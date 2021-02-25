Razer’dan geniş açılı web kamerası

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Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma konseptinin giderek yaygınlaşması web kameralara olan talebi adeta patlattı. Geçen yıl stok sıkıntısı yaşanan web kamera sınıfına iddialı ürünler eklenmeye devam ediyor.

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Razer Kiyo Pro özellikleri ve fiyatı

Razer Kiyo Pro modeli üst sınıf web kamera ürünlerine olan talebe cevap vermeyi amaçlıyor. Yüksek görüntü kalitesi ve geniş açı seçenekleri ile web konferanslarında önemli bir alternatif olacak.

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Web kamera 2.1MP çözünürlüğünde 1/2.8 inçlik Sony IMX327 sensöre sahip. Sensör Gorilla Glass 3 ile korunuyor ve gizlilik için bir kapağı da mevcut. Full HD 60fps video yeteneği opsiyonel HDR ile 30fps seviyesine düşüyor.

Razer Snyapse yazılımı ile 80, 90 ve 103 derece arasında açı geçişleri yapabilen Razer Kiyo Pro modeli 200$ fiyat etiketine sahip. Bununla birlikte 4K yeteneği ve Windows Hello desteğinin olmaması dezavantajları arasında.

https://www.engadget.com/razer-kiyo-pro-webcam-213842569.html

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