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    Vision Pro rakibi sanal ve karma gerçeklik başlığı Meta Quest 3 satışa çıkıyor

    Meta’nın sanal ve karma gerçeklik başlığı Meta Quest 3 nihayet satışa sunuluyor. Yeni başlık geçen nesle göre iki kat daha fazla performans ve çeşitli geliştirmelerle birlikte geliyor.
    Sanal ve karma gerçeklik başlığı Meta Quest 3 satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Oculus Quest 2'nin gelişinden bu yana geçen üç yılın ardından Meta nihayet tüketici odaklı sanal gerçeklik donanımının yeni neslini vitrine çıkarıyor. Meta Connect sunumu sırasında Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından sergilenen Meta Quest 3, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik portalı olarak tanımlanıyor. Yeni başlık iki kattan daha fazla performans vaadiyle geliyor.

    Sanal dünyada rekabet kızışıyor

    Quest 3 başlığının en belirleyici özelliği, başlığın dışındaki dünyayı hızlı bir şekilde görebilme özelliği. Quest 3'te bir uygulamadayken, başlığın herhangi bir yerine iki kez dokunduğunuzda sanal dünyadan çıkıp "geçiş" moduna geçebiliyorsunuz. Diğer iyileştirmeler arasında, ilk olarak Meta'nın 1.499 dolarlık Quest Pro'sunda kullanılan, görüntüleri daha keskin hale getiren ve daha yüksek çözünürlük sağlayan bir tür optik lens olan "pancake lensler" yer alıyor.

    Meta'nın en yeni VR başlığının piyasaya sürülmesi, Apple ile bir savaşın yaklaştığı bir döneme denk geliyor sanal gerçeklik alanında. Teknoloji sektöründeki pek çok kişi Apple'ın girişinin toplam pazarı genişletebileceğine ve iPhone'un akıllı telefon pazarını sıçratmasına benzer şekilde yeni kazananlar yaratabileceğine inanıyor.

    Şimdiye kadar, eskiden Facebook olarak bilinen Meta şirketi avantajlı bir başlangıç yaptı. Bir endüstri tahminine göre Quest 2, geçen yıl pandemi zirvesine göre biraz düşüşle yaklaşık 10 milyon adet satarak açık ara en çok satan VR başlığı oldu. Apple'ın Vision Pro başlığı önümüzdeki yıla kadar satışa çıkmayacak ve 3.499 dolardan başlayan fiyatıyla Meta'nın başlıklarından çok daha pahalı olacak.

    Ancak Meta'nın mevcut satış başarısına rağmen, kaç Quest 2 sahibinin bunu günlük veya haftalık olarak kullandığı net değil.

    Meta Quest 3 önemli yükseltmelerle geliyor

    Sanal ve karma gerçeklik başlığı Meta Quest 3 satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Donanım, yeni bir kafa bandı kayışı ve daha ince bir başlık şekli ile önemli ölçüde güncellenmiş durumda. Kafa bandı, ağırlığı daha iyi dağıtmak için üst kayışı ikiye ayırıyor. Yine de kulaklığın tamamı 515 gram ile selefinden biraz daha ağır. Cihazın hoparlörleri de iyileştirildi ve daha kaliteli bir ses deneyimi sağlıyor.

    Meta Quest 3 aradığı gücü ise Arm tabanlı Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 çipiyle elde ediyor. Meta'ya göre, Quest 3'ün içindeki Snapdragon XR2 Gen 2 çipi, Quest 2'nin (Snapdragon XR2 Gen 1) iki katı grafik performansı sunuyor. Çip üzerindeki ekstra güç, Quest 2'nin göz başına 1.832 x 1.920 çözünürlüğünden daha yüksek olan göz başına 2.064 x 2.208 çözünürlükteki ekranlara güç sağlamak için kullanılıyor. Ek pikseller, başlığın içindeki metinleri okumayı daha kolay hale getiriyor. Meta, kullanıcıların yaklaşık iki saat 12 dakika pil ömrü bekleyebileceğini söylüyor.

    Kullanılabilirlikteki en büyük gelişme, Quest 3'ün geçiş özelliği üzerinde durması; yani cihazın dışındaki kameralar, bilgisayar pencerelerini ve diğer grafikleri de gösterebilen şeffaf bir gözlük gibi çalışacak. Quest 3 ayrıca etrafınızdaki odayı tarayabiliyor, böylece kullanılan uygulamalar çevrenize çarpmak üzereyken sizi uyarabiliyor.

    Sanal ve karma gerçeklik başlığı Meta Quest 3 satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Meta'nın piyasaya sürdüğü Quest 3, Apple'ın daha pahalı Vision Pro başlığıyla karşılaştırılacak. Ancak Apple, "uzamsal bilgi işlem" adını verdiği kendi geçiş modunu etkinleştirmek için başlığına mümkün olduğunca çok pahalı teknoloji yerleştirirken, Meta onun özelliklerinin çoğunu ya da en azından yaklaşık bir kısmını fiyatın çok altında karşılamaya çalışıyor.

    Ancak bu noktada Meta ve Apple arasında önemli bir fark varsa, o da Meta'nın Quest'i esas olarak bir oyun cihazı olarak tasarlaması. Apple ise Vision Pro’yu yeni bir bilgisayar olarak konumlandırıyor. Meta, başlık için aralarında Ghostbusters, Assassin's Creed ve Netflix ile birlikte geliştirilen Stranger Things deneyiminin de bulunduğu 500 oyun ve uygulama hazırladığını söylüyor. Quest 3 ayrıca geriye dönük uyumluluk ile Quest 2 oyunlarını da çalıştırabilecek.

    Meta Quest 3 fiyatı

    Meta Quest 3'ün 128GB versiyonu 500 dolardan başlarken 512GB versiyonu 650 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Ön siparişler şu anda açılmış durumda ve başlıkla sahiplerine 10 Ekim tarihinde gönderilecek. Ayrıca şirket, bugünden 27 Ocak 2024'e kadar Quest 3 satın alan herkese, 15 Aralık'ta piyasaya sürülecek olan VR'a özel RPG Asgard's Wrath 2’yi ücretsiz veriyor. 512 GB'lık modeli tercih edenler, ayda iki ücretsiz oyun sunan ve aylık 8 dolar olan Quest+ aboneliğini 6 ay ücretsiz kullanabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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