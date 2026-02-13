Meta’nın akıllı gözlük satışları 7 milyona ulaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Sosyal medya devi Meta ile gözlük üreticisi EssilorLuxottica ortaklığında geliştirilen yapay zeka destekli akıllı gözlükler, 2025 yılında rekor satışa imza attı. Şirketin açıkladığı dördüncü çeyrek finansal sonuçlara göre geçtiğimiz yıl toplam 7 milyondan fazla akıllı gözlük satışı gerçekleştirildi.

Bu rakam, 2023 ve 2024 yıllarındaki toplam 2 milyon adetlik satışın üç katından fazla bir seviyeye işaret ediyor. Böylece giyilebilir yapay zeka cihazlarına yönelik tüketici talebinin hız kazandığı bir kez daha ortaya konmuş oldu.

Ray-Ban ve Oakley markları büyümeyi destekledi

Açıklanan satış verileri hem Ray-Ban hem de Oakley markaları altında piyasaya sürülen modelleri kapsıyor. Oakley markalı akıllı gözlükler Haziran ayında tanıtılmıştı. Özellikle ikonik tasarımların yapay zeka özellikleriyle birleşmesi, ürünlere yönelik talebi artıran temel faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Bununla birlikte iki şirket arasındaki iş birliği 2019 yılında başladı. İlk nesil akıllı gözlükler Eylül 2021’de piyasaya sürülse de ürünler geniş kitlelere esas olarak 2023’te tanıtılan ikinci nesille ulaştı. İkinci jenerasyonla birlikte tasarım, performans ve yapay zeka entegrasyonu tarafında önemli iyileştirmeler yapılmıştı.

Eylül ayında ise yeni bir Ray-Ban modeli tanıtıldı. 799 dolar fiyat etiketine sahip bu versiyon, el hareketleri ve nöral teknolojiyle kontrol edilebiliyor. Ayrıca lenslerden birine entegre edilen küçük ekran sayesinde kullanıcıya görsel bilgi aktarımı sağlanıyor. Ancak Meta, Ocak ayında yaptığı açıklamada, Ray-Ban Display gözlüklerinin küresel lansmanını ertelediğini duyurdu. Başlangıçta 2026’nın ilk aylarında planlanan uluslararası çıkış, ABD’deki “benzeri görülmemiş talep” nedeniyle ileri bir tarihe kaydırıldı.

Artan ilgi yalnızca satış rakamlarına değil, üretim planlarına da yansıdı. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bilgilere göre, Meta ve EssilorLuxottica yıl sonuna kadar üretimi iki katına çıkararak en az 20 milyon adetlik kapasiteye ulaşmayı değerlendiriyor.

