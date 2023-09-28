Meta, yeni Ray-Ban akıllı gözlüğünü tanıttı: Canlı yayın, 12MP kamera ve fazlası

- Ray-Ban Meta Smart Glasses özellikleri
- Ray-Ban Meta Smart Glasses fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?
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Ray-Ban Meta Smart Glasses özellikleri
Gözlük, bu amaca yönelik olarak 1080p 60fps video kaydına izin veren 12MP ultra geniş açılı kameraya sahip. Gözlük, 32GB dahili depolama alanına sahip ki bu, 500 fotoğraf, 30 saniye süreli 100 video ile depolamanın dolacağı anlamına geliyor. Kaydedilen videolar, çekilen fotoğraflar Meta View uygulamasıyla senkronize ediliyor. Böylece kullanıcılar gözlükle çektikleri her şeyi kolayca diledikleri uygulamada paylaşabilecek.
Ray-Ban Meta Smart Glasses fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?
Ray-Ban Meta Smart Glasses, klasik Wayfarer tasarımıyla geliyor ve yeni renklerin yanında şeffaf seçenek sunuluyor. Kulanıcı, güneş ışığı, polarize, şeffaf, geçişli gibi çeşitli lens seçenekleri arasından seçim yapabiliyor. Gözlük, şu anda Meta ve Ray-Ban sitesi üzerinden ön siparişe açık. Gözlüğün fiyatı 299 dolar. 17 Ekim’de Amerika, Kanada, Avustralya ve Avrupa’nın her yerinde satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.