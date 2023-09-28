Vision Pro rakibi sanal ve karma gerçeklik başlığı Meta Quest 3 satışa çıkıyor

- Sanal dünyada rekabet kızışıyor
- Meta Quest 3 önemli yükseltmelerle geliyor
- Meta Quest 3 fiyatı
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Sanal dünyada rekabet kızışıyor
Quest 3 başlığının en belirleyici özelliği, başlığın dışındaki dünyayı hızlı bir şekilde görebilme özelliği. Quest 3'te bir uygulamadayken, başlığın herhangi bir yerine iki kez dokunduğunuzda sanal dünyadan çıkıp "geçiş" moduna geçebiliyorsunuz. Diğer iyileştirmeler arasında, ilk olarak Meta'nın 1.499 dolarlık Quest Pro'sunda kullanılan, görüntüleri daha keskin hale getiren ve daha yüksek çözünürlük sağlayan bir tür optik lens olan "pancake lensler" yer alıyor.
Meta'nın en yeni VR başlığının piyasaya sürülmesi, Apple ile bir savaşın yaklaştığı bir döneme denk geliyor sanal gerçeklik alanında. Teknoloji sektöründeki pek çok kişi Apple'ın girişinin toplam pazarı genişletebileceğine ve iPhone'un akıllı telefon pazarını sıçratmasına benzer şekilde yeni kazananlar yaratabileceğine inanıyor.
Şimdiye kadar, eskiden Facebook olarak bilinen Meta şirketi avantajlı bir başlangıç yaptı. Bir endüstri tahminine göre Quest 2, geçen yıl pandemi zirvesine göre biraz düşüşle yaklaşık 10 milyon adet satarak açık ara en çok satan VR başlığı oldu. Apple'ın Vision Pro başlığı önümüzdeki yıla kadar satışa çıkmayacak ve 3.499 dolardan başlayan fiyatıyla Meta'nın başlıklarından çok daha pahalı olacak.
Ancak Meta'nın mevcut satış başarısına rağmen, kaç Quest 2 sahibinin bunu günlük veya haftalık olarak kullandığı net değil.
Meta Quest 3 önemli yükseltmelerle geliyor
Meta Quest 3 aradığı gücü ise Arm tabanlı Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 çipiyle elde ediyor. Meta'ya göre, Quest 3'ün içindeki Snapdragon XR2 Gen 2 çipi, Quest 2'nin (Snapdragon XR2 Gen 1) iki katı grafik performansı sunuyor. Çip üzerindeki ekstra güç, Quest 2'nin göz başına 1.832 x 1.920 çözünürlüğünden daha yüksek olan göz başına 2.064 x 2.208 çözünürlükteki ekranlara güç sağlamak için kullanılıyor. Ek pikseller, başlığın içindeki metinleri okumayı daha kolay hale getiriyor. Meta, kullanıcıların yaklaşık iki saat 12 dakika pil ömrü bekleyebileceğini söylüyor.
Kullanılabilirlikteki en büyük gelişme, Quest 3'ün geçiş özelliği üzerinde durması; yani cihazın dışındaki kameralar, bilgisayar pencerelerini ve diğer grafikleri de gösterebilen şeffaf bir gözlük gibi çalışacak. Quest 3 ayrıca etrafınızdaki odayı tarayabiliyor, böylece kullanılan uygulamalar çevrenize çarpmak üzereyken sizi uyarabiliyor.
Ancak bu noktada Meta ve Apple arasında önemli bir fark varsa, o da Meta'nın Quest'i esas olarak bir oyun cihazı olarak tasarlaması. Apple ise Vision Pro’yu yeni bir bilgisayar olarak konumlandırıyor. Meta, başlık için aralarında Ghostbusters, Assassin's Creed ve Netflix ile birlikte geliştirilen Stranger Things deneyiminin de bulunduğu 500 oyun ve uygulama hazırladığını söylüyor. Quest 3 ayrıca geriye dönük uyumluluk ile Quest 2 oyunlarını da çalıştırabilecek.
Meta Quest 3 fiyatı
Meta Quest 3'ün 128GB versiyonu 500 dolardan başlarken 512GB versiyonu 650 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Ön siparişler şu anda açılmış durumda ve başlıkla sahiplerine 10 Ekim tarihinde gönderilecek. Ayrıca şirket, bugünden 27 Ocak 2024'e kadar Quest 3 satın alan herkese, 15 Aralık'ta piyasaya sürülecek olan VR'a özel RPG Asgard's Wrath 2’yi ücretsiz veriyor. 512 GB'lık modeli tercih edenler, ayda iki ücretsiz oyun sunan ve aylık 8 dolar olan Quest+ aboneliğini 6 ay ücretsiz kullanabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.