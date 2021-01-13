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    Razer'dan RGB aydınlatmalı yüz maskesi ve dokunsal geri bildirimli oyuncu sandalyesi

    Oyuncuların yakından tanıdığı, popüler marka Razer, CES 2021'de yeni ürünlerini tanıttı. Project Brooklyn ve Project Hazel isimli iki ürün de birbirinden ilginç.
    2 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Razer'dan RGB aydınlatmalı yüz maskesi ve dokunsal geri bildirimli oyuncu sandalyesi
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    Neredeyse her yıl CES etkinliğinde farklı ve ilgi çekici ürünler tanıtan, oyuncuların yakından tanıdığı marka Razer, yine üzerine düşen görevi başarıyla tamamladı. Razer'dan Project Brooklyn ve Project Hazel isimli iki farklı ürün geliyor.

    RGB Aydınlatmalı Maske

    Project Hazel isimli bu maske, Razer'ın akıllı bir maskesi. Hava akışını düzenleyebilmek için çıkarılabilir ve şarj edilebilir bir havalandırma sistemi kullanıyor. Havadaki partiküllerin en az % 95'ini filtrelemek için N95 tıbbi sınıf solunum koruma sistemi kullanan bu maske, aynı zamanda şeffaf bir ön yüze sahip. Bu sayede insanlar mimiklerinizi görmeye devam edebilecek. 

    Ayrıca maskede VoiceAmp teknolojisine sahip bir mikrofon bulunuyor ve bu sayede maske dolayısıyla sesinizin boğuk çıkması veya aranızda mesafe olan insanlara sesinizi duyuramama gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Son olarak da maskede Razer Chroma RGB aydınlatması mevcut. 

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    Dokunsal Geri Bildirimli Oyuncu Sandalyesi

    Razer'dan RGB aydınlatmalı yüz maskesi ve dokunsal geri bildirimli oyuncu sandalyesi
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    Razer'ın bir diğer projesi ise Project Brooklyn ismindeki oyuncu sandalyesi. Bu sandalye dokunsal geri bildirime sahip bir koltuğa ve aynı zamanda etrafınızı saran bir ekrana sahip. 60 inçlik ayarlanabilir OLED ekrana sahip olan bu teknoloji sizlere VR kaskı takmadan benzer bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yine RGB aydınlatmaya sahip olan bu üründe dokunsal geri bildirim ile oyun atmsoferlerini sonuna kadar hissedebileceksiniz.

    Bahsi geçen her iki ürünün de konsept tasarım olduğunu hatırlatalım. Yani büyük bir ihtimalle hiçbir zaman piyasaya sunulmuş hallerini görmeyeceğiz. Ama dediğimiz gibi "büyük bir ihtimalle". 

    Ürünlerin ayrıntılı fotoğraflarına aşağıdaki galeriden bakabilirsiniz.



    https://www.ign.com/articles/razer-unveils-rgb-face-mask-and-immersive-gaming-chair-concepts Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    4 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    volcy123 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arcibi li boxer da yaparlarsa oldu bu is demektir.
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    clarq26 (Emre Bayram) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Öyle kuru kuru olmaz rgb aydınlatmalı dokundurunca ötmeli don lazım.
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