin dışarıdan mümkün olduğunca az duyulması ve daha sürükleyici dinleme deneyimi için yön duyarlı ses eklenmiş. Şarj için de kullanılan gözlük kabı biraz küçültülmüş ve daha hafif hale getirilmiş. Gözlük kutusu sekiz kez şarj edebiliyor. 36 saatlik maksimum pil ömrünün sonunda USB-C kabloyla şarj etmek gerekiyor.

Ray-Ban Meta Smart Glasses fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

Ray-Ban Meta Smart Glasses, klasik Wayfarer tasarımıyla geliyor ve yeni renklerin yanında şeffaf seçenek sunuluyor. Kulanıcı, güneş ışığı, polarize, şeffaf, geçişli gibi çeşitli lens seçenekleri arasından seçim yapabiliyor. Gözlük, şu anda Meta ve Ray-Ban sitesi üzerinden ön siparişe açık. Gözlüğün fiyatı 299 dolar. 17 Ekim’de Amerika, Kanada, Avustralya ve Avrupa’nın her yerinde satışa çıkacak.

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Ray-Ban Meta Smart Glasses tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı